Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Μαρτίου

Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αρχελάου και μαρτύρων, Αγίων Ευλαμπίου και Ευλογίου και Αγίου Κόνωνος.

Ο Άγιος Αρχέλαος μαρτύρησε με άλλους 152 χριστιανούς. Η μνήμη τους τιμάται στις 5 Μαρτίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αρχέλαος.

Σήμερα γιορτάζουν οι Αρχέλαος, Ευλόγιος, Ευλογούλα και Κόνων / Φωτογραφία: Unsplash.com

Σήμερα γιορτάζουν οι Αρχέλαος, Ευλόγιος, Ευλογούλα και Κόνων / Φωτογραφία: Unsplash.com

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αρχέλαος
  • Ευλόγιος, Ευλογής
  • Ευλογία, Ευλογούλα, Ευλογίτσα
  • Κόνων

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:51 και θα δύσει στις 18:22. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 31 λεπτά.

Σελήνη 16.7 ημερών

