Η απολαυστική συνταγή της ημέρας: Κοτόπουλο με μπάμιες στον φούρνο

Πρωί Τρίτης και ο Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα του Breakfast@star και έφτιαξε λαχταριστό κοτόπουλο με μπάμιες στο φούρνο.

Δείτε βήμα βήμα τη διαδικασία για την εκπληκτική αυτή συνταγή, όπως την έδειξε ο σεφ της εκπομπής.





Υλικά της συνταγής

• 1 κοτόπουλο

• 750 γρ. μπάμιες

• 1 μεγάλο κρεμμύδι

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 400 γρ. ντομάτα τριμμένη ή κονκασέ

• 3 κ.σ. πελτέ ντομάτας

• 1/2 φλ. ελαιόλαδο

• 1/2 φλ. λευκό κρασί

• 1 κ.σ. ζάχαρη

• 1 κ.σ. ξίδι

• Αλάτι, πιπέρι

• 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά

• 1/2 κ.γ. μπαχάρι

• Μαϊντανός





Εκτέλεση της συνταγής

Προετοιμασία μπάμιας

Αν είναι φρέσκες, κόβουμε ελαφρά το κοτσανάκι.

Τις απλώνουμε σε ταψί, τις ραντίζουμε με το ξίδι και τις ψήνουμε σκέτες στους 180°C για 15–20 λεπτά να «στεγνώσουν» (δεν ανακατεύουμε).

Σοτάρισμα κοτόπουλου

Σε πλατιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και ροδίζουμε καλά το κοτόπουλο απ’ όλες τις πλευρές.

Το βγάζουμε στην άκρη.

Σάλτσα

Στο ίδιο λάδι σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να γυαλίσει, προσθέτουμε σκόρδο και πελτέ.

Σβήνουμε με κρασί.

Ρίχνουμε ντομάτα, ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι, πάπρικα και μπαχάρι. Βάζουμε ξανά το κοτόπουλο μέσα και λίγο ζεστό νερό (να το μισοσκεπάζει).

Βράζουμε 10 λεπτά.

Φούρνος

Αδειάζουμε το περιεχόμενο σε ταψί, προσθέτουμε τις μπάμιες χωρίς ανακάτεμα, κουνάμε μόνο το ταψί.

Ψήνουμε στους 180°C για 45–60 λεπτά, μέχρι να μελώσει η σάλτσα.

Τελείωμα

Αφήνουμε το φαγητό να «σταθεί» 10 λεπτά.

Πασπαλίζουμε με μαϊντανό, αν θέλουμε.

Δείτε το Breakfast@star