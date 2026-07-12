Βαλαβάνη – Μόργκαν: Βάφτισαν τον γιο τους με νονά τη Γωγώ Φαρμάκη

Ο μικρός πήρε τα ονόματα Ιάσονας και Παναγιώτης

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Όσα είχε αναφέρει για τη βάφτιση του γιου της / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν βάφτισαν τον γιο τους μία ημέρα μετά τα πρώτα του γενέθλια.
  • Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Ιουλίου, με νονά τη Γωγώ Φαρμάκη.
  • Τα ονόματα που δόθηκαν στον γιο τους είναι Ιάσονας και Παναγιώτης.
  • Η τελετή έγινε σε συγκινητική ατμόσφαιρα, με φίλους και συγγενείς παρόντες.
  • Οι καλεσμένοι μοιράστηκαν στιγμιότυπα από το μυστήριο στα social media.

Μία ημέρα μόλις μετά τα πρώτα του γενέθλια, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν βάφτισαν το γιο τους, σε μία πανέμορφη και ιδιαίτερη τελετή, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένους φίλους και συγγενείς.

Βαλαβάνη - Μόργκαν: Γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους

Το ζευγάρι έζησε μία από τις πιο όμορφες στιγμές της οικογενειακής τους ζωής, ενώ το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σήμερα Kυριακή 12 Ιουλίου, σε συγκινητική ατμόσφαιρα, με νονά τη Γωγώ Φαρμάκη, η οποία ανέλαβε να γίνει να πνευματική μητέρα του μικρού.

Τα ονόματα που αποφάσισαν να δώσουν στο γιο τους η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν είναι Ιάσονας και Παναγιώτης.

Βαλαβάνη – Μόργκαν: Βάφτισαν τον γιο τους με νονά τη Γωγώ Φαρμάκη

Φωτογραφία: Instagram.com

Τις πρώτες εικόνες από τη βάφτιση μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι καλεσμένοι του ζευγαριού, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από το μυστήριο, ενώ δεν έλειψαν και οι ευχές για τον μικρό Ιάσονα – Παναγιώτη και την οικογένειά του.

Βαλαβάνη - Μόργκαν: Για πρώτη φορά σε συναυλία με τον ενός έτους γιο τους

 

H Γωγώ Φαρμάκη βάφτισε το γιο της Ευρυδίκης Βαλαβάνη / Φωτογραφία: Instagram.com
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ΓΩΓΩ ΦΑΡΜΑΚΗ
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ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΡΓΚΑΝ
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ΒΑΦΤΙΣΗ
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