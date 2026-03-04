Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»

Τι συνέβη;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.03.26 , 13:57 Γιώργος Σέμος: «Χτυπάνε συνέχεια οι σειρήνες- Τα μωρά κλαίνε στα καταφύγια»
04.03.26 , 13:55 Επέστρεψε από το Αμπού Ντάμπι η ομάδα Κ18 του Άρη
04.03.26 , 13:37 Cash or Trash: Ένα ξεχωριστό εργόχειρο για... «δυνατές» διαπραγματεύσεις
04.03.26 , 13:35 Κουτσούμπας: «Τα δύο από τα τέσσερα drones της Κύπρου πήγαιναν στη Σούδα»
04.03.26 , 13:20 Ευρυδίκη: «Αγαπάω και στηρίζω τις γυναίκες έχουμε τεράστια δύναμη»
04.03.26 , 13:17 Υποβρύχιο έπληξε ιρανική φρεγάτα στη Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 101 αγνοούμενοι
04.03.26 , 12:53 Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»
04.03.26 , 12:39 Mπριζόλες χοιρινές λεμονάτες στον φούρνο με πατάτες
04.03.26 , 12:38 Αλεξάνδρου για Τούνη: «Όταν είσαι καλά, δεν ασχολείσαι με το παρελθόν»
04.03.26 , 12:36 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Νεκρός 20χρονος φοιτητής – Έπεσε από μεγάλο ύψος
04.03.26 , 12:36 Σκορδά - Αθανασιάδης: Παντρεύονται πριν το καλοκαίρι - Όσα είπε η Φαίη!
04.03.26 , 12:32 Παναγιώτης Τσακαλάκος: Η Eurovision, ο Akylas και τα προβλήματα ήχου
04.03.26 , 12:18 Mάνος Πανταζής: Η ηλικία, το ύψος, ο γάμος, οι κόρες του και το μόντελινγκ
04.03.26 , 12:07 Ελληνικά F-16 αναχαίτισαν δύο drones πριν εισέλθουν στην Κύπρο
04.03.26 , 12:03 Μητσοτάκης: «Η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική»
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Με "έκοψε" ο Μαρκουλάκης στην πρώτη μου ακρόαση»
MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών
MasterChef: Είχε το καλύτερο πιάτο και κέρδισε τα 1.000 ευρώ!
Καινούργιου: «Μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε;»
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
Γιώργος Λάγιος: «Ο κακοποιητής θα πρέπει να στειρώνεται. Μιλάω για νόμο»
ΕΦΚΑ: Πληρωμή αναδρομικών σε 2.927 δικαιούχους
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Σκορδά - Αθανασιάδης: Παντρεύονται πριν το καλοκαίρι - Όσα είπε η Φαίη!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το 13:18 και μετά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βάσω Γουλιελμάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μοιράστηκε τις πρώτες στιγμές με την κόρη της, συγκινώντας την Κατερίνα Καινούργιου.
  • Η Καινούργιου, που περιμένει κοριτσάκι, ξέσπασε σε δάκρυα από τη συγκίνηση.
  • Η Γουλιελμάκη ευχήθηκε στην Καινούργιου να ζήσει την εμπειρία της μητρότητας, τονίζοντας τη σημασία της σχέσης μητέρας-κόρης.
  • Η Καινούργιου ανέφερε ότι το φετινό Πάσχα θα είναι ιδιαίτερο λόγω της επικείμενης γέννησης του παιδιού της.
  • Η παρουσιάστρια εξέφρασε την επιθυμία να μην γεννηθεί το παιδί της τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Καλεσμένη της Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ήταν το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου η Βάσω Γουλιελμάκη.

Καινούργιου: «Μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε;»

Μεταξύ άλλων, η γνωστή ηθοποιός περιέγραψε τις πρώτες στιγμές με την κόρη της, Μαρίλια στο μαιευτήριο, προκαλώντας τη συγκίνηση της παρουσιάστριας του Alpha, η οποία περιμένει επίσης κοριτσάκι. 

Κατερίνα Καινούργιου: Tο δώρο της Μαρίας Αντωνά για την κόρη της!

«Εγώ, Κατερίνα μου, να σου ευχηθώ με έναν πόνο, να το ζήσεις όσο πιο πολύ μπορείς, είναι η καλύτερη περίοδος. Είναι ό,τι πιο όμορφο», είπε αρχικά η Βάσω Γουλιελμάκη.

«Θυμάμαι τη στιγμή που γέννησα την κόρη μου. Ακόμα έχω το υγρό αποτύπωμα από το φιλί που της έδωσα στο μέτωπο. Υπάρχουν πράγματα που σφραγίζουν όλη αυτή τη διαδικασία. Ήταν υγρό το προσωπάκι της και αισθάνομαι ακόμα την υγρασία στα χείλη μου από το πρώτο φιλί που της έδωσα. Από το πρώτο φιλί που της έδωσα και μετά, δεν πήρα τα μάτια μου από πάνω της. Το δέσιμο μάνας-κόρης είναι απίστευτο πράγμα. Έχω μια πολύ ωραία σχέση και σου εύχομαι κι εσύ να έχεις ωραία σχέση με την κόρη σου. Είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να έχει μια γυναίκα», συμπλήρωσε η ηθοποιός, συγκινώντας την παρουσιάστρια.

«Με συγκίνησες πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ», είπε η εγκυμονούσα, η οποία δεν άντεξε και ξέσπασε σε δάκρυα.

Συγκινήθηκε on air με την εξομολόγηση της Βάσως Γουλιελμάκη για τη μητρότητα

Συγκινήθηκε on air με την εξομολόγηση της Βάσως Γουλιελμάκη για τη μητρότητα

Πρόσφατα, η Κατερίνα Καινούργιου είχε δηλώσει μέσα από την εκπομπή της: «Το φετινό Πάσχα θα είναι για μένα πολύ σημαντικό διότι καλώς εχόντων των πραγμάτων λίγο μετά θα έρθει στον κόσμο το παιδάκι μου. Μπορεί να έρθει και ανήμερα, δεν ξέρω, είμαστε λίγο οριακά.

Το περιμένουμε μια εβδομάδα μετά, αλλά είμαι πολύ οριακά. Θα δείξει. Εγώ απλά αυτό που δε θέλω, τώρα μπορείτε να με πείτε υπεβολική, είναι να έρθει το παιδάκι μου τη Μεγάλη Εβδομάδα. Έτσι λέει η θρησκεία, τώρα δε ξέρω. Γεννιούνται παιδιά τη Μεγάλη Εβδομάδα, γερά και καλότυχα να είναι όλα». 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΒΑΣΩ ΓΟΥΛΙΕΛΜΑΚΗ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top