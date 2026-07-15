Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Ιουλίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Βλαδιμήρου βασιλέως Ρωσίας, Αγίων Κηρύκου και Ιουλίττης Μεγαλομαρτύρων.

Ο Βλαδίμηρος Α’ Σβιατοσλάβιτς υπήρξε ηγεμόνας των Ρως (Ρώσων) του Κιέβου και ανακηρύχθηκε Άγιος για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε στον χριστιανισμό. Η μνήμη του τιμάται στις 15 Ιουλίου.

Γεννήθηκε το 960 και ήταν γιος του ηγεμόνα του Κιέβου Σβιατοσλάβου και εγγονός της Όλγας, της πρώτης ρωσίδας που έγινε χριστιανή. Αφού εκθρόνισε τον αδελφό του Γιαροσλάβο, αναδείχθηκε σε ηγεμόνα του Κιέβου και προσπάθησε να τονώσει την ενότητα της επικράτειάς του με την ενίσχυση της πατροπαράδοτης σλαβικής ειδωλολατρίας. Όμως, η ταχύτατη ανάπτυξη των βυζαντινο-ρωσικών σχέσεων επέσπευσαν τη μεταστροφή του Βλαδίμηρου και του λαού του στον χριστιανισμό.

O Άγιος Βλαδίμηρος

O Άγιος Βλαδίμηρος

Οι σχέσεις του με το Βυζάντιο έγιναν στενότερες, όταν του ζητήθηκε βοήθεια από τον αυτοκράτορα Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο για την καταστολή των εξεγέρσεων των στρατηγών Βάρδα Σκληρού (976 - 979) και Βάρδα Φωκά (989). Ο Βλαδίμηρος ανταποκρίθηκε, αλλά ζήτησε ως σύζυγο την αδελφή του αυτοκράτορα, Άννα Πορφυρογέννητη. Η πριγκίπισσα αρνήθηκε αρχικά, επειδή ο Βλαδίμηρος για τους Βυζαντινούς ήταν βάρβαρος, αλλά στο τέλος πείστηκε να τον παντρευτεί, όταν ο ρώσος ηγεμόνας βαπτίστηκε χριστιανός.

Μετά τον γάμο του με την Άννα και την επάνοδό του στο Κίεβο, ο Βλαδίμηρος υποχρέωσε όλους τους υπηκόους του να γίνουν χριστιανοί και να βαπτιστούν στον ποταμό Δνείπερο από βυζαντινούς ιεραποστόλους. Ο Βλαδίμηρος πέθανε το 1015, αφού είχε κληροδοτήσει στους διαδόχους του ένα οργανωμένο κράτος με ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Η μαζική μεταστροφή των Ρως (Ρώσων) στον χριστιανισμό ήταν ο βασικός λόγος, που η Εκκλησία ανακήρυξε τον Βλαδίμηρο, Άγιο.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Βλαδίμηρος, Βλαντίμηρος
    Κήρυκος
    Ιουλίτα, Ιουλίτη, Ιουλίττα, Ιουλίττη, Γιουλίτα, Γιουλίτη

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:14 και θα δύσει στις 20:47. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 33 λεπτά.

Σελήνη 1.1 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Δεξιοτήτων

Η Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Δεξιοτήτων (World Youth Skills Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Ιουλίου με απόφαση του ΟΗΕ. Το σχετικό ψήφισμα εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση του διεθνούς οργανισμού στις 11 Νοεμβρίου 2014, ύστερα από πρόταση του αντιπροσώπου της Σρι Λάνκα, που τόνισε τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων στους νέους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το υψηλό επίπεδο ανεργίας και υποαπασχόλησης των νέων ανθρώπων (1,2 δισ. ηλικίας 15-24 ετών) είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, που απασχολεί την πλειονότητα των χωρών του κόσμου. Η αναγνώριση του προβλήματος και η εφαρμογή διαφορετικών προγραμμάτων στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας της νεολαίας να κάνει επιλογές ζωής και εργασίας.

Ο ΟΗΕ καλεί τα κράτη - μέλη να γιορτάσουν με τον κατάλληλο τρόπο την Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Δεξιοτήτων. Οργανώσεις κυβερνητικές και μη, εκπαιδευτικοί, εθελοντές και λοιποί δημόσιοι φορείς καλούνται να οργανώσουν διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να ξεπεράσουν τα εμπόδια όσον αφορά την απασχόληση και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

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