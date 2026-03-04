Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»

Καλεσμένη της Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ήταν το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου η Βάσω Γουλιελμάκη.

Μεταξύ άλλων, η γνωστή ηθοποιός περιέγραψε τις πρώτες στιγμές με την κόρη της, Μαρίλια στο μαιευτήριο, προκαλώντας τη συγκίνηση της παρουσιάστριας του Alpha, η οποία περιμένει επίσης κοριτσάκι.

«Εγώ, Κατερίνα μου, να σου ευχηθώ με έναν πόνο, να το ζήσεις όσο πιο πολύ μπορείς, είναι η καλύτερη περίοδος. Είναι ό,τι πιο όμορφο», είπε αρχικά η Βάσω Γουλιελμάκη.

«Θυμάμαι τη στιγμή που γέννησα την κόρη μου. Ακόμα έχω το υγρό αποτύπωμα από το φιλί που της έδωσα στο μέτωπο. Υπάρχουν πράγματα που σφραγίζουν όλη αυτή τη διαδικασία. Ήταν υγρό το προσωπάκι της και αισθάνομαι ακόμα την υγρασία στα χείλη μου από το πρώτο φιλί που της έδωσα. Από το πρώτο φιλί που της έδωσα και μετά, δεν πήρα τα μάτια μου από πάνω της. Το δέσιμο μάνας-κόρης είναι απίστευτο πράγμα. Έχω μια πολύ ωραία σχέση και σου εύχομαι κι εσύ να έχεις ωραία σχέση με την κόρη σου. Είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να έχει μια γυναίκα», συμπλήρωσε η ηθοποιός, συγκινώντας την παρουσιάστρια.

«Με συγκίνησες πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ», είπε η εγκυμονούσα, η οποία δεν άντεξε και ξέσπασε σε δάκρυα.

Συγκινήθηκε on air με την εξομολόγηση της Βάσως Γουλιελμάκη για τη μητρότητα

Πρόσφατα, η Κατερίνα Καινούργιου είχε δηλώσει μέσα από την εκπομπή της: «Το φετινό Πάσχα θα είναι για μένα πολύ σημαντικό διότι καλώς εχόντων των πραγμάτων λίγο μετά θα έρθει στον κόσμο το παιδάκι μου. Μπορεί να έρθει και ανήμερα, δεν ξέρω, είμαστε λίγο οριακά.

Το περιμένουμε μια εβδομάδα μετά, αλλά είμαι πολύ οριακά. Θα δείξει. Εγώ απλά αυτό που δε θέλω, τώρα μπορείτε να με πείτε υπεβολική, είναι να έρθει το παιδάκι μου τη Μεγάλη Εβδομάδα. Έτσι λέει η θρησκεία, τώρα δε ξέρω. Γεννιούνται παιδιά τη Μεγάλη Εβδομάδα, γερά και καλότυχα να είναι όλα».