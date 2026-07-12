Μία ημέρα μόλις μετά τα πρώτα του γενέθλια, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν βάφτισαν το γιο τους, σε μία πανέμορφη και ιδιαίτερη τελετή, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένους φίλους και συγγενείς.
Βαλαβάνη - Μόργκαν: Γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους
Το ζευγάρι έζησε μία από τις πιο όμορφες στιγμές της οικογενειακής τους ζωής, ενώ το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σήμερα Kυριακή 12 Ιουλίου, σε συγκινητική ατμόσφαιρα, με νονά τη Γωγώ Φαρμάκη, η οποία ανέλαβε να γίνει να πνευματική μητέρα του μικρού.
Τα ονόματα που αποφάσισαν να δώσουν στο γιο τους η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν είναι Ιάσονας και Παναγιώτης.
Τις πρώτες εικόνες από τη βάφτιση μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι καλεσμένοι του ζευγαριού, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από το μυστήριο, ενώ δεν έλειψαν και οι ευχές για τον μικρό Ιάσονα – Παναγιώτη και την οικογένειά του.
Βαλαβάνη - Μόργκαν: Για πρώτη φορά σε συναυλία με τον ενός έτους γιο τους