Το ΝΑΤΟ εξουδετέρωσε πύραυλο του Ιράν που κατευθυνόταν στην Τουρκία

Η Άγκυρα ανακοίνωσε σήμερα (4/3) ότι βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, πυροδοτώντας συναγερμό στις στρατιωτικές αρχές της χώρας και των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το drone εντοπίστηκε αφού διέσχισε εναέριο χώρο γειτονικών χωρών, πιθανώς της Συρίας και του Ιράκ, και κινούνταν προς τον εναέριο χώρο της Τουρκίας.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα σύνορα Τουρκίας - Ιράν έχουν κλείσει.

Σε ανακοίνωση τονίζεται ότι η Τουρκία διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια εναντίον της, ενώ προειδοποιεί τα εμπλεκόμενα μέρη να μη συμμετέχουν σε κινήσεις που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν τη σύγκρουση.

Βίντεο με τμήμα του πυραύλου στην επαρχία Χατάι να απομακρύνεται

Τα συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ στην περιοχή, που περιλαμβάνουν αισθητήρες και πυραύλους αναχαίτισης, επιβλέπουν και προστατεύουν τον χώρο της συμμαχίας. Αυτά τα αμυντικά μέσα ενεργοποιήθηκαν και κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον επικίνδυνο πύραυλο πριν εισέλθει στον τουρκικό εναέριο χώρο. Δεν υπήρξαν θύματα, ούτε υλικές ζημιές από την ενέργεια αυτή.

Όπως έγινε γνωστό, δεν έχει διευκρινιστεί δημόσια από πλευράς τουρκικών ή διεθνών αξιωματούχων αν υπήρξε σκόπιμη πρόθεση να πληγεί η Τουρκία, ούτε έχουν δοθεί λεπτομέρειες σχετικά με το είδος του πυραύλου ή το αν στόχευε συγκεκριμένο στρατιωτικό σημείο εντός τουρκικών συνόρων. Η ανακοίνωση επικεντρώθηκε στην επιτυχία του αμυντικού συστήματος και στην αποτροπή πιθανής κρίσης.

Το περιστατικό αυτό έρχεται μετά την έναρξη εχθροπραξιών στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ο ρόλος των πυραυλικών συστημάτων, τόσο ως μέσα αποτροπής όσο και ως εν δυνάμει παράγοντες κλιμάκωσης, έχει καταστεί εμφανής, με πολλές χώρες να αυξάνουν τα επίπεδα επιτήρησης και προστασίας των εναέριων χώρων τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας

Eνας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, ο οποίος διέσχισε τον ιρακινό και συριακό εναέριο χώρο πριν κατευθυνθεί προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, εξουδετερώθηκε άμεσα από στοιχεία αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το θραύσμα του πυραύλου που έπεσε στην περιοχή Ντόρτιολ της επαρχίας Χατάι αναγνωρίστηκε ως ανήκον στον πύραυλο αεροπορικής άμυνας που αναχαίτισε την απειλή στον αέρα. Δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί στο περιστατικό.

Η αποφασιστικότητά μας και η ικανότητά μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Ενώ η Τουρκία υποστηρίζει την περιφερειακή σταθερότητα και ειρήνη, είναι ικανή να διασφαλίσει την ασφάλεια του εδάφους της και των πολιτών της, ανεξάρτητα από την πηγή ή την προέλευση της απειλής. Όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση του εδάφους και του εναέριου χώρου μας θα ληφθούν αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό. Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες εναντίον της χώρας μας.

Προειδοποιούμε όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που θα κλιμακώσουν περαιτέρω τις συγκρούσεις στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, θα συνεχίσουμε να διαβουλευόμαστε με το ΝΑΤΟ και τους άλλους συμμάχους μας.

