Θρακομακεδόνες: Μαθητές σχολείου καταγγέλλουν ότι χτυπήθηκαν από ρεύμα

Σε Γυμνάσιο στους Θρακομακεδόνες, δύο μαθητές καταγγέλλουν ότι τους χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα, με διαφορά λίγων ημερών. Οι συμμαθητές τους προχώρησαν σήμερα σε κατάληψη, ζητώντας άμεσες λύσεις για την ασφάλειά τους.

«Ένιωσα το ρεύμα να με διαπερνά»

«Το μεσημέρι της Πέμπτης είχαμε γυμναστική. Άρχισε να βρέχει. Πήγαμε κάτω από ένα υπόστεγο μέσα στον σχολικό χώρο για να καλυφθούμε από τη βροχή. Ήταν ένα καλώδιο. Στην αρχή δεν το κατάλαβα και ασυνείδητα πήγα να το απομακρύνω από κοντά μου.

Εκεί ένιωσα να με διαπερνάει ηλεκτρικό ρεύμα, άσπρισα. Ο παιδίατρος μας είπε να πάμε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκα για μία ημέρα» καταγγέλλει μαθητής του Γυμνασίου, μιλώντας στο Star και τη Γεωργία Χάρδα.

Οι μαρτυρίες των μαθητών σοκάρουν. Μιλούν για ένα κτίριο που στην κυριολεξία βγάζει σπινθήρες. Καλώδια που προεξέχουν, φωτιστικά που καίγονται, πίνακες που χρειάζονται άμεση ανανέωση.

«Πήγα να ανοίξω το φως και τραντάχτηκε το χέρι μου»

«Πήγα να ανοίξω ένα φως και τραντάχτηκε το χέρι μου. Και από ό,τι είδα έβγαλε λίγο καπνό», καταγγέλλει δεύτερος μαθητής του ίδιου σχολείου στο Star.

Όλο αυτόν τον καιρό, ο Δήμος έστελνε συνεργεία, τα οποία έκαναν μικρές παρεμβάσεις, όπως αλλαγές λαμπτήρων. Το πρόβλημα όμως δεν λύθηκε, αντίθετα μεγάλωσε.

Οι μαθητές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους μέχρι να δοθεί μόνιμη λύση, καθώς, όπως τονίζουν, η ασφάλειά τους δεν μπορεί να περιμένει.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αχαρνών δεσμεύτηκε ότι αύριο το σχολείο θα παραμείνει κλειστό και θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα.

Δείτε ολόκληρο το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star