Τροχός της Τύχης: Ο Χρυσόστομος δε βρήκε τα «Συνώνυμα» - Εσύ πώς θα τα πας;

Μπόλικα τα γράμματα στον πίνακα, λίγος ο χρόνος για τον παίκτη

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 4/3/2026, ο Χρυσόστομος έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Συνώνυμα» με σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Ο Χρυσόστομος επέλεξε τα γράμματα Μ, Ν, Ρ και Κ, καθώς και το φωνήεν Ο.
  • Παρά την καλή κατάσταση του πίνακα, δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.
  • Οι θεατές καλούνται να δοκιμάσουν την τύχη τους με τον γρίφο.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 4/3/2026 στο Star, ο Χρυσόστομος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Ο Χρυσόστομος δε βρήκε τα «Συνώνυμα» - Εσύ πώς θα τα πας;

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Μ, το Ν, το Ρ κι έξτρα σύμφωνο το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.     

Τροχός της Τύχης: Πολύ δύσκολα τα «Αντίθετα» για τη Ράνια - Για εσένα;

Τροχός της Τύχης: Ο Χρυσόστομος δε βρήκε τα «Συνώνυμα» - Εσύ πώς θα τα πας;

Παρότι ο πίνακας δεν ήταν κακός, ο παίκτης δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο! 

Τροχός της Τύχης: Η Αντωνία «σάρωσε» στη Γεωμετρία - Εσύ τι θα κάνεις;

Εσύ πώς θα τα πας; Κάνε τη δική σου προσπάθεια αμέσως τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
