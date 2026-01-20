Η απολαυστική συνταγή της ημέρας: Κοτόπουλο με μπάμιες στον φούρνο

Πρωί Τρίτης και ο Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα του Breakfast@star και έφτιαξε λαχταριστό κοτόπουλο με μπάμιες στο φούρνο.
Δείτε βήμα βήμα τη διαδικασία για την εκπληκτική αυτή συνταγή, όπως την έδειξε ο σεφ της εκπομπής.
Υλικά της συνταγής
• 1 κοτόπουλο
• 750 γρ. μπάμιες
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 400 γρ. ντομάτα τριμμένη ή κονκασέ
• 3 κ.σ. πελτέ ντομάτας
• 1/2 φλ. ελαιόλαδο
• 1/2 φλ. λευκό κρασί
• 1 κ.σ. ζάχαρη
• 1 κ.σ. ξίδι
• Αλάτι, πιπέρι
• 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά
• 1/2 κ.γ. μπαχάρι
• Μαϊντανός
Εκτέλεση της συνταγής
Προετοιμασία μπάμιας
- Αν είναι φρέσκες, κόβουμε ελαφρά το κοτσανάκι.
- Τις απλώνουμε σε ταψί, τις ραντίζουμε με το ξίδι και τις ψήνουμε σκέτες στους 180°C για 15–20 λεπτά να «στεγνώσουν» (δεν ανακατεύουμε).
Σοτάρισμα κοτόπουλου
- Σε πλατιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και ροδίζουμε καλά το κοτόπουλο απ’ όλες τις πλευρές.
- Το βγάζουμε στην άκρη.
Σάλτσα
- Στο ίδιο λάδι σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να γυαλίσει, προσθέτουμε σκόρδο και πελτέ.
- Σβήνουμε με κρασί.
- Ρίχνουμε ντομάτα, ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι, πάπρικα και μπαχάρι. Βάζουμε ξανά το κοτόπουλο μέσα και λίγο ζεστό νερό (να το μισοσκεπάζει).
- Βράζουμε 10 λεπτά.
Φούρνος
- Αδειάζουμε το περιεχόμενο σε ταψί, προσθέτουμε τις μπάμιες χωρίς ανακάτεμα, κουνάμε μόνο το ταψί.
- Ψήνουμε στους 180°C για 45–60 λεπτά, μέχρι να μελώσει η σάλτσα.
Τελείωμα
- Αφήνουμε το φαγητό να «σταθεί» 10 λεπτά.
- Πασπαλίζουμε με μαϊντανό, αν θέλουμε.
