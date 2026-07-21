Γιος Λορέντζο Καριέρε: «Για πάντα ο ήρωάς μας, για πάντα ο πατέρας»

Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του στο Instagram

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Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη της μητέρας του Λορέντζο Καριέρε, της αείμνηστης Ματούλας, στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, το 2021

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λορέντζο Καριέρε πέθανε σε ηλικία 51 ετών από σοβαρό πρόβλημα υγείας.
  • Ο γιος του, Ρομπέρτο Καριέρε, αποχαιρέτησε τον πατέρα του μέσω Instagram, περιγράφοντας την απώλεια και το κενό που άφησε.
  • Ο Λορέντζο έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι Bar το 2002 και ίδρυσε το συγκρότημα Φίλοι για πάντα.
  • Τα τελευταία χρόνια, είχε απομακρυνθεί από τη δημοσιότητα και είχε εστιάσει στην οικογένειά του.
  • Άφησε πίσω του δύο γιους, τον Ρομπέρτο και τον Αλεσάντρο, με την Έλενα Κατραβά.

Με μια δημόσια ανάρτηση στο Instagram, ο Ρομπέρτο Καριέρε αποχαιρέτησε τον πατέρα του, Λορέντζο Καριέρε, που πέθανε σε ηλικία 51 ετών έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Γιος Καριέρε: «Μου είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου»

Ο γιος του μουσικού και συζύγου της Έλενας Κατραβά περιέγραψε το κενό που άφησε ο θάνατός του, λίγες ημέρες μετά την απώλεια και μετά την κηδεία, όπου συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο «αντίο».

Γιος Λορέντζο Καριέρε: «Για πάντα ο ήρωάς μας, για πάντα ο πατέρας»

Ο Λορέντζο Καριέρε έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι Bar του MEGA το 2002, ενώ στη συνέχεια ίδρυσε το μουσικό συγκρότημα Φίλοι για πάντα μαζί με τον Γιώργο Ελευθέρα. Τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να βρίσκεται μακριά από τη δημοσιότητα, έχοντας στρέψει το ενδιαφέρον του στην οικογένειά του.

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Η ανάρτηση του Ρομπέρτο Καριέρε για τον Λορέντζο Καριέρε

Το πρωί της Τρίτης (21/7), ο Ρομπέρτο Καριέρε δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία του πατέρα του και συνόδευσε την εικόνα με ένα εκτενές μήνυμα για τη σχέση τους και την απώλειά του.

Γιος Λορέντζο Καριέρε: «Για πάντα ο ήρωάς μας, για πάντα ο πατέρας»

«Υπάρχουν άνθρωποι που, ακόμα κι όταν φεύγουν, δεν σταματούν ποτέ να φωτίζουν τον κόσμο μας. Έτσι ήσουν κι εσύ μπαμπάκα μου. Ήσουν το φως που έμπαινε ακόμα και στο πιο σκοτεινό δωμάτιο, η ζεστασιά που έδιωχνε κάθε φόβο και η δύναμη που μας κρατούσε όρθιους.

Ήσουν πάνω απ’ όλα οικογενειάρχης. Ένας άνθρωπος που έβαζε πάντα την οικογένειά του πρώτη, που στεκόταν δίπλα μας σε κάθε δυσκολία, σε κάθε δάκρυ, σε κάθε αγώνα. Δεν μας άφησες ποτέ να νιώσουμε μόνοι, γιατί ήσουν πάντα εκεί… με μια αγκαλιά, έναν καλό λόγο, ένα βλέμμα γεμάτο αγάπη.

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Από τη μέρα που έφυγες, έφυγε μαζί σου κι ένα κομμάτι της ψυχής μου. Τίποτα δεν είναι πια όπως πριν. Η απουσία σου άφησε ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει κανείς και τίποτα. Κι όμως, μέσα στον πόνο, η αγάπη σου εξακολουθεί να με κρατά όρθιο και να μου θυμίζει πόσο ευλογημένος ήμουν που σε είχα πατέρα.

Η αγάπη σου δεν έφυγε ποτέ. Ζει μέσα στις καρδιές μας, στις αξίες που μας δίδαξες, στις αναμνήσεις που έγιναν η πιο πολύτιμη κληρονομιά μας.

Μου λείπεις όσο δεν μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις. Μα κάθε φορά που κοιτάζω τον ουρανό, ένα από τα αστέρια λάμπει λίγο πιο δυνατά… γιατί ξέρω πως είσαι εσύ, που συνεχίζεις να μας προσέχεις.

Για πάντα ο ήρωάς μας.
Για πάντα ο πατέρας
Μέχρι να ξανασυναντηθούμε… θα σ’ αγαπώ με όλη μου την ψυχή.💔🕊️», έγραψε

Η ανάρτηση του Ρομπέρτο Καριέρε

Ο Λορέντζο Καριέρε είχε αποκτήσει δύο γιους, τον Ρομπέρτο και τον Αλεσάντρο, με την Έλενα Κατραβά.

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ΕΛΕΝΑ ΚΑΤΡΑΒΑ
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