ΟΠΕΚΑ - Επίδομα παιδιού Α21: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Οι κλίμακες και τα ποσά

Αναλυτικά τα βήματα για την αίτηση του επιδόματος παιδιού Α21

ΟΠΕΚΑ - Επίδομα παιδιού Α21: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Οι κλίμακες και τα ποσά
Οικονομια
Πηγή: Dnews.gr / φωτογραφία Pexels
ΟΠΕΚΑ - Επίδομα Παιδιού
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανοίγει την επόμενη εβδομάδα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ.
  • Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής με κωδικούς Taxisnet.
  • Η διαδικασία αφορά χιλιάδες οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα που χρειάζονται οικονομική στήριξη.
  • Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τα μέσα Μαρτίου για την υποβολή αιτήσεων.
  • Η πρώτη δόση του επιδόματος θα καταβληθεί από τις 6 συνολικά δόσεις.

Με αντίστροφη μέτρηση κινούνται πλέον χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του επιδόματος παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί, όπως κάθε χρόνο, μέσω του ΟΠΕΚΑ, με τους δικαιούχους να εισέρχονται στην ειδική εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας σηματοδοτεί την έναρξη ενός κύκλου αιτήσεων του 2026 που αφορά χιλιάδες νοικοκυριά με εξαρτώμενα τέκνα, τα οποία στηρίζονται οικονομικά στο συγκεκριμένο επίδομα για να καλύψουν βασικές ανάγκες.

Η πλατφόρμα εκτιμάται πως θα παραμείνει ανοιχτή περίπου μέχρι τα μέσα Μαρτίου, προκειμένου να ακολουθήσει μετά η εκκαθάριση της καταβολής της πρώτης διμηνιαίας δόσης (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου) από τις 6 δόσεις που είναι συνολικά.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr

Διαβάστε περισσότερα:
ΟΠΕΚΑ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ Α21
 |
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΟΠΕΚΑ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
