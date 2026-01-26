Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση

Ελισάβετ Μουτάφη: «Νομίζω θα γίνει λίγο πιο εναλλακτικά η βάφτιση του παιδιού» / Βίντεο: Alpha

Η Ελισάβετ Μουτάφη, συνοδευόμενη από τον γιο της Δημήτρη, παρακολούθησαν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τη νέα παιδική θεατρική παράσταση «Ο θησαυρός του Μίκη», η οποία είναι αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του σπουδαίου συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

H Ελισάβετ Μουτάφη με τον γιό της, Δημήτρη / Φωτογραφία: NDP

Πρόκειται για μία μουσική διαδραστική παράσταση για παιδιά ηλικίας 5-12 χρόνων, η επίσημη πρεμιέρα της οποίας πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε μία χαρούμενη και άκρως συγκινητική ατμόσφαιρα.

Στην επίσημη πρεμιέρα έδωσαν το «παρών» διάσημες Ελληνίδες μαμάδες με τα παιδιά τους, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι απόλυτα εφικτό να περνά με διασκεδαστικό και βιωματικό τρόπο στις επόμενες γενιές.

Η Ρούλα Ρέβη με τα παιδιά της, Ειρήνη και Άγγελο και τη δασκάλα τους / Φωτογραφία: NDP

Ο Θάνος Κιούσης και η Ιωάννα Γραμματικού με τους γιούς τους / Φωτογραφία: NDP

Μετά την ολοκλήρωση της παράστασης, ακολούθησε δεξίωση με κρασί και κέρασμα, ενώ το κλίμα ήταν πολύ γιορτινό και ιδιαίτερα συγκινητικό, αφού σημείο αναφοράς ήταν η αγάπη για τη μουσική, το παιδί και τον... Μίκη.

Οι Γιώτα Ζαρμακούπη, Σταύρος Νικολαΐδης, Μάρω Θεοδωράκη, Βίκυ Πάνου και Αλίνα Κοτσοβούλου / Φωτογραφία: NDP

Να σημειώσουμε, ότι «Ο θησαυρός του Μίκη», βασίζεται σε αυθεντικά ντοκουμέντα από το προσωπικό αρχείο του μεγάλου Έλληνα δημιουργού (το οποίο έχει δωριστεί στο Μέγαρο Μουσικής) και φιλοξενήθηκε στη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη. Εκεί, τα παιδιά, μέσα από μια ζωντανή και τρυφερή αφήγηση, γνωρίζουν τον «μικρό Μίκη» και ανακαλύπτουν τη μουσική ως χώρο φαντασίας, ελπίδας και συναισθηματικής ελευθερίας.

Στιγμιότυπο από την πρεμιέρα της μουσικής παιδικής θεατρικής παράστασης «Ο θησαυρός του Μίκη» / Φωτογραφία: NDP

Το κείμενο και η σκηνοθεσία της Βίκυς Πάνου «ζωντανεύουν» την ιστορία με παιδική ματιά, ενώ η μουσική επιμέλεια της Μάρως Θεοδωράκη λειτουργεί ως μια βαθιά προσωπική και αυθεντική «γέφυρα» με το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, προσδίδοντας στην παράσταση έναν ιδιαίτερο συναισθηματικό παλμό.

Οι μικροί θεατές, βλέποντας τον Μίκη να μεγαλώνει και να συναντά μεγάλους ποιητές, όπως τον Σεφέρη, τον Ελύτη και τον Ρίτσο, συμμετέχουν ενεργά, τραγουδούν, σκέφτονται, συγκινούνται και ανακαλύπτουν ότι η μουσική μπορεί να μιλήσει στις καρδιές, να ενώσει και να εμπνεύσει.