Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 20 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Αγίου Ιγνατίου Θεοφόρου.

Γεννημένος στη Συρία, ο Ιγνάτιος υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του Χριστιανισμού, κατά τη μεταποστολική περίοδο και ο συστηματικότερος εκφραστής των δομών και της συνείδησης της Χριστιανικής Εκκλησίας στις αρχές του 2ου αιώνα.

Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος

Η σπουδαιότητά του απορρέει και από τις διασωθείσες επιστολές του προς διάφορες Εκκλησίες και προς τον επίσκοπο Σμύρνης Πολύκαρπο, γιατί καταγράφουν την πορεία της Εκκλησίας στον ελληνορωμαϊκό κόσμο κατά το τέλος του 1ου και της αρχές του 2ου αιώνα.

Το μαρτύριό του στη Ρώμη επί αυτοκράτορος Τραϊανού το 107 αποτελεί την κορύφωση της όλης εκκλησιαστικής δράσης του. Η προσωνυμία «Θεοφόρος» συνδέθηκε στην εκκλησιαστική παράδοση με την ταύτιση του Ιγνατίου προς το παιδί, το οποίο προέβαλε ο Χριστός στους Αποστόλους ως υπόδειγμα φρονήματος των χριστιανών (Ματθ. ιη,1-5).

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Ιγνάτιος, Ιγνάτης*

Ιγνατία *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:36 και θα δύσει στις 18:08. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 32 λεπτά.

Σελήνη 0.3 ημέρας