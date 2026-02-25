Πεντανόστιμες παπαρδέλες με κοτόπουλο αλά κρεμ

Μία σούπερ νόστιμη συνταγή με πρωταγωνιστή το κοτόπουλο

25.02.26 , 12:15 Πεντανόστιμες παπαρδέλες με κοτόπουλο αλά κρεμ
Αν σας αρέσουν και οι μακαρονάδες και το κοτόπουλο τώρα μπορείτε να απολαύσετε και τα δύο σε ένα πιάτο. Την ιδέα έδωσε ο Γιώργος Ρήγας στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star.

Πεντανόστιμες παπαρδέλες με κοτόπουλο αλά κρεμ

Ο καταξιωμένος σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής, έφτιαξε παπαρδέλες με κοτόπουλο αλά κρεμ και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Παπαρδέλες με κοτόπουλο αλά κρεμ 

Υλικά της Συνταγής

• 500 γρ. παπαρδέλες
• 600 γρ. φιλέτο κοτόπουλο 
• 1 μικρό κρεμμύδι
 • 1 σκελίδα σκόρδο
 • 200 ml κρέμα γάλακτος
• 80 ml λευκό κρασί
• 50 γρ. παρμεζάνα τριμμένη
 • 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• Αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• Λίγο θυμάρι ή φρέσκο δεντρολίβανο
• (προαιρετικά) μανιτάρια ή μπέικον

Εκτέλεση της Συνταγής

 Κοτόπουλο • Ζεσταίνεις ελαιόλαδο σε πλατύ τηγάνι. • Σοτάρεις το κοτόπουλο μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα. • Αλατοπιπερώνεις και το βγάζεις στην άκρη.  Σάλτσα • Στο ίδιο τηγάνι σοτάρεις κρεμμύδι & σκόρδο. • Σβήνεις με κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί το αλκοόλ. • Προσθέτεις κρέμα γάλακτος και μυρωδικά.  Δέσιμο • Ρίχνεις πίσω το κοτόπουλο. • Προσθέτεις παρμεζάνα και λίγο νερό από τα ζυμαρικά.  Ζυμαρικά • Βράζεις παπαρδέλες al dente. • Τις ρίχνεις κατευθείαν στη σάλτσα και ανακατεύεις.   Σερβίρισμα • Φρεσκοτριμμένο πιπέρι • Λίγη παρμεζάνα • Φρέσκο θυμάρι ή μαϊντανό.

