Βίκυ Βολιώτη: H γερμανική καταγωγή & η απώλεια του πατέρα της στα 16 της

Για τη γερμανική της καταγωγή από την πλευρά της μητέρας της, την απώλεια του πατέρα της όταν εκείνη ήταν 16 χρόνων, αλλά και την εφηβεία που περνά η κόρη της, Άννα, μίλησε η Βίκυ Βολιώτη.

Βίκυ Βολιώτη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η ηθοποιός ανέφερε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή ότι επέλεξε ένα γερμανικό σχολείο για την κόρη της και αποκάλυψε πως και η ίδια πήγαινε στο ίδιο σχολείο.

«Είναι ένα σχολείο στο οποίο πήγα και εγώ, λόγω της γερμανικής μου καταγωγής, από τη μαμά. Η μαμά είναι Γερμανίδα, ναι», εξήγησε η Βίκυ Βολιώτη στο Happy Day.

«Η μητέρα μου αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα, γι' αυτό και όταν ο πατέρας μου πέθανε, που πέθανε πολύ νωρίς, αποφάσισε να μην επιστρέψει πίσω. Οι δικοί της όλοι ήταν εκεί», αποκάλυψε στη συνέχεια η ηθοποιός.

«Εγώ ήμουν 16 ετών, όταν πέθανε ο πατέρας μου. Ήταν άρρωστος περίπου δύο χρόνια και μπορώ να πω ότι τα δύο χρόνια που ασθενούσε ήταν τα πιο δύσκολα», εξομολογήθηκε.

Μιλώντας για τη μητέρα της ανέφερε πως παρόλο που είχε τη γερμανική κουλτούρα ως προς την οργάνωση και την πειθαρχία, λάτρευε το χυμαδιό της Ελλάδας.

Βίκυ Βολιώτη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

«Η μαμά ήταν μια γυναίκα η οποία πίστευε στην πειθαρχία και την αυστηρότητα και την οργάνωση, με μια όμως πολύ μαλακή καρδιά. Η μαμά μου ήταν πολύ, πολύ καλός άνθρωπος, όπως και ο πατέρας μου. Παρόλα αυτά μεγάλωσα με αυστηρότητα γερμανική και η μητέρα μου ενώ παρέμεινε μια Γερμανίδα, αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα και το χυμαδιό της Ελλάδας. Για παράδειγμα, της φαινόταν πάντα υπέροχο το ότι ας πούμε οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια δεν είχαν αυτή τη φοβερή αυστηρότητα, καθαριότητα. Της φαινόταν πολύ ωραίο το ότι ξαφνικά φυτρώνανε λουλούδια μες στη μέση, άγρια... Αυτή η αναρχία της φαινόταν επίσης ότι είχε κάτι πολύ όμορφο και όχι πάντα αρνητικό», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

Οι συμβουλές που έχει κρατήσει από τους γονείς της είναι να είναι δυνατή, ότι «δε λυγίζουμε στις δυσκολίες» και ότι «φροντίζουμε για την ασφάλεια και για το μέλλον, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι μπορεί να συμβούν πάντα αναποδιές και σε αυτές πρέπει να σταθούμε δυνατοί».

Βίκυ Βολιώτη για την προεφηβεία της κόρης της

Η Βίκυ Βολιώτη έχει μιλήσει ανοιχτά για την υιοθεσία της κόρης της, με καταγωγή από την Αιθιοπία. Η Άννα είναι σήμερα 11 ετών και η μαμά της νιώθει πως τους τελευταίους τρεις μήνες, η προεφηβεία τους έχει «χτυπήσει» την πόρτα.

«Είναι σαν ξαφνικά να γίνεται μια αλλαγή. Έχω συνειδητοποίησει ή τουλάχιστον είναι ιδέα μου, δεν ξέρω, μπορεί να είναι δικιά μου αίσθηση, ότι οι αλλαγές στα παιδιά γίνονται σχετικά ξαφνικά. Όπως ήταν η ανάπτυξη στα μικρότερα χρόνια, που ξαφνικά βλέπεις σαν να μεγαλώνουν μέσα σε ένα βράδυ. Και σωματικά και πνευματικά γίνονται σαν ξαφνικά οι αλλαγές.

Έτσι και τώρα στην προεφηβεία, μέσα σε ελάχιστους μήνες μπορώ να πω, αισθάνομαι ότι το παιδί έχει κάνει ένα βήμα μεγάλο. Αρχίζει και κλείνει την πόρτα, τη βλέπω ότι αρχίζει και κάθεται ώρες ακούγοντας μουσική και σκέφτεται. Είναι πιο στοχαστική. Πήρε κάποιες αποφάσεις πολύ πρόσφατα, στις οποίες ήταν πολύ συνειδητοποιημένη και πολύ, πώς θα το πω, με ώριμη απόφαση, δηλαδή μετά από σκέψη», περιέγραψε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι συζητά πάρα πολύ με την κόρη της γενικά. «Αντιλήφθηκα ότι από εδώ και πέρα η Άννα θα παίρνει αποφάσεις εκείνη για τη ζωή της και όχι εμείς», συμπλήρωσε.

Η Βίκυ Βολιώτη ολοκλήρωσε τα γυρίσματα στη σειρά «Ο Γιατρός» και πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Σε βλέπω» με τον Θοδωρή Αθερίδη και τη Πέγκυ Τρικαλιώτη, υπογράφοντας και τη σκηνοθεσία του έργου. Η παράσταση παίζεται στο Μικρό Παλλάς κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Κυριακή.