MasterChef: Η Χριστίνα Χριστοφή «εισβάλλει» στο πλατό

Το ζητούμενο της ομαδικής δοκιμασίας

  • Η Ομαδική Δοκιμασία του MasterChef περιλαμβάνει αναμέτρηση μεταξύ Μπλε και Κόκκινης μπριγάδας, με σκορ 2-2 μέχρι τώρα.
  • Καλεσμένη είναι η Χριστίνα Χριστοφή, φιναλίστ του MasterChef 8, που προσφέρει συμβουλές στους διαγωνιζόμενους.
  • Οι ομάδες πρέπει να δημιουργήσουν 12 πιάτα συνολικά, με θεματική 'Μαγειρική και Τέχνη'.
  • Κάθε πιάτο πρέπει να έχει έμφαση στην εμφάνιση και την αισθητική, ενώ η γεύση και η τεχνική παραμένουν σημαντικές.
  • Ο χρόνος μαγειρικής είναι 180 λεπτά, με σερβίρισμα σε προκαθορισμένα στάδια.

Μία ακόμα μαγειρική αναμέτρηση ανάμεσα στη Μπλε και στην Κόκκινη μπριγάδα, στην Ομαδική Δοκιμασία της εβδομάδας ξεκινά τώρα!

Δες το MasterChef

Το σκορ στις μέχρι τώρα μαγειρικές τους συγκρούσεις είναι ισόπαλο με 2-2. Η αποψινή πέμπτη Ομαδική Δοκιμασία θα καθορίσει ποιοι θα καταφέρουν να πάρουν το προβάδισμα.

Η Χριστίνα Χριστοφή  από το ΜasterChef 8 «εισβάλλει» στο πλατό

Η εβδομάδα αυτή είναι αφιερωμένη στην Τέχνη και σε αυτή τη διαφορετική Ομαδική Δοκιμασία, καλεσμένη των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι η  φιναλίστ του MasterChef 8, Χριστίνα Χριστοφή. H Xριστίνα από την Κύπρο, βρέθηκε ξανά στην κουζίνα του MasterChef!

«Σας ζηλεύω που είστε τώρα στον διαγωνισμό!» είπε στους μάγειρες η Χριστίνα.

masterchef

Το ζητούμενο της ομαδικής

Το ζητούμενο για τις δύο μπριγάδες απόψε, είναι να δημιουργήσουν συνολικά τέσσερα πιάτα ανά μπριγάδα: καλωσόρισμα, ορεκτικό, κυρίως και γλυκό, με κάθε πιάτο να σερβίρεται ατομικά (συνολικά 12 πιάτα ανά ομάδα). Η θεματική της εβδομάδας είναι «Μαγειρική και Τέχνη», οπότε οι παίκτες πρέπει να δώσουν έμφαση στην εμφάνιση, το στήσιμο και την αισθητική των πιάτων, χωρίς να παραμελήσουν τη γεύση και την τεχνική.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, η Χριστίνα Χριστοφή θα βρίσκεται κοντά στις ομάδες για να προσφέρει συμβουλές και βοήθεια, και κάθε ζευγάρι θα αναλάβει πλήρως ένα συγκεκριμένο πιάτο, με χρόνο μαγειρικής 180 λεπτά και σερβίρισμα σε προκαθορισμένα στάδια.

