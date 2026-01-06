Μιχάλης Μητρούσης για το τροχαίο ατύχημα: «Δε με νοιάζει η συγγνώμη του»

«Θα γίνει δικαστήριο τον Μάρτιο. Με πήρε παραμάζωμα. Έπρεπε να σταματήσει»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.01.26 , 14:48 Η Συνταγή της ημέρας: Φτιάχνουμε λαχταριστά σπιτικά πεϊνιρλί
06.01.26 , 14:34 Άση Μπήλιου: Ποια ζώδια θα αντιμετωπίσουν απρόοπτα σήμερα
06.01.26 , 13:41 Καιρός - Κολυδάς: Ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία
06.01.26 , 13:38 Χιου Τζάκμαν: Ερωτευμένος στην Κόστα Ρίκα... και δεν το κρύβει!
06.01.26 , 13:13 Σέρρες: Νεκρός 17χρονος μετά από καβγά για μια κοπέλα
06.01.26 , 13:08 Μιχάλης Μητρούσης για το τροχαίο ατύχημα: «Δε με νοιάζει η συγγνώμη του»
06.01.26 , 12:39 Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
06.01.26 , 12:34 Γεώργιος Μπαμπινιώτης: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο καθηγητής Γλωσσολογίας
06.01.26 , 12:09 Θεοφάνια στον Αγ. Διονύσιο στο Κολωνάκι και στον Πειραιά
06.01.26 , 11:55 Μάρα Ζαχαρέα: «Πρώτη φορά θα μείνουμε μόνοι μας στο σπίτι με τον Θόδωρο»
06.01.26 , 11:26 Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή: Απών από την avant premiere ο Αλέξανδρος Ρήγας
06.01.26 , 11:06 Hyundai: Έρχεται το μεγαλύτερο ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας
06.01.26 , 10:39 Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο Χαλκιδικής: Οι «Ροζ Πάνθηρες» και η λεία 580.000
06.01.26 , 10:14 Γιώργος Παπαδάκης:Σε 4 ημέρες ξεκινούσαν τα γυρίσματα της νέας εκπομπής του
06.01.26 , 10:10 Θεσσαλία: Από Πέμπτη οι αγρότες ξεκινούν μπλόκα και αποκλεισμούς δρόμων
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Μπέττυ Μαγγίρα για επεμβάσεις: «Έχω κάνει, όπου πάω με κοιτάζουν έκπληκτοι»
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Επίδομα «χειμώνα» 600 ευρώ από ΟΠΕΚΑ: Ποιοι και πώς μπορούν να το λάβουν
Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»
Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
Χιόνια στην Αττική: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθας
Στο Παρά Πέντε: Συγκινεί ο Πατρίκιος Κωστής για τον Γεράσιμο Μιχελή
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Μιχάλης Μητρούσης αναφέρθηκε στην κάμερα του Breakfast@star για το τροχαίο ατύχημα που είχε με τη μηχανή του στη λεωφόρο Συγγρού τα Χριστούγεννα του 2024.

Μητρούσης: Αποκάλυψε πως είναι η υγεία του μετά το σοβαρό τροχαίο

Μιχάλης Μητρούσης για το τροχαίο ατύχημα: «Δε με νοιάζει η συγγνώμη του»

Όπως αποκάλυψε ο αγαπημένος ηθοποιός: «Για το τροχαίο ατύχημά μου θα γίνει δικαστήριο τον Μάρτιο. Με πήρε παραμάζωμα. Έπρεπε να σταματήσει. Δε με νοιάζει η συγγνώμη του».

Όπως σχολίασε ο Ετεοκλής Παύλου για τις δηλώσεις του ηθοποιού Μιχάλη Μητρούση, ο οποίος να υπεθυμίσουμε ότι τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά στο τροχαίο ατύχημα: «Το συγγνώμη που εγώ δεν το έχω ακούσει και δεν το άκουσα ποτέ, έχει να κάνει λίγο με το πώς επουλώνεται ένα ψυχικό τραύμα. Η πράξη δε αλλάζει και δεν ακυρώνεται όταν έχει γίνει κάτι ποινικό και φτάνει στο δικαστήριο, η συγγνώμη φυσικά και δεν έχει καμία σημασία. Σχετίζεται με το ηθικό κομμάτι». 

Μιχάλης Μητρούσης: «Γλίτωσα από θαύμα. Η Παναγία με σκέπασε»

Μιχάλης Μητρούσης για το τροχαίο ατύχημα: «Δε με νοιάζει η συγγνώμη του»

Μιχάλης Μητρούσης: Πώς έγινε το τροχαίο

Ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να πέσει επάνω στη μηχανή που οδηγούσε ο Μιχάλης Μητρούσης και να τον εκσφενδονίσει στον αέρα.

Όπως τόνισε έπειτα από το ατύχημά του ο γνωστός ηθοποιός στην εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο: «Αυτή τη στιγμή δε θα μιλούσαμε. Θα ήμουν είτε νεκρός είτε ανάπηρος. Με έσωσε η Παναγία. Όταν φώναξα "βοήθα Παναγία μου", με προστάτεψε».

Το ατύχημα του προκάλεσε συντριπτικό κάταγμα περόνης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία τεσσάρων μηνών και ακόμα και σήμερα να έχει λάμα στο πόδι του. «Αν είχα μείνει πάνω στη μηχανή, θα με είχε πάρει κάτω από το αυτοκίνητο. Το ένστικτό μου με έσωσε. Έκανα το σάλτο και γλίτωσα. Είχα Άγιο. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι δε θα πεθάνω», πρόσθεσε.

Δείτε το Breakfast@star

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top