ΟΠΕΚΑ - Επίδομα παιδιού Α21: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Οι κλίμακες και τα ποσά

Με αντίστροφη μέτρηση κινούνται πλέον χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του επιδόματος παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί, όπως κάθε χρόνο, μέσω του ΟΠΕΚΑ, με τους δικαιούχους να εισέρχονται στην ειδική εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας σηματοδοτεί την έναρξη ενός κύκλου αιτήσεων του 2026 που αφορά χιλιάδες νοικοκυριά με εξαρτώμενα τέκνα, τα οποία στηρίζονται οικονομικά στο συγκεκριμένο επίδομα για να καλύψουν βασικές ανάγκες.

Η πλατφόρμα εκτιμάται πως θα παραμείνει ανοιχτή περίπου μέχρι τα μέσα Μαρτίου, προκειμένου να ακολουθήσει μετά η εκκαθάριση της καταβολής της πρώτης διμηνιαίας δόσης (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου) από τις 6 δόσεις που είναι συνολικά.

