Μιχάλης Μητρούσης: «Γλίτωσα από θαύμα. Η Παναγία με σκέπασε»

Τα περσινά Χριστούγεννα για τον Μιχάλη Μητρούση ήταν πολύ δύσκολα, μιας και γλίτωσε από θαύμα, έπειτα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε με τη μηχανή του στη λεωφόρο Συγγρού.

Ο ηθοποιός γύρισε τον χρόνο πίσω και θυμήθηκε τη στιγμή του ατυχήματος που λίγο έλειψε να του στοιχίσει την ίδια του τη ζωή.

Ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει επάνω του και να τον εκσφενδονίσει στον αέρα.

«Αυτή τη στιγμή δε θα μιλούσαμε. Θα ήμουν είτε νεκρός είτε ανάπηρος. Με έσωσε η Παναγία. Όταν φώναξα "βοήθα Παναγία μου", με προστάτεψε», δήλωσε στην εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο τονίζοντας πως ζει από θαύμα.

Το ατύχημα του προκάλεσε συντριπτικό κάταγμα περόνης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία τεσσάρων μηνών και ακόμα και σήμερα να έχει λάμα στο πόδι του.

Ο Μιχάλης Μητρούσης αγκαλιά με την κόρη του, Μαρίλια

«Αν είχα μείνει πάνω στη μηχανή, θα με είχε πάρει κάτω από το αυτοκίνητο. Το ένστικτό μου με έσωσε. Έκανα το σάλτο και γλίτωσα. Είχα Άγιο. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι δε θα πεθάνω.», πρόσθεσε.

Η υπόθεση έχει πάρει τη νομική οδό

Όπως είναι φυσικό η υπόθεση έχει φτάσει μέχρι τις δικαστικές αίθουσες και αναμένεται να εκδικαστεί τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Το καλό σε αυτή την υπόθεση είναι πως στο σημείο του ατυχήματος υπάρχουν κάμερες κυκλοφορίας που έχουν καταγράψει το συμβάν.

Η πίστη στην Παναγία

Ο Μιχάλης Μητρούσης έχει βαθιά πίστη και μάλιστα το περσινό καλοκαίρι κατά τη διάρκεια περιοδείας είχε δώσει παράσταση στο Πήλιο και τα έσοδα τα διέθεσε για την ενίσχυση της τοπικής εκκλησίας της Παναγίας.

«Μια φίλη μου είπε: “Όπως εσύ προσπάθησες να σκεπάσεις την εκκλησία, έτσι και η Παναγία σε σκέπασε την ώρα του ατυχήματος”. Το πιστεύω αυτό. Το έζησα.»

Και η φίλη του τού είπε: απάντησε: «Είχες ραμμένο άγγελο στα φτερά σου». Οδηγώ κοντά 50 χρόνια μοτοσικλέτα και δε μου είχε συμβεί ποτέ κάτι. Αυτό που έζησα είναι απίστευτο. Χτύπησα με το κεφάλι κάτω, το κράνος έφυγε και άνοιξε», κατέληξε ο ηθοποιός.