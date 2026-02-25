Ξέσπασε η Φαίη Σκορδά: «Είναι αγένεια κι απρέπεια αυτό που κάνετε»

Όσα είπε εκνευρισμένη η παρουσιάστρια στον «αέρα»

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά ξέσπασε σε ζωντανή σύνδεση με τον καθηγητή Δημήτρη Ξενάκη.
  • Κατήγγειλε ότι είναι αγένεια να τον καλούν από άλλες εκπομπές κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
  • Εκφράστηκε φανερά εκνευρισμένη για τις συνεχείς κλήσεις στο τηλέφωνό του.
  • Ο καθηγητής Ξενάκης συζητούσε για την περίπτωση φοιτητή που κόπηκε λόγω χρήσης AI.
  • Η Σκορδά ζήτησε συγγνώμη από τον καθηγητή για την αναστάτωση.

Η Φαίη Σκορδά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης με τον καθηγητή Δημήτρη Ξενάκη, όσο το τηλέφωνό του χτυπούσε στον «αέρα», με την παρουσιάστρια να αντιλαμβάνεται πως τον καλούν από... άλλη εκπομπή.

Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Ζει ήδη σαν παντρεμένη με τον σύντροφό της»

Όπως ανέφερε, είναι αγένεια κι απρέπεια να τηλεφωνούν στον καθηγητή, όσο εκείνος μιλούσε στο Buongiorno του Mega. 

Ξέσπασε η Φαίη Σκορδά: «Είναι αγένεια κι απρέπεια αυτό που κάνετε»

«Επειδή χτυπάει συνέχεια το τηλέφωνό σας κι αυτό που συζητάμε είναι ένα δικό μας θέμα, σας παίρνουν κι από άλλες εκπομπές; Μόνο αυτό πείτε μου...», ρώτησε το καθηγητή που ήρθε σε δύσκολη θέση.

Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο

«Αυτήν τη στιγμή αγαπημένοι μου συνάδελφοι βλέπετε τον κύριο Ξενάκη είναι σε εμάς, Δεν το κάνω ποτέ, εγώ θα πάρω μετά το τηλέφωνο, είναι αγένεια και απρέπεια όμως αυτό που κάνετε… αν συμβαίνει αυτό», είπε φανερά εκνευρισμένη η Φαίη Σκορδά. 

Ξέσπασε η Φαίη Σκορδά: «Είναι αγένεια κι απρέπεια αυτό που κάνετε»

«Βγαίνει ένας καθηγητής Πανεπιστημίου και δε μας αφήνετε να κάνουμε τη συζήτηση. Χίλια συγγνώμη, κύριε Ξενάκη», πρόσθεσε. 

Φαίη Σκορδά: το πραγματικό της όνομα και οι σπουδές στην Ιταλία

Ο καθηγητής από την Κρήτη, Δημήτρης Ξενάκης απάντησε για το θέμα του φοιτητή που «κόπηκε» γιατί έκανε χρήση του AI, με τη μητέρα του να ζητάει επανεξέταση του γραπτού. 

