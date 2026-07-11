Ελισάβετ Μουτάφη: «Και γυναίκες και άνδρες θεωρούν όμορφο το σύζυγό μου»

Όσα είπε για το γιο της, τον 5χρονο Δημήτρη

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Ελισάβετ Μουτάφη: Το επώνυμο που άλλαξε, η ομορφιά του άντρα της και το αν θα παρουσίαζε εκπομπή / Βίντεο: ΣΚΑΪ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελισάβετ Μουτάφη μίλησε για τον σύζυγό της, Μάνο Νιφλή, και τον γιο τους, Δημήτρη, στην εκπομπή "Στην Αγκαλιά του Φάνη".
  • Ανέφερε ότι ο Μάνος θεωρείται όμορφος από πολλές γυναίκες και άνδρες, εκφράζοντας την εκτίμησή της για την γοητεία και την εξυπνάδα του.
  • Η Μουτάφη δήλωσε ότι θα ήθελε να κάνει εκπομπή με τον σύζυγό της, σε διαφορετικά κομμάτια.
  • Σχολίασε με χιούμορ για τον γιο της, ότι είναι ήδη γοητευτικός στα πέντε του χρόνια και έχει καψούρες.

Η Ελισάβετ Μουτάφη βρέθηκε καλεσμένη στην τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν, «Στην Αγκαλιά του Φάνη», με τη γνωστή ηθοποιό να μιλά στο Φάνη Λαμπρόπουλο, για το σύζυγό της Μάνο Νιφλή, καθώς και για το γιο τους, τον 5χρονο Δημήτρη. 

Μουτάφη: «Ήμουν αγενής. O Μάνος εκνευρίστηκε και με θεώρησε αντιπαθέστατη»

 

 

Όπως σχολίασε αστειευόμενος, αρχικά, ο παρουσιαστής: «Δηλαδή, πρώτο ραντεβού, βλέπεις αυτή τη μούρη και λες, ο άντρας της ζωής μου, εδώ είμαστε; Κάτσε ρε Ελισάβετ, πες μου λίγο, βλέπεις τον Μάνο και λες, Χριστέ μου, τι πρόσωπο είναι αυτό; Με τι μούτρα σε πλησίασε αυτός ο άνθρωπος;», με τη γνωστή ηθοποιό να απαντά: 

«Καταρχάς, ο Μάνος, πέρα από το ότι εγώ τον θεωρώ πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολλές γυναίκες, έχω να σου πω, Φάνη μου, και πάρα πολλοί άντρες τον θεωρούν όμορφο. Λίγη ντροπή δεν έχεις; Αυτή είναι η δική σου γνώμη, τι να κάνω τώρα; Δηλαδή, τι να κάνω τώρα; Πέρα από αυτό, η γοητεία που έχει και η εξυπνάδα του, είναι ένα… Σε όλα με κέρδισε».

Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση

Η Ελισάβετ Μουτάφη με το γιο της, Δημήτρη / Φωτογραφία: NDP

Η Ελισάβετ Μουτάφη με το γιο της, Δημήτρη / Φωτογραφία: NDP

Θα έκανε εκπομπή μαζί με το σύζυγό της, Μάνο Νιφλή; «Μας έχουν ξαναρωτήσει αυτό, τώρα σοβαρά. Ναι, νομίζω θα κάναμε. Βέβαια, σε άλλο κομμάτι εκείνος, σε άλλο κομμάτι εγώ, έτσι; Εγώ με την πολιτική δεν έχω καμία επαφή. Ο Μάνος έχει με την ιστορία, με την πολιτική, με το ρεπορτάζ, μου έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί και το λέω πολύ ειλικρινά», δήλωσε η Ελισάβετ Μουτάφη.

Mε το σύζυγό της Μάνο Νιφλή / Φωτογραφία: NDP

Mε το σύζυγό της Μάνο Νιφλή / Φωτογραφία: NDP

«Με βλέπεις εμένα τη μάνα που περιμένει τη νύφη; Είναι πέντε χρόνων, μπορεί να γίνω έτσι. Πιστεύω ότι δεν θα είμαι έτσι. Έτσι πιστεύω. Ξεκινάμε από το εξής. Είναι φοβερός γκομενάκιας. Έχω τεράστιο πρόβλημα ήδη στα πέντε. Δεν ξέρω πού θα πάει. Εννοώ σαν άντρας, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Τι δεν καταλαβαίνεις; Δηλαδή, με τις γυναίκες και τα κοριτσάκια και τις μεγαλύτερες, τώρα προς το παρόν, έχει καψούρα, καψουρεύεται», σχολίασε με ειλικρίνεια η Ελισάβετ Μουτάφη για τον γιο της.

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