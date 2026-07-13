Στιγμές τρόμου έζησε ένα ανήλικο κορίτσι σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, όταν δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από νεαρό άνδρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Κυριακής, όταν ο 19χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο φέρεται να επιχείρησε να βιάσει μια 14χρονης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., φέρεται να ακολούθησε την 14χρονη στις τουαλέτες του εμπορικού κέντρου και να την εγκλώβισε στον χώρο. Στη συνέχεια, έβγαλε τα ρούχα του και επιχείρησε να τη βιάσει.

Η 14χρονη, ωστόσο, αντιστάθηκε σθεναρά, κατάφερε να ξεφύγει και στη συνέχεια ενημέρωσε για το περιστατικό αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, που βρισκόντουσαν στο πάρκινγκ του εμπορικού.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον 19χρονο και μετά από πεζή καταδίωξη τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Ο 19χρονος οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Αμαρουσίου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού.