Βίκυ Βολιώτη: Πήρε το πτυχίο της με την κόρη της στο πλευρό της

Η στιγμή που η Βίκυ Βολιώτη παραλαμβάνει το πτυχίο της από το ΕΚΠΑ

Η σημερινή μέρα ήταν ξεχωριστή για τη Βίκυ Βολιώτη, καθώς παρέλαβε το πτυχίο της από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η ηθοποιός μοιράστηκε τη χαρά της με τους ακολούθους της στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ορκωμοσία της και τονίζοντας ότι ποτέ δεν είναι αργά για να πραγματοποιήσει κανείς τα όνειρά του.

Η Βίκυ Βολιώτη αποκάλυψε επίσης ότι η επιτυχία αυτή ήταν και μια προσωπική υπόσχεση προς τον πατέρα της, ο οποίος πριν φύγει από τη ζωή της είχε εκφράσει την επιθυμία να ολοκληρώσει τις σπουδές της.

Η ηθοποιός έζησε αυτή τη μοναδική στιγμή έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους της ανθρώπους, ανάμεσά τους η κόρη της, Άννα, η οποία παρακολούθηκε με υπερηφάνεια την τελετή.

Η ανάρτηση της Βίκυς Βολιώτη

«Ναι, είναι κάποιες μέρες που έχουν πολλή χαρά. Που σκέφτεσαι ότι ποτέ δεν ξέρεις που θα σε βγάλει η ζωή. Που επιβεβαιώνονται όλα τα κλισέ: ποτέ δεν είναι αργά, γερνάς όταν το αποφασίσεις κλπ.

Σήμερα έγινε η ορκωμοσία και παρέλαβα το πτυχίο μου από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μπαμπά, το πήρα το πτυχίο που ήθελες τόσο πολύ και με είχες συμβουλέψει να πάρω λίγο πριν σε χάσω, μαθήτρια ακόμα στο σχολείο. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.(Κι άλλο κλισέ).

Και είμαι πολύ χαρούμενη που σε αυτή τη στιγμή με συνόδευσε η κόρη μου, η Άννα. Όμως χωρίς τους συμφοιτητές μου, τη φοβερή αυτή ομάδα των φίλων και συμπορευτών τα πράγματα θα ήταν πολύ δυσκολότερα. Τους ευχαριστώ έναν έναν. Αλέξανδρε, Αλεξάνδρα, Δήμητρα, Δημήτρη Μικ., Δημήτρη, Αγγελική, Ιωάννα, Θάνο , Αθηνά, Αγγελική Πασπ., Γιάννη, Στέλιο, Κατερίνα, σας φιλώ όλους» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Βίκυ Βολιώτη.