Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα απολαμβάνουν τον έρωτα και την ηρεμία τους μακριά από την Ελλάδα.

Το νιόπαντρο ζευγάρι ταξίδεψε στην Ισπανία, με την ηθοποιό και επιχειρηματία να μοιράζεται, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τις πιο όμορφες στιγμές της καλοκαιρινής τους απόδρασης. Μαζί τους βρισκόταν και η αδελφή του γοητευτικού μπασκετμπολίστα, Μαρία.

Η Αθηνά Οικονομάκου με την αδελφή του Μπρούνο Τσερέλα, Μαρία

Ο Μπρούνο Τσερέλα με την αδελφή του

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο σύζυγός της ευχαριστήθηκαν φιλιά και αγκαλιές, ενώ απόλαυσαν ατελείωτες βόλτες στη θάλασσα κάτω από τον καυτό ήλιο και δραστηριότητες γεμάτες αδρεναλίνη. Ακόμα, δοκίμασαν να κάνουν θαλάσσια σπορ, εξερευνώντας με αυτόν τον τρόπο τις όμορφες παραλίες της νότιας Ισπανίας.

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Λάτρεις των θαλάσσιων σπορ!

Πρόσφατα, το ζευγάρι υποδέχτηκε στενούς φίλους και συγγενείς στην Πάρο, προκειμένου να γιορτάσουν μαζί τους την αγάπη τους. Οι τριήμεροι εορτασμοί στο νησί ξεκίνησαν με το pre-wedding party, συνεχίστηκαν με την ανταλλαγή όρκων και κορυφώθηκαν με μια μεγάλη γιορτή που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σε αυτές τις πολύ ευτυχισμένες μέρες της κοινής τους ζωής, στο πλευρό τους είχαν και πολλούς αναγνωρίσιμους ανθρώπους από τον χώρο της ελληνικής showbiz, όπως η Φαίη Σκορδά με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, και η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον σύντροφό της, Γιώργο Γεροντιδάκη.

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Τα highlights των καλοκαιρινών τους διακοπών στη νότια Ισπανία

Σαμπάνιες, πυροτεχνήματα και ατέλειωτοι χοροί, υπό τους ήχους ελληνικών και ιταλικών τραγουδιών, δημιούργησαν μια άκρως εορταστική ατμόσφαιρα που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο!