Φτιάξε μόνος/ η σου ρολό κιμά γεμιστό με αυγά και μπέικον

Σου έχει λείψει ένα λαχταριστό πιάτο ρολό κιμά γεμιστό με μπέικον; Ο Γιώργος Ρήγας σου δίνει μία συνταγή που μπορείς εύκολα να φτιάξεις στην κουζίνα του σπιτιού σου.

Ο σεφ έδειξε στους τηλεθεατές του Breakfast@Star πώς να ετοιμάσουν εύκολα ένα ρολό κιμά γεμιστό με μπέικον και αυγά.

Υλικά της Συνταγής

Για το ρολό κιμά

• 1 κιλό κιμάς μοσχαρίσιος

• 1 αυγό

• 1 μεγάλο κρεμμύδι

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 2 φέτες ψωμί μουλιασμένο & στυμμένο

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• Αλάτι, πιπέρι

• 1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

• Ρίγανη ή θυμάρι

• Λίγο μαϊντανό

Γέμιση

• 3 βραστά αυγά

• 150–200 γρ. τυρί τριμμένο

• 6–8 φέτες μπέικον





Για τις πατάτες

• 1½ κιλό πατάτες

• Ηλιέλαιο ή σπορέλαιο

• Αλάτι

Εκτέλεση της Συνταγής

Τρόπος παρασκευής

Ετοιμασία κιμά

1. Σε μπολ βάζουμε τον κιμά, αυγό, κρεμμύδι, σκόρδο, ψωμί, ελαιόλαδο και μπαχαρικά. 2. Ζυμώνουμε καλά μέχρι να γίνει αφράτος. 3. Αφήνουμε 10–15 λεπτά να ξεκουραστεί. Γέμισμα & ρολάρισμα 1. Απλώνουμε τον κιμά σε λαδόκολλα σε ορθογώνιο σχήμα. 2. Στρώνουμε τις φέτες μπέικον. 3. Τοποθετούμε στη μέση τα βραστά αυγά στη σειρά. 4. Πασπαλίζουμε με το τριμμένο τυρί. 5. Ρολάρουμε προσεκτικά σφίγγοντας και κλείνουμε καλά τις άκρες. Ψήσιμο • Προθερμαίνουμε φούρνο στους 180°C. • Μεταφέρουμε το ρολό σε ταψί με λαδόκολλα. • Ψήνουμε 50–60 λεπτά μέχρι να ροδίσει καλά. Αν πάρει γρήγορα χρώμα, σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο.

Δείτε το Breakfast@Star



