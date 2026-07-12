Φωτιά Στον Ωρωπό

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι Κυριακής για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Πλατάνια Ωρωπού.

Εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 35 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος και 11 πυροσβεστικών οχημάτων, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού. Υδροφόρες του Δήμου Ωρωπού ενισχύουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί την εξέλιξη του πύρινου μετώπου σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας συνεχή εικόνα μέσω drone που διαθέτει τόσο οπτική όσο και θερμική κάμερα.

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