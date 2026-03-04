Λέρος: Σοκάρουν τα βασανιστήρια στον 17χρονο από τον πατέρα του

Την άγρια κακοποίηση την οποία βίωνε από επτά ετών εξιστόρησε στην ανακρίτρια ο 17χρονος από τη Λέρο, ο οποίος πάνω σε έναν καβγά σκότωσε τον πατέρα του. Μάλιστα ήταν τόσο σοκαριστική η περιγραφή του, που η ανακρίτρια στο τέλος της απολογίας του κάλεσε το τμήμα ασφαλείας της Κω και ζήτησε από τους αρμόδιους υπαλλήλους να φωτογραφήσουν τα σημάδια που υπάρχουν στο σώμα του ανήλικου από προηγούμενους ξυλοδαρμούς από τον πατέρα του.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι αγαπούσε τον πατέρα του και πως ό,τι συνέβη ήταν ατύχημα πάνω στον καβγά.

Οι καβγάδες του 17χρονου με τον πατέρα του ήταν καθημερινοί

Σύμφωνα με όσα είπε ο δικηγόρος του 17χρονου Παναγιώτης Αβρίθης στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», το παιδί είπε πως η κακοποίησή του ήταν καθημερινή. Μετά το 2022, που είχε κατηγορηθεί ο πατέρας του για ενδοοικογενειακή βία, μέσα στο σπίτι φερόταν άψογα. Όταν όμως κατέβαιναν στο συνεργείο δεχόταν τέτοια κακοποίηση, που έφτανε στα όρια των βασανιστηρίων.

«Με σόκαρε η βιαιότητα των χτυπημάτων που περιέγραψε. Το είχε σταυρώσει το παιδί στο ένα χέρι. Με ένα τρυπανάκι, ένα εργαλείο που ήταν σαν κατσαβίδι πέρασε από την παλάμη στην πάνω πλευρά του χεριού. Μιλάμε για πραγματικά βασανιστήρια. Σκόπιμα το έκανε αυτό, δεν έγινε κατά λάθος», είπε ο δικηγόρος.

Ο 17χρονος από τη Λέρο είπε ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον πατέρα του και ότι ήταν ένα ατύχημα πάνω στα νεύρα του

Περιέγραψε δε ότι την πρώτη μέρα της σύλληψής του έκλαιγε ασταμάτητα κι έλεγε συνεχώς ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τον πατέρα του.

«Ακόμα όταν αναφέρεται στον πατέρα του και όταν του έρχονται αυτές οι αναμνήσεις κλαίει. Και το μόνο που λέει είναι ότι δεν το ήθελε και ότι αγαπούσε τον πατέρα του. Αλλά από την άλλη, οι περιγραφές του ήταν σοκαριστικές. Είπε στην κυρία ανακρίτρια "να ξέρατε πόσο ξύλο έχω φάει από αυτό το λάστιχο και πόσο κάψιμο έχω νιώσει", δείχνοντάς της ένα λάστιχο που είχε στο γραφείο της», είπε ο κ. Αβρίθης.

Σύμφωνα πάντως με τον ίδιο, ο 17χρονος χρειάζεται πολλή βοήθεια από ειδικούς που θα προσπαθήσουν να γιατρέψουν τα παιδικά του τραύματα.

«Θέλει πολλή δουλειά και γι' αυτό θεωρώ την απόφαση της δικαιοσύνης, να τον αφήσει ελεύθερο με τον περιοριστικό όρο να παρακολουθείται από ψυχολόγους του κρατικού θεραπευτηρίου Λέρου σοφή. Το παιδί έχει ανάγκη από βοήθεια. Θέλει βοήθεια. Δεν έχει διαμορφωθεί ο χαρακτήρας του από την παιδική στη μετάβαση στην εφηβική ηλικία με ένα φυσιολογικό τρόπο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα φυσιολογικό παιδί. Έχει προβλήματα στον χαρακτήρα του, αλλά το παιδί έχει υποστεί μεγάλη κακοποίηση», είπε.

Ο 17χρονος περιέγραψε την κακοποίηση που βίωνε από τον πατέρα του από την ηλικία των επτά ετών

Τέλος σημείωσε ότι ο 17χρονος θέλει να τελειώσει το νυχτερινό λύκειο και να ακολουθήσει το επάγγελμα του μηχανικού, αναλαμβάνοντας εκείνος το συνεργείο του πατέρα του. Επεσήμανε, ωστόσο, πως πρέπει να βρει στήριξη και βοήθεια από ειδικούς, ώστε να μην επαναλάβει βίαιες πράξεις.