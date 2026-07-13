Με υψηλές αλλά φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες θα κυλήσει ο καιρός αυτή την εβδομάδα στη χώρα μας, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί η Ελλάδα από το ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, από την Τετάρτη αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου και τοπικά, κυρίως την Τετάρτη και την Πέμπτη, ακόμη και τους 39 βαθμούς. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, η χώρα μας θα παραμείνει εκτός της ζώνης του ακραίου θερμού κύματος που επηρεάζει την Ιβηρική Χερσόνησο, τη Γαλλία και πλέον την Ιταλία.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

«Μπορεί να βρεθούμε μια ανάσα πριν από τους 40 βαθμούς, όμως δεν αναμένεται να βιώσουμε καύσωνα. Τουλάχιστον μέχρι τις 20-23 Ιουλίου δε φαίνεται κάποιο ακραίο θερμό κύμα να πλησιάζει τη χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τα μελτέμια θα ενισχυθούν μέσα στην εβδομάδα, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και κατά τόπους και στο Ιόνιο, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Τις απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και της Πελοποννήσου, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας τα φαινόμενα ενδέχεται να επεκταθούν και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου.

Καιρός: Η πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, βόρειους ανέμους έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης ηλιοφάνεια, με πιθανότητα τοπικών νεφώσεων και μεμονωμένων όμβρων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς.

Η πρόγνωση του καιρού για τη Δευτέρα 13/7

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη δυτική Μακεδονία γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 4 με 6, τοπικά στα βόρεια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες νωρίς το πρωί και εκ νέου τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική Πελοπόννησο γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 5 και τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ. Πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 35βαθμούς Κελσίου.