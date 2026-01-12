Φτιάξτε το πιο μερακλίδικο σπετσοφάι μέσα σε καρβέλι ψωμί

Θα φωνάξεις σπίτι τους φίλους και θες να φτιάξεις κάτι που να ταιριάζει με το ουζάκι και το κρασάκι που θα πιείτε; Μία καλή ιδέα είναι το σπετσοφάι. Κι αν δεν έχεις ξαναφτιάξει αυτό τον υπέροχο μεζέ, ο Γιώργος Ρήγας έδωσε μία συνταγή που θα θέλουμε όλοι να τη φτιάχνουμε ξανά και ξανά.

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής, έφτιαξε σπετσοφάι μέσα σε καρβέλι ψωμί και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής

• 600 γρ. χωριάτικο λουκάνικο

• 4 πράσινες πιπεριές

• 1 κόκκινη πιπεριά

• 1 μεγάλο κρεμμύδι

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 400 γρ. ντομάτα τριμμένη ή κονκασέ

• 3 κ.σ. ελαιόλαδο

• ½ ποτήρι λευκό κρασί

• Αλάτι, πιπέρι

• 1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

• Μπούκοβο ή καυτερή πάπρικα

• Ρίγανη ή θυμάρι



Τρόπος παρασκευής

Σπετσοφάι 1. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι. 2. Σοτάρουμε το λουκάνικο μέχρι να ροδίσει καλά. 3. Προσθέτουμε κρεμμύδι και πιπεριές και σοτάρουμε 5–7 λεπτά. 4. Ρίχνουμε το σκόρδο και σβήνουμε με το κρασί. 5. Όταν εξατμιστεί, προσθέτουμε ντομάτα, αλάτι, πιπέρι, πάπρικα και ρίγανη. 6. Σιγοβράζουμε 15–20 λεπτά μέχρι να δέσει. Πρέπει να είναι δεμένο, όχι ζουμερό. Γέμισμα & γκρατινάρισμα (με έτοιμο ψωμί) 1. Κόβουμε το στρογγυλό ψωμί από πάνω και αφαιρούμε την ψύχα. 2. Προψήνουμε το άδειο ψωμί 5 λεπτά στους 180°C. 3. Γεμίζουμε με ζεστό σπετσοφάι. 4. Ρίχνουμε τριμμένο τυρί από πάνω (γραβιέρα / κασέρι / μίξη). 5. Ψήνουμε στους 200°C (γκριλ) για 8–12 λεπτά μέχρι να λιώσει και να ροδίσει.

