Φτιάξε μόνος/ η σου ρολό κιμά γεμιστό με αυγά και μπέικον

Μία συνταγή από τον Γιώργο Ρήγα για ένα σούπερ γεύμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.01.26 , 15:05 Σέρρες δολοφονία: Τι Αναφέρει Η Ιατροδικαστική Για Τον 17χρονο
13.01.26 , 14:59 Εξαφάνιση Πάτρα: «Κάποιος την εξαπάτησε και την παρέσυρε στην Αθήνα»
13.01.26 , 14:54 Θοδωρής Μαραντίνης: Όσα είπε για το τέλος του γκρουπ του, των Onirama!
13.01.26 , 14:48 Η «Ανισόπεδη Ντίσκο» έγινε διαμαντένια - Η Απονομή του Pan Pan
13.01.26 , 14:44 Το Ιράν ετοιμάζεται να εκτελέσει δια απαγχονισμού τον 26χρονο Ερφάν
13.01.26 , 14:44 Όμιλος VW: Κυψέλες μπαταριών made n Europe
13.01.26 , 14:32 Your Face Sounds Familiar: Επιστρέφει την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν
13.01.26 , 14:11 Eurovision 2026: «Ζαλίζει» το κόστος του εθνικού τελικού Sing for Greece
13.01.26 , 13:57 Χωριστές φορολογικές δηλώσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
13.01.26 , 13:42 Cash or Trash: Σπάνιο όργανο από τη φιλαρμονική στο δωμάτιο δημοπρασίας!
13.01.26 , 13:25 Σε ποια προϊόντα αυξήθηκαν οι τιμές - Αναλυτικά η λίστα
13.01.26 , 13:22 «Ο Hammy είναι ο γιος μας»: Έσωσαν γουρουνάκι και το πήραν σπίτι τους
13.01.26 , 13:12 Μάνος Ιωάννου: Το πάρτι - υπερπαραγωγή με καλεσμένο τον Πέτρο Φιλιππίδη
13.01.26 , 13:05 Ετεοκλής για Αντωνά: «Ύφος λες κι είσαι σταρ του Χόλιγουντ!»
13.01.26 , 13:02 Hotel Amour: Επώνυμα ζευγάρια και λαμπερές εμφανίσεις στην επίσημη πρεμιέρα
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Tα ζώδια που το 2026 θα δοκιμαστούν ψυχολογικά
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η μοναχοκόρη της χωρίς να το ξέρει κανείς
Μαλένα Βλοντάκη: Η πρόταση από πρακτορείο μοντέλων όταν μοίραζε φυλλάδια
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
Το Ιράν ετοιμάζεται να εκτελέσει δια απαγχονισμού τον 26χρονο Ερφάν
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Γιώργος Θεοφάνους: Αποκάλυψε στη Σκορδά γιατί δε μιλάει με τον Λιάγκα!
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σου έχει λείψει ένα λαχταριστό πιάτο ρολό κιμά γεμιστό με μπέικον; Ο Γιώργος Ρήγας σου δίνει μία συνταγή που μπορείς εύκολα να φτιάξεις στην κουζίνα του σπιτιού σου.

Φτιάξτε το πιο μερακλίδικο σπετσοφάι μέσα σε καρβέλι ψωμί

Ο σεφ έδειξε στους τηλεθεατές του Breakfast@Star πώς να ετοιμάσουν εύκολα ένα ρολό κιμά γεμιστό με μπέικον και αυγά.

Φτιάξε μόνος/ η σου ρολό κιμά γεμιστό με αυγά και μπέικον

Υλικά της Συνταγής

Για το ρολό κιμά

• 1 κιλό κιμάς μοσχαρίσιος 
• 1 αυγό
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
 • 2 σκελίδες σκόρδο
• 2 φέτες ψωμί μουλιασμένο & στυμμένο
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• Αλάτι, πιπέρι
• 1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα
• Ρίγανη ή θυμάρι
 • Λίγο μαϊντανό

Φτιάξε μόνος/ η σου ρολό κιμά γεμιστό με αυγά και μπέικον

Γέμιση

• 3 βραστά αυγά
• 150–200 γρ. τυρί τριμμένο 
• 6–8 φέτες μπέικον

Φτιάξε μόνος/ η σου ρολό κιμά γεμιστό με αυγά και μπέικον
 
Για τις πατάτες

• 1½ κιλό πατάτες
• Ηλιέλαιο ή σπορέλαιο
• Αλάτι

Φτιάξε μόνος/ η σου ρολό κιμά γεμιστό με αυγά και μπέικον

Εκτέλεση της Συνταγής 

Τρόπος παρασκευής

Ετοιμασία κιμά

1. Σε μπολ βάζουμε τον κιμά, αυγό, κρεμμύδι, σκόρδο, ψωμί, ελαιόλαδο και μπαχαρικά. 2. Ζυμώνουμε καλά μέχρι να γίνει αφράτος. 3. Αφήνουμε 10–15 λεπτά να ξεκουραστεί.  Γέμισμα & ρολάρισμα 1. Απλώνουμε τον κιμά σε λαδόκολλα σε ορθογώνιο σχήμα. 2. Στρώνουμε τις φέτες μπέικον. 3. Τοποθετούμε στη μέση τα βραστά αυγά στη σειρά. 4. Πασπαλίζουμε με το τριμμένο τυρί. 5. Ρολάρουμε προσεκτικά σφίγγοντας και κλείνουμε καλά τις άκρες.   Ψήσιμο • Προθερμαίνουμε φούρνο στους 180°C. • Μεταφέρουμε το ρολό σε ταψί με λαδόκολλα. • Ψήνουμε 50–60 λεπτά μέχρι να ροδίσει καλά.  Αν πάρει γρήγορα χρώμα, σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο.

Δείτε το Breakfast@Star 


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top