Opel GSE Formula E;: Γιατί εμπιστεύεται τη Sparco

Ένωσαν τις δυνάμεις ενόψει του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E

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Αυτοκινητο
Opel GSE Formula E;: Γιατί εμπιστεύεται τη Sparco
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Η Opel GSE Formula E Team και η Sparco ενώνουν τις δυνάμεις τους ενόψει του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E. Η ιταλική εταιρεία αγωνιστικού εξοπλισμού θα είναι ο επίσημος τεχνικός συνεργάτης του αγωνιστικού ρουχισμού των βασικών οδηγών της Opel GSE Formula E Team, καθώς και της οδηγού δοκιμών και εξέλιξης Sophia Flörsch, για τη σεζόν 2026-27.

Opel GSE Formula E;: Γιατί εμπιστεύεται τη Sparco

Με αυτή τη συνεργασία, η Opel Motorsport και η Sparco επεκτείνουν την ήδη επιτυχημένη συνεργασία τους από τους αγώνες rally στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E. Ο ειδικά σχεδιασμένος αγωνιστικός εξοπλισμός, που περιλαμβάνει αγωνιστικές φόρμες, γάντια, πυράντοχα εσώρουχα και αγωνιστικά υποδήματα, έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις του κορυφαίου μηχανοκίνητου αθλητισμού, συνδυάζοντας ασφάλεια, λειτουργικότητα και την ξεχωριστή αισθητική OMG! GSE.

Opel GSE Formula E;: Γιατί εμπιστεύεται τη Sparco

Συνεργασία που αποδίδει: Οι σχεδιαστικές ιδέες υλοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία

«Η Sparco αντιπροσωπεύει προϊόντα κορυφαίας ποιότητας, κάτι που διαπιστώνουμε εδώ και πολλά χρόνια από τη συνεργασία μας στους αγώνες rally. Επομένως, η επιλογή μας ήταν εύκολη: η Sparco προσφέρει υψηλή ποιότητα και την ευελιξία που απαιτεί ο μηχανοκίνητος αθλητισμός», δήλωσε ο Jörg Schrott, Team Principal της Opel GSE Formula E Team. «Ο εξοπλισμός της Opel δείχνει πραγματικά εντυπωσιακός, αφού ακολουθεί τη σχεδιαστική ταυτότητα GSE με το χαρακτηριστικό έντονο κίτρινο χρώμα. Η Sparco υλοποίησε άψογα τις ιδέες μας και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος με το αποτέλεσμα».

Opel GSE Formula E;: Γιατί εμπιστεύεται τη Sparco

Παγκόσμιος παίκτης: Η Sparco αποτελεί σημείο αναφοράς εδώ και δεκαετίες

Η Sparco αποτελεί εδώ και δεκαετίες μία από τις πλέον αναγνωρισμένες εταιρείες στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ιδρύθηκε το 1977 και συγκαταλέγεται στους κορυφαίους παγκοσμίως προμηθευτές εξοπλισμού ασφαλείας, με παρουσία σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις μέσω του εξοπλισμού οδηγών, των συστημάτων ασφαλείας και του εξοπλισμού ομάδων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες και συνεργάζεται επί σειρά ετών με καταξιωμένες ομάδες και οδηγούς.

Η νέα σεζόν για τη Formula E ξεκινά στη Jeddah στις 18 και 19 Δεκεμβρίου. Οι δύο αγώνες στη Σαουδική Αραβία θα σηματοδοτήσουν την πρώτη παρουσία της εργοστασιακής ομάδας της Opel στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

 

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