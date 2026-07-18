Γιος Καριέρε: «Μου είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου»

Συγκλόνισε ο γιος του στον επικήδειο λόγο του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λορέντζο Καριέρε απεβίωσε σε ηλικία 51 ετών, με την οικογένεια και φίλους να τον αποχαιρετούν στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό.
  • Ο γιος του, Ρομπέρτο, εκφώνησε επικήδειο λόγο, αναφέροντας την υπόσχεση του πατέρα του να κακομάθει τα εγγόνια του.
  • Η σύζυγος του εκλιπόντα, Έλενα Κατραβά, εμφανίστηκε καταβεβλημένη και δέχτηκε συλλυπητήρια από τους παρευρισκόμενους.
  • Η οικογένεια του Καριέρε είχε δημιουργήσει μια όμορφη ζωή μαζί με τους δύο γιους τους.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης κα θλίψης, συγγενείς, οικογένεια, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό, σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου.

Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Πλήθος επωνύμων στο τελευταίο «αντίο»

Πρώτος, τον επικήδειο λόγο για τον 51χρονο που έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο «Bar» πριν 23 περίπου χρόνια, πήρε ο ένας εκ των δυο γιών του, Ρομπέρτο.

«Μπαμπά μού είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου και θα με βασανίσεις», είπε μεταξύ άλλων ο γιος του που σε όλη τη διάρκειας της νεκρώσιμης ακολουθίας καθόταν πλάι στη μητέρα του, Έλενα Κατραβά, και στον αδερφό του, Αλεσάντρο.

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Έλενα Κατραβά/ ndp
 

Γιος Καριέρε: «Μου είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου»

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Η σύζυγός του εκλιπόντα Έλενα Κατραβά, φανερά καταβεβλημένη, κρατούσε ένα λευκό τριαντάφυλλο στα χέρια και έπεφτε στην αγκαλιά όλων των φίλων και γνωστών που πήγαν για να τη συλλυπηθούν. Μαζί με τον Καριέρε άλλωστε, έζησαν μία ζωή και είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν μια όμορφη οικογένεια με τους δυο γιους τους. 

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