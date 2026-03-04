Τροχός της Τύχης: Ο Χρυσόστομος δε βρήκε τα «Συνώνυμα» - Εσύ πώς θα τα πας;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 4/3/2026 στο Star, ο Χρυσόστομος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Μ, το Ν, το Ρ κι έξτρα σύμφωνο το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Παρότι ο πίνακας δεν ήταν κακός, ο παίκτης δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο!

Εσύ πώς θα τα πας; Κάνε τη δική σου προσπάθεια αμέσως τώρα!

