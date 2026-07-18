FIAT Grande Panda: Τώρα με 17.990 ευρώ

Στάνταρ 5ετή εργοστασιακή εγγύηση

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FIAT Grande Panda: Τώρα με 17.990 ευρώ
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Για την έκδοση βενζίνης με τους 100 HP και το χειροκίνητο κιβώτιο των έξι σχέσεων υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων σε ποικιλία χρωμάτων χωρίς χρέωση, η πλειονότητα των οποίων στο επίπεδο εξοπλισμού Icon με €17.990. Αυτό σημαίνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10”, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, θύρα USB-C ταχείας φόρτισης (3Α), connected services, φωνητικές εντολές, κλιματισμό, κάθισμα οδηγού με ρύθμιση σε ύψος, αυτόματα φώτα, τιμόνι με ρύθμιση σε ύψος και απόσταση, καθώς και βάσεις Isofix στα πίσω καθίσματα.

FIAT Grande Panda: Τώρα με 17.990 ευρώ

Υπάρχει επίσης σύστημα διατήρησης στη λωρίδα, Speed Limit Information, αυτόματο φρενάρισμα, ενημέρωση απόσπασης της προσοχής του οδηγού, E-call & B-call. Τον εξοπλισμό ολοκληρώνει το infotainment με οθόνη αφής 10,25” και ασύρματο Android Auto/Apple CarPlay, μια ακόμα θύρα USB-C, Cruise Control και Speed limiter, οι αυτόματοι προβολείς LED με πίσω φώτα LED, ηλεκτρικοί, θερμαινόμενοι και με LED φλας εξωτερικοί καθρέφτες, βαμμένοι μαύροι όπως και οι εξωτερικές χειρολαβές στις πόρτες του αμαξώματος.

FIAT Grande Panda: Τώρα με 17.990 ευρώ
Ιδιαίτερα δελεαστική είναι και η έκπτωση €2.250 σε περιορισμένο αριθμό Grande Panda Hybrid, κάτι που για το επίπεδο εξοπλισμού Icon σημαίνει €20.990, επίσης με δώρο το χρώμα. Οι εκδόσεις Hybrid κινούνται από υβριδικό σύστημα με συνδυαστική μέγιστη ισχύ 110 HP και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη με 6 σχέσεις, ενώ έχουν μηδενικά τέλη κυκλοφορίαςΤο FIAT Grande Panda βρίσκεται στις εκθέσεις της FIAT σε ολόκληρη τη χώρα για να το δείτε από κοντά και να κάνετε test drive, ενώ καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή, μεταβιβάσιμη εγγύηση που συμπεριλαμβάνει την μπαταρία του υβριδικού συστήματος.
 

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