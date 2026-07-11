Η Ελισάβετ Μουτάφη βρέθηκε καλεσμένη στην τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν, «Στην Αγκαλιά του Φάνη», με τη γνωστή ηθοποιό να μιλά στο Φάνη Λαμπρόπουλο, για το σύζυγό της Μάνο Νιφλή, καθώς και για το γιο τους, τον 5χρονο Δημήτρη.

Όπως σχολίασε αστειευόμενος, αρχικά, ο παρουσιαστής: «Δηλαδή, πρώτο ραντεβού, βλέπεις αυτή τη μούρη και λες, ο άντρας της ζωής μου, εδώ είμαστε; Κάτσε ρε Ελισάβετ, πες μου λίγο, βλέπεις τον Μάνο και λες, Χριστέ μου, τι πρόσωπο είναι αυτό; Με τι μούτρα σε πλησίασε αυτός ο άνθρωπος;», με τη γνωστή ηθοποιό να απαντά:

«Καταρχάς, ο Μάνος, πέρα από το ότι εγώ τον θεωρώ πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολλές γυναίκες, έχω να σου πω, Φάνη μου, και πάρα πολλοί άντρες τον θεωρούν όμορφο. Λίγη ντροπή δεν έχεις; Αυτή είναι η δική σου γνώμη, τι να κάνω τώρα; Δηλαδή, τι να κάνω τώρα; Πέρα από αυτό, η γοητεία που έχει και η εξυπνάδα του, είναι ένα… Σε όλα με κέρδισε».

Η Ελισάβετ Μουτάφη με το γιο της, Δημήτρη / Φωτογραφία: NDP

Θα έκανε εκπομπή μαζί με το σύζυγό της, Μάνο Νιφλή; «Μας έχουν ξαναρωτήσει αυτό, τώρα σοβαρά. Ναι, νομίζω θα κάναμε. Βέβαια, σε άλλο κομμάτι εκείνος, σε άλλο κομμάτι εγώ, έτσι; Εγώ με την πολιτική δεν έχω καμία επαφή. Ο Μάνος έχει με την ιστορία, με την πολιτική, με το ρεπορτάζ, μου έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί και το λέω πολύ ειλικρινά», δήλωσε η Ελισάβετ Μουτάφη.

Mε το σύζυγό της Μάνο Νιφλή / Φωτογραφία: NDP

«Με βλέπεις εμένα τη μάνα που περιμένει τη νύφη; Είναι πέντε χρόνων, μπορεί να γίνω έτσι. Πιστεύω ότι δεν θα είμαι έτσι. Έτσι πιστεύω. Ξεκινάμε από το εξής. Είναι φοβερός γκομενάκιας. Έχω τεράστιο πρόβλημα ήδη στα πέντε. Δεν ξέρω πού θα πάει. Εννοώ σαν άντρας, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Τι δεν καταλαβαίνεις; Δηλαδή, με τις γυναίκες και τα κοριτσάκια και τις μεγαλύτερες, τώρα προς το παρόν, έχει καψούρα, καψουρεύεται», σχολίασε με ειλικρίνεια η Ελισάβετ Μουτάφη για τον γιο της.