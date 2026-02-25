Ξέσπασε η Φαίη Σκορδά: «Είναι αγένεια κι απρέπεια αυτό που κάνετε»

Η Φαίη Σκορδά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης με τον καθηγητή Δημήτρη Ξενάκη, όσο το τηλέφωνό του χτυπούσε στον «αέρα», με την παρουσιάστρια να αντιλαμβάνεται πως τον καλούν από... άλλη εκπομπή.

Όπως ανέφερε, είναι αγένεια κι απρέπεια να τηλεφωνούν στον καθηγητή, όσο εκείνος μιλούσε στο Buongiorno του Mega.

«Επειδή χτυπάει συνέχεια το τηλέφωνό σας κι αυτό που συζητάμε είναι ένα δικό μας θέμα, σας παίρνουν κι από άλλες εκπομπές; Μόνο αυτό πείτε μου...», ρώτησε το καθηγητή που ήρθε σε δύσκολη θέση.

«Αυτήν τη στιγμή αγαπημένοι μου συνάδελφοι βλέπετε τον κύριο Ξενάκη είναι σε εμάς, Δεν το κάνω ποτέ, εγώ θα πάρω μετά το τηλέφωνο, είναι αγένεια και απρέπεια όμως αυτό που κάνετε… αν συμβαίνει αυτό», είπε φανερά εκνευρισμένη η Φαίη Σκορδά.

«Βγαίνει ένας καθηγητής Πανεπιστημίου και δε μας αφήνετε να κάνουμε τη συζήτηση. Χίλια συγγνώμη, κύριε Ξενάκη», πρόσθεσε.

Ο καθηγητής από την Κρήτη, Δημήτρης Ξενάκης απάντησε για το θέμα του φοιτητή που «κόπηκε» γιατί έκανε χρήση του AI, με τη μητέρα του να ζητάει επανεξέταση του γραπτού.