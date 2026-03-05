Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Μαρτίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αρχελάου και μαρτύρων, Αγίων Ευλαμπίου και Ευλογίου και Αγίου Κόνωνος.

Ο Άγιος Αρχέλαος μαρτύρησε με άλλους 152 χριστιανούς. Η μνήμη τους τιμάται στις 5 Μαρτίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αρχέλαος.

Σήμερα γιορτάζουν οι Αρχέλαος, Ευλόγιος, Ευλογούλα και Κόνων / Φωτογραφία: Unsplash.com

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Αρχέλαος

Ευλόγιος, Ευλογής

Ευλογία, Ευλογούλα, Ευλογίτσα

Κόνων

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:51 και θα δύσει στις 18:22. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 31 λεπτά.

Σελήνη 16.7 ημερών