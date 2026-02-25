Πεντανόστιμες παπαρδέλες με κοτόπουλο αλά κρεμ

Αν σας αρέσουν και οι μακαρονάδες και το κοτόπουλο τώρα μπορείτε να απολαύσετε και τα δύο σε ένα πιάτο. Την ιδέα έδωσε ο Γιώργος Ρήγας στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star.

Ο καταξιωμένος σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής, έφτιαξε παπαρδέλες με κοτόπουλο αλά κρεμ και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Παπαρδέλες με κοτόπουλο αλά κρεμ

Υλικά της Συνταγής

• 500 γρ. παπαρδέλες

• 600 γρ. φιλέτο κοτόπουλο

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 200 ml κρέμα γάλακτος

• 80 ml λευκό κρασί

• 50 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• Αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι

• Λίγο θυμάρι ή φρέσκο δεντρολίβανο

• (προαιρετικά) μανιτάρια ή μπέικον





Εκτέλεση της Συνταγής

Κοτόπουλο • Ζεσταίνεις ελαιόλαδο σε πλατύ τηγάνι. • Σοτάρεις το κοτόπουλο μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα. • Αλατοπιπερώνεις και το βγάζεις στην άκρη. Σάλτσα • Στο ίδιο τηγάνι σοτάρεις κρεμμύδι & σκόρδο. • Σβήνεις με κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί το αλκοόλ. • Προσθέτεις κρέμα γάλακτος και μυρωδικά. Δέσιμο • Ρίχνεις πίσω το κοτόπουλο. • Προσθέτεις παρμεζάνα και λίγο νερό από τα ζυμαρικά. Ζυμαρικά • Βράζεις παπαρδέλες al dente. • Τις ρίχνεις κατευθείαν στη σάλτσα και ανακατεύεις. Σερβίρισμα • Φρεσκοτριμμένο πιπέρι • Λίγη παρμεζάνα • Φρέσκο θυμάρι ή μαϊντανό.

