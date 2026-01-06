Μιχάλης Μητρούσης για το τροχαίο ατύχημα: «Δε με νοιάζει η συγγνώμη του»

Ο Μιχάλης Μητρούσης αναφέρθηκε στην κάμερα του Breakfast@star για το τροχαίο ατύχημα που είχε με τη μηχανή του στη λεωφόρο Συγγρού τα Χριστούγεννα του 2024.

Όπως αποκάλυψε ο αγαπημένος ηθοποιός: «Για το τροχαίο ατύχημά μου θα γίνει δικαστήριο τον Μάρτιο. Με πήρε παραμάζωμα. Έπρεπε να σταματήσει. Δε με νοιάζει η συγγνώμη του».

Όπως σχολίασε ο Ετεοκλής Παύλου για τις δηλώσεις του ηθοποιού Μιχάλη Μητρούση, ο οποίος να υπεθυμίσουμε ότι τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά στο τροχαίο ατύχημα: «Το συγγνώμη που εγώ δεν το έχω ακούσει και δεν το άκουσα ποτέ, έχει να κάνει λίγο με το πώς επουλώνεται ένα ψυχικό τραύμα. Η πράξη δε αλλάζει και δεν ακυρώνεται όταν έχει γίνει κάτι ποινικό και φτάνει στο δικαστήριο, η συγγνώμη φυσικά και δεν έχει καμία σημασία. Σχετίζεται με το ηθικό κομμάτι».

Μιχάλης Μητρούσης: Πώς έγινε το τροχαίο

Ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να πέσει επάνω στη μηχανή που οδηγούσε ο Μιχάλης Μητρούσης και να τον εκσφενδονίσει στον αέρα.

Όπως τόνισε έπειτα από το ατύχημά του ο γνωστός ηθοποιός στην εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο: «Αυτή τη στιγμή δε θα μιλούσαμε. Θα ήμουν είτε νεκρός είτε ανάπηρος. Με έσωσε η Παναγία. Όταν φώναξα "βοήθα Παναγία μου", με προστάτεψε».

Το ατύχημα του προκάλεσε συντριπτικό κάταγμα περόνης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία τεσσάρων μηνών και ακόμα και σήμερα να έχει λάμα στο πόδι του. «Αν είχα μείνει πάνω στη μηχανή, θα με είχε πάρει κάτω από το αυτοκίνητο. Το ένστικτό μου με έσωσε. Έκανα το σάλτο και γλίτωσα. Είχα Άγιο. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι δε θα πεθάνω», πρόσθεσε.

