Αυτό είναι το πρώτο μέλος της κόκκινης μπριγάδας που αποχωρεί!

Απογοητευμένος ο Νίκος Θωμάς από την απόδοση των διαγωνιζόμενων

Με guest chef του culinary consultant του Masterchef 2026, Νίκο Θωμά, είχαμε το πρώτο Πιάτο Αντιγραφής ανάμεσα στους τρεις παίκτες της κόκκινης μπριγάδας που ηττήθηκε.

MasterChef: Απογοητευμένος ο Νίκος Θωμάς από τα πιάτα των διαγωνιζόμενων

MasterChef: Απογοητευμένος ο Νίκος Θωμάς από τα πιάτα των διαγωνιζόμενων

Ο guest chef δεν ήταν ευχαριστημένος με τα πιάτα του Χρήστου, του Γιώργου Κ. και της Ιωάννας: «Γενικά δεν πήγε πολύ καλά, δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος. Καταλαβαίνω ότι είναι η πρώτη φορά και θέλω να πω σε όλους παιδιά, και σε εσάς που είστε πάνω και σε εσάς κάτω, ότι είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη και θέλει πολύ ιδιαίτερη διαχείριση. Κι υπάρχουν το παράδειγμα πολλών χρόνων με επαγγελματίες μάγειρες και πολύ καλούς μάγειρες που έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση και έχουν φύγει. Να είστε πάντα πολύ συγκεντρωμένοι και να ακούτε πολύ προσεκτικά αυτό που σας λέμε».

MasterChef: Δοκιμασία αντιγραφής με την υπογραφή του Νίκου Θωμά

MasterChef: Ο Χρήστος συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία

MasterChef: Ο Χρήστος συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία

Πρώτος βαθμολογήθηκε ο Χρήστος, παίρνοντας από τον Σωτήρη Κοντιζά 7/10 όπως κι από τον Νίκο Θωμά 7/10. Ο Πάνος Ιωαννίδης του 'βαλε 7/10, αλλά κι ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. Ο Χρήστος συγκέντρωσε 28 βαθμούς.

MasterChef: Ποιον έβγαλε ως 3ο υποψήφιο προς αποχώρηση η κόκκινη μπριγάδα;

MasterChef: Δύο επτάρια και δύο εξάρια για τον Γιώργο Κ.

MasterChef: Δύο επτάρια και δύο εξάρια για τον Γιώργο Κ.

Ο Γιώργος Κ. που είχε το δεύτερο πιάτο πήρε 6/10 από τον Πάνο Ιωαννίδη, όπως κι από τον Νίκο Θωμά. Ο Σωτήρης Κοντιζάς του έβαλε 7/10, ενώ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος 6/10. Ο Γιώργος συγκέντρωσε 25 βαθμούς.

MasterChef: Η Ιωάννα είχε τη χαμηλότερη βαθμολογία κι αποχωρεί!

MasterChef: Η Ιωάννα είχε τη χαμηλότερη βαθμολογία κι αποχωρεί!

Τρίτη βαθμολογήθηκε η Ιωάννα. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος της έβαλε 6/10, όπως κι ο Νίκος Θωμάς. 5/10 πήρε η διαγωνιζόμενη από τον Σωτήρη Κοντιζά, ενώ 5/10 από τον Πάνο Ιωαννίδη. Η Ιωάννα συγκέντρωσε 22 βαθμούς κι είναι αυτή που αποχωρεί από το MasterChef!

MasterChef: Σε ποιον έδωσε την ασυλία του ο αρχηγός Πάνος;

Σχεδόν συγκινημένη η Ιωάννα απάντησε στον Λεωνίδα κουτσόπουλο αν μέχρι εδώ το ταξίδι ήταν... χορταστικό: «Ωραίο. Ναι ναι ναι... εμ... καινούργιες εμπειρίες, καινούργια άτομα... κουζίνα του MasterChef, εξοπλισμός καινούργιος που δεν έχω ξαναδουλέψει. Ήταν ωραία, εγώ το ευχαριστήθηκα, μαγείρεψα άνετα, μου άρεσε. Εντάξει μέχρι εδώ. Όλα καλά». 

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ρώτησε την Ιωάννα αν ήθελε να παραμείνει στο MasterChef

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ρώτησε την Ιωάννα αν ήθελε να παραμείνει στο MasterChef

«Θα ήθελα λίγο ακόμα, αλλά ο διαγωνισμός έχει πολλές απαιτήσεις. Εγώ δεν είμαι τόσο έμπειρη. Τα παιδιά εδώ είναι ταλαντούχα. Και φαντάζομαι κι από την άλλη ομάδα. Δε θα πήγαινα μακριά αλλά, εντάξει, θα ήθελα λίγο ακόμα», πρόσθεσε η παίκτρια που αποχωρεί.

Αυτό είναι το πρώτο μέλος της κόκκινης μπριγάδας που αποχωρεί!

«Ιωάννα μπράβο, μπορείς. Μπράβο που το τόλμησες. Μπράβο που τα κατάφερες μέχρι εδώ και να κάνεις αυτό που λέει η καρδιά σου», της είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς. 

«Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δεν πίστευα τόσο πολύ στον εαυτό μου ότι μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Και με τον τρόπο μου, του απουσιολόγου, του σπασίκλα... Ενώ αυτό ήθελα να κάνω από την αρχή. Γιατί όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο... δεν ήθελα τόσο πολύ να πάω. Ήθελα να ακολουθήσω τη ζαχαροπλαστική... αλλά μπορώ να το αλλάξω και θα το αλλάξω και θα κάνω αυτό που μ' αρέσει. Γιατί το θέλω», είπε η Ιωάννα με τους συμπαίκτες της να τη χειροκροτούν.

MasterChef: Η Ιωάννα δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της φεύγοντας!

MasterChef: Η Ιωάννα δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της φεύγοντας!

Μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, η παίκτρια είπε στο cue της: «14 χρόνια στα θρανία και στην Ακαδημία, να το γυρνάς και να πηγαίνεις σε έναν τελείως διαφορετικό κλάδο, είναι λίγο περίεργο. Αλλά είναι ωραίο να κυνηγάς το όνειρό σου. Έμαθα μέσα απ' αυτό, είδα πράγματα, γνώρισα κόσμο και αντιλήφθηκα τι μου αρέσει και τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ και νομίζω αυτό θα με κάνει ευτυχισμένη».

