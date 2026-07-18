Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Ιουλίου

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αιμιλιανού μάρτυρος.

Μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου εορτάζεται στις 18 Ιουλίου. Ο Αιμιλιανός καταγόταν από το Δορύστολο της Θράκης (σημερινή Σιλίστρα Βουλγαρίας) και μαρτύρησε επί βασιλείας του βυζαντινού αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη (361-363). Κατεχόμενος από χριστιανικό ζήλο, εισήλθε μία ημέρα σε κάποιο ειδωλολατρικό ναό και κατέστρεψε τα είδωλα.

Ο Άγιος Αιμιλιανός

Ο Άγιος Αιμιλιανός

Κατόπιν παρουσιάσθηκε στον τοπικό ηγεμόνα και ανέλαβε την ευθύνη της πράξης του, για να μην κατηγορηθούν άδικα άλλοι άνθρωποι. Ο βυζαντινός αξιωματούχος διέταξε να συλληφθεί, να ξυλοκοπηθεί και στη συνέχεια να καεί ζωντανός.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αιμιλιανός, Αιμίλιος
  • Αιμιλιανή, Αιμιλία, Έμμ

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:16 και θα δύσει στις 20:45. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 29 λεπτά.

Σελήνη 4.4 ημερών

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