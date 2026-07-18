Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αιμιλιανού μάρτυρος.
Μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου εορτάζεται στις 18 Ιουλίου. Ο Αιμιλιανός καταγόταν από το Δορύστολο της Θράκης (σημερινή Σιλίστρα Βουλγαρίας) και μαρτύρησε επί βασιλείας του βυζαντινού αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη (361-363). Κατεχόμενος από χριστιανικό ζήλο, εισήλθε μία ημέρα σε κάποιο ειδωλολατρικό ναό και κατέστρεψε τα είδωλα.
Κατόπιν παρουσιάσθηκε στον τοπικό ηγεμόνα και ανέλαβε την ευθύνη της πράξης του, για να μην κατηγορηθούν άδικα άλλοι άνθρωποι. Ο βυζαντινός αξιωματούχος διέταξε να συλληφθεί, να ξυλοκοπηθεί και στη συνέχεια να καεί ζωντανός.
Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:
- Αιμιλιανός, Αιμίλιος
- Αιμιλιανή, Αιμιλία, Έμμ
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