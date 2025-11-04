Ελισάβετ Μουτάφη: «Η βάφτιση του γιου μας θα γίνει πιο εναλλακτικά»

«Ο Μάνος είναι υπέρ της θρησκείας. Εγώ δεν είμαι φανατική», είπε η ηθοποιός

Η Ελισάβετ Μουτάφη βρέθηκε καλεσμένη στη Super Κατερίνα με αφορμή τον ρόλο της «Σοφίας Πανταζή» στη σειρά του Alpha, Να μ’ αγαπάς.

Η Ελισάβετ Μουτάφη υποδύεται τη «Σοφία Πανταζή» στη σειρά Να μ' αγαπάς

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την πορεία της σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, μετά τον ερχομό του γιου της και την απόφασή τους με τον Μάνο Νιφλή να υιοθετήσουν τον μικρό Δημήτρη, όπως θα είναι το όνομα που θα του δώσουν, αφού το ζευγάρι ξεκίνησε τον προγραμματισμό για την βάφτιση του μικρού. 

Ελισάβετ Μουτάφη για τον γιο της: «Είναι ζωηρός. Το βράδυ δεν κοιμόμαστε!»

«Έχω βοήθεια την μητέρα μου, είναι εκεί, ασχολείται και παίζει μαζί του, κάνουν τα πάντα μαζί. Έχουμε και τον αδερφό μου (σ.σ. τον ηθοποιό Κωνσταντίνο Μουταφτσή) ο οποίος θα γίνει μπαμπάς, θα γίνω θεία», είπε η ηθοποιός.

 

Απαντώντας για τον προγραμματισμό της βάφτισης η ηθοποιός ανέφερε: «Ο αδερφός μου μαζί με την κολλητή μου θα είναι οι νονοί! Θα το βαφτίσουμε το καλοκαίρι στην Αίγινα, θα γίνει πιο εναλλακτικά, ο Μάνος είναι υπέρ της θρησκείας, εγώ δεν είμαι φανατική», είπε η Ελισάβετ Μουτάφη καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

Η Ελισάβετ Μουτάφη είναι παντρεμένη με τον δημοσιογράφο Μάνο Νιφλή

Η ηθοποιός κι ο σύζυγός της, Μάνος Νιφλής, υιοθέτησαν ένα αγοράκι από την Αφρική τον Ιούλιο του 2024. Το παιδί θα πάρει το όνομα «Δημήτρης», προς τιμήν του πατέρα της ηθοποιού, κι ήταν ήδη τριών ετών όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία. 

Ελισάβετ Μουτάφη: Ο γιος της έγινε 4 ετών - Η τρυφερή ανάρτηση

Η Ελισάβετ Μουτάφη έχει μιλήσει ανοιχτά σε συνεντεύξεις της για την επιθυμία της να υιοθετήσει, την πρώτη της επαφή με το παιδί μέσω φωτογραφίας, την επίσκεψή της στην Αφρική και τις δυσκολίες της προσαρμογής, τόσο για εκείνη όσο και για τον μικρούλη.

Η διαδικασία της διακρατικής υιοθεσίας διήρκησε περίπου έξι μήνες, αν και, όπως έχει δηλώσει, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.

