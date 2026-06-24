Η Νάντια Μπουλέ έκανε την πρώτη καλοκαιρινή της απόδραση στη Νάξο μαζί με την 4,5 ετών κόρη της, Σεμέλη, σύμφωνα με αναρτήσεις που μοιράστηκε η ίδια στα social media.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια ταξίδεψε στο κυκλαδίτικο νησί σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κατέγραψε στιγμές από την παραμονή τους μακριά από την πόλη.

Στο υλικό που δημοσίευσε ξεχωρίζουν βόλτες στην άμμο, στιγμές δίπλα στο κύμα και παιχνίδια της μικρής Σεμέλης στο νερό. Οι αναρτήσεις δείχνουν μητέρα και κόρη να περνούν χρόνο μαζί στο καλοκαιρινό τοπίο της Νάξου.

Η ανάρτηση της Νάντιας Μπουλέ

Θυμίζουμε ότι η Νάντια Μπουλέ έχει αποκτήσει την όμορφη κορούλα της με τον σύντροφό της Γιώργος Ισαάκ.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο κανάλι της Νάνσυς Παραδεισανού στο YouTube, είχε δηλώσει: «Με τον Γιώργο είμαστε δέκα χρόνια μαζί, και γνωριζόμαστε 15 χρόνια. Δεν έχουμε παντρευτεί γιατί δεν ήταν στα θέλω μας και αφού πλέον υπάρχουν άλλες λύσεις, το αφήσαμε έτσι. Είχα πει στον Γιώργο ότι δεν ήθελα γάμο, αλλά δεν ήθελε ούτε αυτός».