Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Όσα είχε αναφέρει για τη βάφτιση του γιου της / Βίντεο: Alpha

Μία ημέρα μόλις μετά τα πρώτα του γενέθλια, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν βάφτισαν το γιο τους, σε μία πανέμορφη και ιδιαίτερη τελετή, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένους φίλους και συγγενείς.

Το ζευγάρι έζησε μία από τις πιο όμορφες στιγμές της οικογενειακής τους ζωής, ενώ το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σήμερα Kυριακή 12 Ιουλίου, σε συγκινητική ατμόσφαιρα, με νονά τη Γωγώ Φαρμάκη, η οποία ανέλαβε να γίνει να πνευματική μητέρα του μικρού.

Τα ονόματα που αποφάσισαν να δώσουν στο γιο τους η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν είναι Ιάσονας και Παναγιώτης.

Φωτογραφία: Instagram.com

Τις πρώτες εικόνες από τη βάφτιση μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι καλεσμένοι του ζευγαριού, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από το μυστήριο, ενώ δεν έλειψαν και οι ευχές για τον μικρό Ιάσονα – Παναγιώτη και την οικογένειά του.

H Γωγώ Φαρμάκη βάφτισε το γιο της Ευρυδίκης Βαλαβάνη / Φωτογραφία: Instagram.com