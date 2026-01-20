Η απολαυστική συνταγή της ημέρας: Κοτόπουλο με μπάμιες στον φούρνο

Δείτε πώς να φτιάξετε την πιο τέλεια συνταγή

20.01.26 , 12:42 Η απολαυστική συνταγή της ημέρας: Κοτόπουλο με μπάμιες στον φούρνο
Πρωί Τρίτης και ο Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα του Breakfast@star και έφτιαξε λαχταριστό κοτόπουλο με μπάμιες στο φούρνο.

Δείτε βήμα βήμα τη διαδικασία για την εκπληκτική αυτή συνταγή, όπως την έδειξε ο σεφ της εκπομπής.

Η απολαυστική συνταγή της ημέρας: Κοτόπουλο με μπάμιες στον φούρνο
 

Υλικά της συνταγής 

• 1 κοτόπουλο
• 750 γρ. μπάμιες 
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 400 γρ. ντομάτα τριμμένη ή κονκασέ
 • 3 κ.σ. πελτέ ντομάτας
• 1/2 φλ. ελαιόλαδο
• 1/2 φλ. λευκό κρασί 
• 1 κ.σ. ζάχαρη
• 1 κ.σ. ξίδι
• Αλάτι, πιπέρι
 • 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά
• 1/2 κ.γ. μπαχάρι 
• Μαϊντανός 
 

Η απολαυστική συνταγή της ημέρας: Κοτόπουλο με μπάμιες στον φούρνο


Εκτέλεση της συνταγής

Προετοιμασία μπάμιας

  • Αν είναι φρέσκες, κόβουμε ελαφρά το κοτσανάκι.
  • Τις απλώνουμε σε ταψί, τις ραντίζουμε με το ξίδι και τις ψήνουμε σκέτες στους 180°C για 15–20 λεπτά να «στεγνώσουν» (δεν ανακατεύουμε).

Σοτάρισμα κοτόπουλου

  • Σε πλατιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και ροδίζουμε καλά το κοτόπουλο απ’ όλες τις πλευρές.
  • Το βγάζουμε στην άκρη.

Σάλτσα

  • Στο ίδιο λάδι σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να γυαλίσει, προσθέτουμε σκόρδο και πελτέ.
  • Σβήνουμε με κρασί.
  • Ρίχνουμε ντομάτα, ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι, πάπρικα και μπαχάρι. Βάζουμε ξανά το κοτόπουλο μέσα και λίγο ζεστό νερό (να το μισοσκεπάζει).
  • Βράζουμε 10 λεπτά.

Φούρνος

  • Αδειάζουμε το περιεχόμενο σε ταψί, προσθέτουμε τις μπάμιες χωρίς ανακάτεμα, κουνάμε μόνο το ταψί.
  • Ψήνουμε στους 180°C για 45–60 λεπτά, μέχρι να μελώσει η σάλτσα.

Τελείωμα

  • Αφήνουμε το φαγητό να «σταθεί» 10 λεπτά.
  • Πασπαλίζουμε με μαϊντανό, αν θέλουμε.

 

