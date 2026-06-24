Νάντια Μπουλέ: Με την 4,5 ετών κορούλα της Σεμέλη για διακοπές στη Νάξο

Μαμά και κόρη στα καλύτερά τους!

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νάντια Μπουλέ ταξίδεψε στη Νάξο με την 4,5 ετών κόρη της, Σεμέλη.
  • Η απόδραση έγινε σε διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές τους στα social media.
  • Οι αναρτήσεις δείχνουν στιγμές μητέρας και κόρης στην παραλία και στο νερό.
  • Η Νάντια Μπουλέ είναι σε σχέση με τον Γιώργο Ισαάκ, με τον οποίο είναι μαζί 10 χρόνια χωρίς γάμο.

Η Νάντια Μπουλέ έκανε την πρώτη καλοκαιρινή της απόδραση στη Νάξο μαζί με την 4,5 ετών κόρη της, Σεμέλη, σύμφωνα με αναρτήσεις που μοιράστηκε η ίδια στα social media.

Νάντια Μπουλέ - Γιώργος Ισαάκ: Σε υπέροχη παραλία με την 4χρονη κόρη τους

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια ταξίδεψε στο κυκλαδίτικο νησί σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κατέγραψε στιγμές από την παραμονή τους μακριά από την πόλη.

Νάντια Μπουλέ: Με την 4,5 ετών κορούλα της Σεμέλη για διακοπές στη Νάξο

Στο υλικό που δημοσίευσε ξεχωρίζουν βόλτες στην άμμο, στιγμές δίπλα στο κύμα και παιχνίδια της μικρής Σεμέλης στο νερό. Οι αναρτήσεις δείχνουν μητέρα και κόρη να περνούν χρόνο μαζί στο καλοκαιρινό τοπίο της Νάξου.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nadia Boule (@nadiaboule)

Η ανάρτηση της Νάντιας Μπουλέ

Θυμίζουμε ότι η Νάντια Μπουλέ έχει αποκτήσει την όμορφη κορούλα της με τον σύντροφό της Γιώργος Ισαάκ.

Νάντια Μπουλέ: Ο λόγος που δεν έχει παντρευτεί με τον Γιώργο Ισαάκ

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο κανάλι της Νάνσυς Παραδεισανού στο YouTube, είχε δηλώσει: «Με τον Γιώργο είμαστε δέκα χρόνια μαζί, και γνωριζόμαστε 15 χρόνια. Δεν έχουμε παντρευτεί γιατί δεν ήταν στα θέλω μας και αφού πλέον υπάρχουν άλλες λύσεις, το αφήσαμε έτσι. Είχα πει στον Γιώργο ότι δεν ήθελα γάμο, αλλά δεν ήθελε ούτε αυτός».

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