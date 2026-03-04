Λέρος: Σοκάρουν τα βασανιστήρια στον 17χρονο από τον πατέρα του

Την άγρια κακοποίηση την οποία βίωνε από επτά ετών εξιστόρησε στην ανακρίτρια ο 17χρονος από τη Λέρο, ο οποίος πάνω σε έναν καβγά σκότωσε τον πατέρα του. Μάλιστα ήταν τόσο σοκαριστική η περιγραφή του, που η ανακρίτρια στο τέλος της απολογίας του κάλεσε το τμήμα ασφαλείας της Κω και ζήτησε από τους αρμόδιους υπαλλήλους να φωτογραφήσουν τα σημάδια που υπάρχουν στο σώμα του ανήλικου από προηγούμενους ξυλοδαρμούς από τον πατέρα του.
Λέρος: «Με χτύπησε στο στομάχι» - Ελεύθερος ο 18χρονος πατροκτόνος
Ο ίδιος επανέλαβε ότι αγαπούσε τον πατέρα του και πως ό,τι συνέβη ήταν ατύχημα πάνω στον καβγά.
Σύμφωνα με όσα είπε ο δικηγόρος του 17χρονου Παναγιώτης Αβρίθης στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», το παιδί είπε πως η κακοποίησή του ήταν καθημερινή. Μετά το 2022, που είχε κατηγορηθεί ο πατέρας του για ενδοοικογενειακή βία, μέσα στο σπίτι φερόταν άψογα. Όταν όμως κατέβαιναν στο συνεργείο δεχόταν τέτοια κακοποίηση, που έφτανε στα όρια των βασανιστηρίων.
«Με σόκαρε η βιαιότητα των χτυπημάτων που περιέγραψε. Το είχε σταυρώσει το παιδί στο ένα χέρι. Με ένα τρυπανάκι, ένα εργαλείο που ήταν σαν κατσαβίδι πέρασε από την παλάμη στην πάνω πλευρά του χεριού. Μιλάμε για πραγματικά βασανιστήρια. Σκόπιμα το έκανε αυτό, δεν έγινε κατά λάθος», είπε ο δικηγόρος.
Περιέγραψε δε ότι την πρώτη μέρα της σύλληψής του έκλαιγε ασταμάτητα κι έλεγε συνεχώς ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τον πατέρα του.
Λέρος: Ανοίγουν τα στόματα για το κακοποιητικό περιβάλλον του 18χρονου
«Ακόμα όταν αναφέρεται στον πατέρα του και όταν του έρχονται αυτές οι αναμνήσεις κλαίει. Και το μόνο που λέει είναι ότι δεν το ήθελε και ότι αγαπούσε τον πατέρα του. Αλλά από την άλλη, οι περιγραφές του ήταν σοκαριστικές. Είπε στην κυρία ανακρίτρια "να ξέρατε πόσο ξύλο έχω φάει από αυτό το λάστιχο και πόσο κάψιμο έχω νιώσει", δείχνοντάς της ένα λάστιχο που είχε στο γραφείο της», είπε ο κ. Αβρίθης.
Σύμφωνα πάντως με τον ίδιο, ο 17χρονος χρειάζεται πολλή βοήθεια από ειδικούς που θα προσπαθήσουν να γιατρέψουν τα παιδικά του τραύματα.
Λέρος: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 18χρονο που σκότωσε τον πατέρα του
«Θέλει πολλή δουλειά και γι' αυτό θεωρώ την απόφαση της δικαιοσύνης, να τον αφήσει ελεύθερο με τον περιοριστικό όρο να παρακολουθείται από ψυχολόγους του κρατικού θεραπευτηρίου Λέρου σοφή. Το παιδί έχει ανάγκη από βοήθεια. Θέλει βοήθεια. Δεν έχει διαμορφωθεί ο χαρακτήρας του από την παιδική στη μετάβαση στην εφηβική ηλικία με ένα φυσιολογικό τρόπο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα φυσιολογικό παιδί. Έχει προβλήματα στον χαρακτήρα του, αλλά το παιδί έχει υποστεί μεγάλη κακοποίηση», είπε.
Λέρος: «Μου είχε πει ότι θα εκδικηθεί τον πατέρα του για αυτά που έκανε»
Τέλος σημείωσε ότι ο 17χρονος θέλει να τελειώσει το νυχτερινό λύκειο και να ακολουθήσει το επάγγελμα του μηχανικού, αναλαμβάνοντας εκείνος το συνεργείο του πατέρα του. Επεσήμανε, ωστόσο, πως πρέπει να βρει στήριξη και βοήθεια από ειδικούς, ώστε να μην επαναλάβει βίαιες πράξεις.