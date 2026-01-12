Φτιάξτε το πιο μερακλίδικο σπετσοφάι μέσα σε καρβέλι ψωμί

Mία εύκολη και νόστιμη συνταγή από τον Γιώργο Ρήγα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.01.26 , 17:20 Κρήτη: «Αποκλείεται Να Είναι Ο Άνδρας Μου Ο Πατέρας Του Παιδιού»
12.01.26 , 17:19 «Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
12.01.26 , 16:56 Κρήτη: Τι Λέει Ο Αδερφός Του 27χρονου Που Έπεσε Σε Χαράδρα
12.01.26 , 16:39 Η κάλυψη FTTH της United Fiber ξεπέρασε τα 850.000 σπίτια και επιχειρήσεις
12.01.26 , 16:31 Wake Up Cinema: Η ταινία “The Fountain” στον κινηματογράφο "ΓΑΛΑΞΙΑΣ"
12.01.26 , 16:04 Χαλκίδα: Τι δείχνουν οι σημειώσεις στα βιβλία του 15χρονου που αυτοκτόνησε
12.01.26 , 16:02 Release Athens 2026: Έρχονται οι Viagra Boys και η Ecca Vandal
12.01.26 , 16:00 Γιώργος Σαμπάνης - Ιωάννα Σαρρή: Mε matchy matchy εμφάνιση στον Ρέμο
12.01.26 , 15:51 Ρούλα Πισπιρίγκου: «Για μένα δε με νοιάζει πια» - Αποκλειστική δήλωση
12.01.26 , 15:48 Γιώργος Παπαδάκης: «Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του»
12.01.26 , 15:15 Καινούργιου: «Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο» - Πόσο θα λείψει από την εκπομπή
12.01.26 , 15:06 Κρήτη: «Με βίασε ο πατέρας μου πολλές φορές. Να τον πάτε μέσα»
12.01.26 , 14:45 Evangelia: Η ηλικία, η καταγωγή, η προσωπική ζωή και η Eurovision
12.01.26 , 14:44 Cash or Trash: Ο Ζανό Ντάνιας φέρνει στη δημοπρασία γεύση από Απαράδεκτους!
12.01.26 , 14:39 Citroёn Racing: Πρώτη νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA ABB Formula E
Γιώργος Θεοφάνους: Αποκάλυψε στη Σκορδά γιατί δε μιλάει με τον Λιάγκα!
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
Κρήτη: «Με βίασε ο πατέρας μου πολλές φορές. Να τον πάτε μέσα»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του, Πάρη
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Ιωάννα Μαλέσκου: «Δε νομίζω ότι χρειάζεται να απολογηθώ για τη γιορτή μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θα φωνάξεις σπίτι τους φίλους και θες να φτιάξεις κάτι που να ταιριάζει με το ουζάκι και το κρασάκι που θα πιείτε; Μία καλή ιδέα είναι το σπετσοφάι. Κι αν δεν έχεις ξαναφτιάξει αυτό τον υπέροχο μεζέ, ο Γιώργος Ρήγας έδωσε μία συνταγή που θα θέλουμε όλοι να τη φτιάχνουμε ξανά και ξανά.

Συνταγή για τσιγαριστό αρνάκι

Φτιάξτε το πιο μερακλίδικο σπετσοφάι μέσα σε καρβέλι ψωμί

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής, έφτιαξε σπετσοφάι μέσα σε καρβέλι ψωμί και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.

Φτιάξτε το πιο μερακλίδικο σπετσοφάι μέσα σε καρβέλι ψωμί

Υλικά της Συνταγής

• 600 γρ. χωριάτικο λουκάνικο
 • 4 πράσινες πιπεριές
• 1 κόκκινη πιπεριά
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
 • 2 σκελίδες σκόρδο
 • 400 γρ. ντομάτα τριμμένη ή κονκασέ
• 3 κ.σ. ελαιόλαδο
• ½ ποτήρι λευκό κρασί
• Αλάτι, πιπέρι
• 1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα
• Μπούκοβο ή καυτερή πάπρικα 
• Ρίγανη ή θυμάρι
 
Τρόπος παρασκευής

Σπετσοφάι 1. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι. 2. Σοτάρουμε το λουκάνικο μέχρι να ροδίσει καλά. 3. Προσθέτουμε κρεμμύδι και πιπεριές και σοτάρουμε 5–7 λεπτά. 4. Ρίχνουμε το σκόρδο και σβήνουμε με το κρασί. 5. Όταν εξατμιστεί, προσθέτουμε ντομάτα, αλάτι, πιπέρι, πάπρικα και ρίγανη. 6. Σιγοβράζουμε 15–20 λεπτά μέχρι να δέσει.  Πρέπει να είναι δεμένο, όχι ζουμερό. Γέμισμα & γκρατινάρισμα (με έτοιμο ψωμί) 1. Κόβουμε το στρογγυλό ψωμί από πάνω και αφαιρούμε την ψύχα. 2. Προψήνουμε το άδειο ψωμί 5 λεπτά στους 180°C. 3. Γεμίζουμε με ζεστό σπετσοφάι. 4. Ρίχνουμε τριμμένο τυρί από πάνω (γραβιέρα / κασέρι / μίξη). 5. Ψήνουμε στους 200°C (γκριλ) για 8–12 λεπτά μέχρι να λιώσει και να ροδίσει.

Δείτε το Breakfast@Star


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΠΕΤΣΟΦΑΙ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΚΡΕΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top