Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Μαρτίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αρχελάου και μαρτύρων, Αγίων Ευλαμπίου και Ευλογίου και Αγίου Κόνωνος.
Ο Άγιος Αρχέλαος μαρτύρησε με άλλους 152 χριστιανούς. Η μνήμη τους τιμάται στις 5 Μαρτίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αρχέλαος.
Σήμερα γιορτάζουν οι Αρχέλαος, Ευλόγιος, Ευλογούλα και Κόνων / Φωτογραφία: Unsplash.com
Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:
- Αρχέλαος
- Ευλόγιος, Ευλογής
- Ευλογία, Ευλογούλα, Ευλογίτσα
- Κόνων
Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:51 και θα δύσει στις 18:22. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 31 λεπτά.
Σελήνη 16.7 ημερώνΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.