Σοκ έχει προκαλέσει στην Αλαμπάμα η υπόθεση θανάτου ενός 2χρονου κοριτσιού, το οποίο εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του στο Λάνετ. Για την υπόθεση συνελήφθη η 22χρονη μητέρα του Σιέρα Σάι Χανταγουέι, η οποία κατηγορείται για ανθρωποκτονία.

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε στις 12 Ιουνίου, όταν οι Αρχές εντόπισαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του στο κρεβάτι του, μπρούμυτα, με δεμένα τα χέρια και τους αστραγάλους.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της Κομητεία Τσέιμπερς, η πρώτη εκτίμηση των ερευνητών είναι ότι ο θάνατος προκλήθηκε από ασφυξία. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή μηχανισμό θανάτου ή τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Δεύτερος ύποπτος πέθανε δύο ημέρες αργότερα

Η έρευνα των Αρχών επεκτάθηκε και σε δεύτερο ύποπτο, ο οποίος στις 14 Ιουνίου, δύο ημέρες μετά τον εντοπισμό της 2χρονης, αυτοπυροβολήθηκε θανάσιμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποια ήταν η σχέση του με το παιδί, ούτε αν είχε άμεση εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ οι ερευνητές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Συνελήφθη η μητέρα για τη δολοφονία της 2χρονης

Έπειτα από εβδομάδες ερευνών και αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων, οι Αρχές προχώρησαν την Πέμπτη 16 Ιουλίου στη σύλληψη της 22χρονης.

Η νεαρή μητέρα αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονία, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το κοριτσάκι και να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Αλαμπάμα, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία.