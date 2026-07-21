Η AVIN κατακτά δύο σημαντικές διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026

Gold και Bronze βραβεία για το AVIN Κερδίζω

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AVIN Loyalty Awards 2026
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Δύο σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η AVIN στα Loyalty Awards 2026, το θεσμό που αναδεικνύει κάθε χρόνο τις στρατηγικές των εταιρειών στο loyalty marketing. 

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα πιστότητας AVIN Κερδίζω, κατέκτησε το Gold βραβείο στην κατηγορία Best in Energy, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του παρουσία στην ελληνική αγορά ενέργειας. Η διάκριση αναγνωρίζει την εντυπωσιακή απόδοση και τα μετρήσιμα αποτελέσματα του προγράμματος, καθώς και τη στρατηγική προσέγγιση της εταιρείας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών που δημιουργούν μακροχρόνια αξία, τόσο για τον καταναλωτή όσο και για το ίδιο το brand. 

Η AVIN κατακτά δύο σημαντικές διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026

Παράλληλα, η καμπάνια «AVIN Κερδίζω Κάθε μέρα, σε κάθε αγορά!» απέσπασε το Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Use of Marketing Campaign αφού ξεχώρισε για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνήθηκε στο ευρύ κοινό. Μέσα από μια συνεκτική και στοχευμένη προσέγγιση, η καμπάνια ανέδειξε την καθημερινή αξία του προγράμματος, ενίσχυσε τη συμμετοχή των πελατών και εμβάθυνε τη σχέση εμπιστοσύνης με την εταιρεία.

Οι δυο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια ακόμα αναγνώριση της στρατηγικής δέσμευσης της AVIN να επενδύει στην ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων και υπηρεσιών που αναβαθμίζουν συνεχώς την εμπειρία του καταναλωτή και δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε κάθε συναλλαγή.

Η AVIN κατακτά δύο σημαντικές διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026

Σχετικά με την AVIN

Η AVIN, ένα από τα κορυφαία ονόματα στην ελληνική αγορά πετρελαιοειδών, ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1977. Είναι 100% θυγατρική της Motor Oil από τον Μάρτιο του 2002. Σήμερα απασχολεί περίπου 120 εργαζόμενους, διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας και αριθμεί 653 πρατήρια καυσίμων σε ολόκληρη την Ελλάδα, 192 ιδιολειτουργούμενα και 476 συνεργαζόμενα.  

Τα προϊόντα AVIN αντιπροσωπεύουν μιας ευρείας γκάμας προηγμένη τεχνολογική πρόταση. Από την έναρξη της λειτουργίας της μέχρι και σήμερα, η AVIN εφαρμόζει πιστά και σταθερά μία ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, όπου πρωταγωνιστούν το ήθος, η συνέπεια και ο σεβασμός προς τον καταναλωτή. Εναρμονιζόμενη με το πνεύμα της εποχής και την ανάγκη για την ενεργειακή μετάβαση, η Εταιρεία επενδύει στο δίκτυο σε νέες μορφές ενέργειας. Στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης είναι και το Non Fuel Retail. Συνεχίζεται και ανανεώνεται η ενίσχυση των καταστημάτων λιανικής “AGORA” φτάνοντας τα 175 πρατήρια με νέες αίθουσες, αυξάνοντας ταυτόχρονα και το σχετικό κωδικολόγιο. Σημαντικό εργαλείο στην επίτευξη των στόχων της Εταιρεία είναι και το πρόγραμμα «AVIN Κερδίζω».

Το πρόγραμμα παρουσιάζει μεγάλη επιτυχία καθώς έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια μέλη, με το ποσοστό διείσδυσης στο σύνολο των καταναλώσεων των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων να ξεπερνά το 75%. Το  υψηλό επίπεδο των προϊόντων, το δίκτυο, η επιχειρησιακή ετοιμότητα του προσωπικού και η συνέπεια στην παράδοση ακόμα και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες είναι οι λόγοι που η AVIN έχει κερδίσει την προτίμηση του κοινού στα πρατήρια και στην βιομηχανία. 

Το όραμα της AVIN είναι να καταξιωθεί ως κορυφαία ελληνική εταιρεία πετρελαιοειδών, που στηρίζει τον άνθρωπο, προσφέροντας με έντιμο και υπεύθυνο τρόπο ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, αξιοποιώντας τη δύναμη και την τεχνολογία του διυλιστηρίου της Motor Oil.  Σε μια αγορά που πολλά αλλάζουν, η AVIN, με την ενεργή στήριξη του Ομίλου Motor Oil, πρωτοστατεί και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα φιλοδοξώντας να γίνει η καλύτερη ελληνική εταιρεία στον κλάδο της. 

Επισκεφτείτε :

https://www.avinoil.gr/
https://www.facebook.com/AvinGreece
https://www.instagram.com/avinoil.greece
https://www.tiktok.com/@avinoil.greece
https://www.linkedin.com/company/avin-oil/
 

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