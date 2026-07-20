Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, η Νάντια Μπουλέ μοιράστηκε τις σκέψεις της για τα πέμπτα γενέθλια της κόρης της. Παρότι η Σεμέλη έκλεισε τα πέντε πριν από λίγες ημέρες, η ίδια εξομολογήθηκε πως η γιορτή της μητρότητας δεν περιορίζεται σε μία μόνο ημερομηνία στο ημερολόγιο, αλλά αποτελεί μια καθημερινή υπενθύμιση ευγνωμοσύνης κι αγάπης.

Στα λόγια της, περιέγραψε την κόρη της ως το «αστέρι» και την «πυξίδα» της - τον άνθρωπο που φωτίζει κάθε της βήμα και δίνει ουσιαστικό νόημα στη ζωή της. Η τρυφερή αυτή εξομολόγηση άγγιξε αμέσως τους followers της, οι οποίοι έσπευσαν να κατακλύσουν την ανάρτησή της με αμέτρητες ευχές και μηνύματα αγάπης.

Την παράσταση, ωστόσο, έκλεψε η εντυπωσιακή σοκολατένια τούρτα των γενεθλίων, η οποία δημιουργήθηκε αποκλειστικά σύμφωνα με τις επιθυμίες της μικρής. Εμπνευσμένη από τους αγαπημένους της ήρωες του KPop Demon Hunters και των Huntrix, η τούρτα ήταν διακοσμημένη με τις φιγούρες των χαρακτήρων, λαμπερά αστέρια, παραμυθένια στοιχεία και ένα ροζ glitter κερί με τον αριθμό «5». Επρόκειτο για μια δημιουργία που αποτύπωσε με τον πιο όμορφο τρόπο τη φαντασία και τα ενδιαφέροντα της μικρής, κάνοντας τη μέρα των γενεθλίων της ακόμα πιο ξεχωριστή.

Η ανάρτηση της Νάντιας Μπουλέ

Θυμίζουμε ότι η Νάντια Μπουλέ έγινε μητέρα στις 16 Ιουλίου 2021, όταν έφερε στον κόσμο την κόρη της, Σεμέλη-Ρωξάνη, καρπό της σχέσης της με τον σύντροφό της, Γιώργο Ισαάκ.