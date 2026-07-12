Θεοδωρίκα - Μουτζούρης: Ο παραμυθένιος γάμος με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα

Η απόλυτη σταρ Άννα Βίσση τραγούδησε στο γάμο του ζευγαριού

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Θεοδωρίκα - Μουτζούρης: Ο παραμυθένιος γάμος με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα
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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Στιγμιότυπα από το γάμο της Βαρβάρας Θεοδωρίκα και του Γιάννη Μουτζούρη / Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο γάμος της Βαρβάρας Θεοδωρίκα και του Γιάννη Μουτζούρη πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.
  • Η τελετή έγινε στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη, με δεξίωση στο Island Riviera.
  • Στη γαμήλια εκδήλωση παρευρέθηκαν πάνω από 400 καλεσμένοι, συμπεριλαμβανομένων γνωστών προσωπικοτήτων.
  • Η Άννα Βίσση διασκέδασε τους καλεσμένους με μοναδικό μουσικό πρόγραμμα.
  • Το μενού της δεξίωσης ήταν γκουρμέ, σχεδιασμένο ειδικά για την περίσταση.

Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς γάμους του φετινού καλοκαιριού πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Ιουλίου, με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Η Βαρβάρα Θεοδωρίκα, κόρη του αείμνηστου Δημήτρη Θεοδωρίκα και της Χριστίνας Θεοδωρίκα, μέλος της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Γιάννη Μουτζούρη, καθηγητή πανεπιστημίου στο Λονδίνο και γιο του περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, καθηγητή Κώστα Μουτζούρη.

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Θεοδωρίκα - Μουτζούρης: Ο παραμυθένιος γάμος με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα

Θεοδωρίκα - Μουτζούρης: Ο παραμυθένιος γάμος με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα

Φωτογραφίες: Instagram.com

Στη γαμήλια τελετή, καθώς και στη δεξίωση παρευρέθηκαν προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, εφοπλιστικό και κοσμικό χώρο, ενώ τη διασκέδαση των καλεσμένων ανέλαβε η απόλυτη σταρ, Άννα Βίσση, η οποία ταξίδεψε στην Ελλάδα αποκλειστικά για το λαμπερό ζευγάρι.

Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη, ενώ ακολούθησε δεξίωση στο Island Riviera. Ο χώρος διαμορφώθηκε αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη περίσταση, με εντυπωσιακές ανθοσυνθέσεις και έναν παραμυθένιο διάκοσμο.

Το ζευγάρι εκοψε την τούρτα και η διασκέδαση ξεκίνησε!

Θεοδωρίκα - Μουτζούρης: Ο παραμυθένιος γάμος με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα

Στη λαμπερή βραδιά παρευρέθηκαν περισσότεροι από 400 καλεσμένοι, ανάμεσά τους εκπρόσωποι της ναυτιλίας, της επιχειρηματικότητας και της υψηλής κοινωνίας, ενώ το «παρών» έδωσαν και η Τατιάνα Στεφανίδου με το σύζυγό της, Νίκο Ευαγγελάτο.

H Tατιάνα Στεφανίδου / Φωτογραφία: Instagram.com

H Tατιάνα Στεφανίδου / Φωτογραφία: Instagram.com

Το μενού της δεξίωσης ήταν γκουρμέ, σχεδιασμένο ειδικά για την εκδήλωση, προσφέροντας μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία στους προσκεκλημένους, ενώ η Άννα Βίσση χάρισε στους εκατοντάδες καλεσμένους ένα μοναδικό μουσικό πρόγραμμα, συμβάλλοντας στην σημαντική ημέρα του ζευγαριού.

H Άννα Βίσση τραγούδισε στο γάμο του ζευγαριού / Βίντεο: Instagram.com

H Άννα Βίσση τραγούδισε στο γάμο του ζευγαριού, με τους καλεσμένους να διασκεδάζουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες / Βίντεο: Instagram.com

Στιγμιότυπα από το γάμο της Βαρβάρας Θεοδωρίκα και του Γιάννη Μουτζούρη:

Θεοδωρίκα - Μουτζούρης: Ο παραμυθένιος γάμος με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα

Θεοδωρίκα - Μουτζούρης: Ο παραμυθένιος γάμος με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα

Θεοδωρίκα - Μουτζούρης: Ο παραμυθένιος γάμος με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα

Θεοδωρίκα - Μουτζούρης: Ο παραμυθένιος γάμος με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα

Θεοδωρίκα - Μουτζούρης: Ο παραμυθένιος γάμος με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα

Θεοδωρίκα - Μουτζούρης: Ο παραμυθένιος γάμος με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα

Θεοδωρίκα - Μουτζούρης: Ο παραμυθένιος γάμος με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα

Φωτογραφίες: Instagram.com
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