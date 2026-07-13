Oι βουτιές στη θάλασσα με τα παιδιά της και το τατουάζ κοχύλι!

Σε ποιο νησί βρίσκεται η ηθοποιός

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Μία ανάσα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις πήρε η Κατερίνα Παπουτσάκη και έφυγε για Κύθνο.

Κατερίνα Παπουτσάκη: Σε ιταλικό mood, με θέατρο & όμορφες στιγμές στη Ρώμη


Η ηθοποιός την οποία έχουμε απολαύσει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, ανάμεσα σ’ αυτές Αέρινες Σιωπές, Άγιος Έρωτας, Επαφή, τα Καλύτερά μας Χρόνια και άλλες επέλεξε το αυθεντικό, ήσυχο και φιλόξενο νησί των Δυτικών Κυκλάδων που  απέχει μόλις 1,5 ώρα από το λιμάνι του Λαυρίου.

Oι βουτιές στη θάλασσα με τα παιδιά της και το τατουάζ κοχύλι!


Μαζί της είχε τους δύο γιους της, τον 13χρονο Μάξιμο και τον 7χρονο Κίμωνα. Η ηθοποιός που στο παρελθόν έχει υποδυθεί την Αλίκη Βουγιουκλάκη, έβαλε ένα λευκό μπικίνι και απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα. 

Oι βουτιές στη θάλασσα με τα παιδιά της και το τατουάζ κοχύλι!

Φυσικά δεν έλειψαν και τα παιχνίδια με τα παιδιά της στην άμμο.

 

 

Η Κατερίνα Παπουτσάκη δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές της και μία από τις φωτογραφίες που έκλεψαν τις εντυπώσεις ήταν μία που απεικόνιζε το άκρως καλοκαιρινό της τατουάζ: ένα κοχύλι.

Oι βουτιές στη θάλασσα με τα παιδιά της και το τατουάζ κοχύλι!

Η ηθοποιός ευχαριστιέται τις οικογενειακές διακοπές και γίνεται ξανά παιδί, κάνοντας μακροβούτια από ψηλά. 

 

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
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