Βίκυ Βολιώτη: Πήρε το πτυχίο της με την κόρη της στο πλευρό της

Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε από την ορκωμοσία της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.11.25 , 01:15 GNTM: Αγγέλικα ή Ραφαηλία; Ποια αποχαιρέτησε τον διαγωνισμό;
08.11.25 , 01:05 GNTM: Ποιο μοντέλο «έκλεψε την παράσταση» στο σημερινό concept;
07.11.25 , 23:58 Αστυνομικός Είπε «Πάτα Το!» Σε Οδηγό McLaren
07.11.25 , 23:38 Καίτη Φίνου: «Λείπεις, αλλά σε σκέφτομαι κάθε μέρα…»
07.11.25 , 23:35 Σομαλία: Ελεύθεροι Οι 5 Έλληνες Ναυτικοί Τάνκερ Που Κατελήφθη Από Πειρατές
07.11.25 , 23:29 Βίκυ Βολιώτη: Πήρε το πτυχίο της με την κόρη της στο πλευρό της
07.11.25 , 23:26 Ο Πέτρος Ιακωβίδης συγκινεί: «Ευχαριστώ εσένα που ξεκινήσαμε μαζί...»
07.11.25 , 23:17 Μια θάλασσα από Ladies στoν Αστέρα: Χίλιες δρομείς έτρεξαν για καλό σκοπό!
07.11.25 , 23:02 Χαλκίδα: Βίντεο από τη φονική συμπλοκή με θύμα τον 20χρονο Μάριο
07.11.25 , 22:45 GNTM Ειρήνη: «Ο Εντουάρντο φλερτάρει με όλες τις κοπέλες!»
07.11.25 , 22:35 Νίκος Ψαρράς - Έλενα Καρακούλη: Οικογενειακή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας
07.11.25 , 22:28 Υπ. Εσωτερικών ΗΠΑ στο Star: Θωρακισμένη η Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία
07.11.25 , 22:28 Κλήρωση Eurojackpot 7/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 53.000.000 ευρώ
07.11.25 , 22:11 «Πετάει το γάντι» στην Άγκυρα ο Ν. Δένδιας για την Ανατολική Μεσόγειο
07.11.25 , 22:10 GNTM: Τα παράπονα του Γιώργου για τη βοήθεια που δέχτηκε ο Μιχάλης!
Μία διαφορετική συνταγή για μπριζόλες που «λιώνουν» στο στόμα
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Δείτε πώς είναι σήμερα
Καίτη Φίνου: «Λείπεις, αλλά σε σκέφτομαι κάθε μέρα…»
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
GNTM: Αγγέλικα ή Ραφαηλία; Ποια αποχαιρέτησε τον διαγωνισμό;
Μεγάλοι έρωτες ηθοποιών που γεννήθηκαν στα παρασκήνια
Έβελυν Ασουάντ: Η τραγουδίστρια των Pagan στον ρόλο της «Ασπασίας»
Τροχός της Τύχης: Στον παίκτη βγήκαν αβίαστα οι αντίθετες λέξεις
Κίλι Σφακιανάκη: Τα τραγούδια που θα ακουστούν, πριν την αποτέφρωση
Dancing with the Stars: Η Βίκυ Καγιά, ο Λάμπρος Φισφής & η κριτική επιτροπή
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η στιγμή που η Βίκυ Βολιώτη παραλαμβάνει το πτυχίο της από το ΕΚΠΑ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η σημερινή μέρα ήταν ξεχωριστή για τη Βίκυ Βολιώτη, καθώς παρέλαβε το πτυχίο της από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Βίκυ Βολιώτη: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την κόρη της, Άννα

Η ηθοποιός μοιράστηκε τη χαρά της με τους ακολούθους της στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ορκωμοσία της και τονίζοντας ότι ποτέ δεν είναι αργά για να πραγματοποιήσει κανείς τα όνειρά του.

Ελληνίδα ηθοποιός: «Παντρεύτηκα μόνο και μόνο γα να υιοθετήσω την κόρη μου»

Η Βίκυ Βολιώτη αποκάλυψε επίσης ότι η επιτυχία αυτή ήταν και μια προσωπική υπόσχεση προς τον πατέρα της, ο οποίος πριν φύγει από τη ζωή της είχε εκφράσει την επιθυμία να ολοκληρώσει τις σπουδές της.

Η ηθοποιός έζησε αυτή τη μοναδική στιγμή έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους της ανθρώπους, ανάμεσά τους η κόρη της, Άννα, η οποία παρακολούθηκε με υπερηφάνεια την τελετή. 

 

Η ανάρτηση της Βίκυς Βολιώτη

«Ναι, είναι κάποιες μέρες που έχουν πολλή χαρά. Που σκέφτεσαι ότι ποτέ δεν ξέρεις που θα σε βγάλει η ζωή. Που επιβεβαιώνονται όλα τα κλισέ: ποτέ δεν είναι αργά, γερνάς όταν το αποφασίσεις κλπ.

Σήμερα έγινε η ορκωμοσία και παρέλαβα το πτυχίο μου από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μπαμπά, το πήρα το πτυχίο που ήθελες τόσο πολύ και με είχες συμβουλέψει να πάρω λίγο πριν σε χάσω, μαθήτρια ακόμα στο σχολείο. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.(Κι άλλο κλισέ).

Και είμαι πολύ χαρούμενη που σε αυτή τη στιγμή με συνόδευσε η κόρη μου, η Άννα. Όμως χωρίς τους συμφοιτητές μου, τη φοβερή αυτή ομάδα των φίλων και συμπορευτών τα πράγματα θα ήταν πολύ δυσκολότερα. Τους ευχαριστώ έναν έναν. Αλέξανδρε, Αλεξάνδρα, Δήμητρα, Δημήτρη Μικ., Δημήτρη, Αγγελική, Ιωάννα, Θάνο , Αθηνά, Αγγελική Πασπ., Γιάννη, Στέλιο, Κατερίνα, σας φιλώ όλους» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Βίκυ Βολιώτη.

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΙΚΥ ΒΟΛΙΩΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top