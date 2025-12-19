GNTM Τελικός: Η Ειρήνη αποχώρησε και έβαλε τα κλάματα

Η Ειρήνη Βασιλειάδου αποχώρησε από τον τελικό του GNTM με δάκρυα στα μάτια

Έφτασε στον τελικό, αλλά δεν ήπιε νερό από την «πηγή»! Η Ειρήνη Βασιλειάδου είναι το μοντέλο που αποχώρησε από τον τελικό του GNTM μετά την πρώτη δοκιμασία.

Ήταν ανάμεσα στους τέσσερις φιναλίστ μαζί με τον Ανέστη Τεντέσκι, τον Γιώργο Τοκμετζίδη και την Ξένια Τσίρκοβα.

Η Ειρήνη, ένα από τα πιο «δυνατά» και αγαπητά μοντέλα του φετινού κύκλου, δεν κατάφερε τελικά να περάσει στην τελική τριάδα, παρά την εξαιρετική της πορεία μέσα στον διαγωνισμό. Οι λεπτομέρειες ήταν εκείνες που έκριναν το αποτέλεσμα.

Η Ειρήνη αποχώρησε πρώτη από τον μεγάλο τελικό και δεν πέρασε στην τελική τριάδα!

«Από εδώ και στο εξής σου ανοίγουν πολύ μεγάλοι δρόμοι και θα είμαστε πολλοί χαρούμενοι να σε δούμε έξω και να δουλέψουμε μαζί», της είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Έτσι στην τελική τριάδα πέρασε ο Ανέστης, ο Γιώργος και η Ξένια, οι οποίοι ένιωσαν ανακουφισμένοι, μετά την ανακοίνωση της κριτικής επιτροπής.

Μάλιστα, ο Ανέστης παραδέχτηκε ότι δεν περίμενε να αποχωρήσει η Ειρήνη, αλλά ο Γιώργος, καθώς πιστεύει ότι είναι καλύτερη.

Η Ειρήνη με δάκρυα στα μάτια δήλωσε στην κάμερα ότι δεν το περίμενε να αποχωρήσει εκείνη, αφού θεωρούσε ότι ο Γιώργος τα πήγε χειρότερα από εκείνη στη δοκιμασία.

«Θεωρώ ότι τα πήγα πολύ καλά. Τον Γιώργο είδα ότι δεν τα πήγε τόσο καλά. Πήγαινε πολύ γρήγορα, οπότε μου φάνηκε λίγο παράξενο. Το είχα ψιλοδεδομένο ότι θα περάσω στην επόμενη φάση, αλλά δεν μπορώ να κρίνω εγώ. Υπάρχει λόγος που το έκριναν έτσι. Και όλα καλά. Στεναχώρια έχω, όχι νεύρα» είπε χαρακτηριστικά το όμορφο μοντέλο.

Η Ειρήνη απογοητεύτηκε που έφυγε μία «ανάσα» από τον τελικό του GNTM

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί από την άλλη δεν έκρυψε την στεναχώρια της για την αποχώρηση της Ειρήνης, Όπως είπε ήταν η αγαπημένη της.

Η αγκαλιά της Ζενεβιέβ Μαζαρί στην Ειρήνη που αποχώρησε στον τελικό του GNTM

Ποια είναι η Ειρήνη Βασιλειάδου

Η Ειρήνη ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή! Είναι 20 ετών και σπουδάζει στο τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Λατρεύει τον αθλητισμό και τον υγιεινό τρόπο ζωής. Ασχολείται ενεργά με τον στίβο, το τρέξιμο, τη γυμναστική και το σκι, δραστηριότητες που θεωρεί ότι χαρακτηρίζουν μία δυναμική και πειθαρχημένη προσωπικότητα.

Η Ειρήνη εντυπωσίασε με την ομορφιά της στις δοκιμασίες του GNTM

Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε πρακτορείο μοντέλων και τους τελευταίους μήνες δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο του modelling.

Η Ειρήνη Βασιλειάδου έδινε τον καλύτερό της εαυτό σε κάθε δοκιμασία