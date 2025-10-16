Χαλκίδα: Μαθήτρια έπαθε ηλεκτροπληξία - Πήγε να ανάψει το φως στο σχολείο

Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία της

Χαλκίδα: Μαθήτρια Έπαθε Ηλεκτροπληξία Σε Σχολείο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ηλεκτροπληξία υπέστη το απόγευμα της Τετάρτης μια μαθήτρια στο Μουσικό Σχολείο της Χαλκίδας, όταν επιχείρησε να ανάψει τον διακόπτη φωτισμού στην τάξη της. 

Η μαθήτρια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδα, όπου και νοσηλεύτηκε στην Παιδιατρική Κλινική. Πλέον έχει λάβει εξιτήριο, καθώς είναι καλά στην υγεία της. 

Τατόι: Μητέρα και το παιδί της έπαθαν ηλεκτροπληξία από γυμνά καλώδια

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων Χαλκίδας, η οποία καταγγέλλει σοβαρές παραλείψεις συντήρησης στα σχολικά κτίρια της πόλης και ότι είναι το δεύτερο παρόμοιο συμβάν μέσα σε δύο ημέρες.

Σύμφωνα με την Ένωση, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου είχε προηγηθεί βραχυκύκλωμα σε υποσταθμό της ΔΕΗ στον χώρο των ΕΠΑΛ Χαλκίδας, που προκάλεσε ανάφλεξη στον μετασχηματιστή. «Μόνο από τύχη δεν είχαμε θύματα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αρτέμιδα: 9χρονη έπαθε ηλεκτροπληξία σε παιδική χαρά

Οι γονείς καταγγέλλουν «εγκληματική αμέλεια» από πλευράς του Δήμου Χαλκιδέων και του Υπουργείου Παιδείας, κατηγορώντας τις αρμόδιες αρχές για την έλλειψη ελέγχων και συστηματικής συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση σημειώνει: «Έχουμε επανειλημμένα επισημάνει την επικίνδυνη κατάσταση πολλών σχολείων στη Χαλκίδα, χωρίς να έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο. Η αδιαφορία αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας μαθήτριας και την έκθεση δεκάδων παιδιών σε κίνδυνο. Δεν θα μείνουμε απαθείς. Απαιτούμε ασφαλή σχολεία και επαρκή κρατική χρηματοδότηση για τη συντήρησή τους».

Kρήτη: 11χρονος έπαθε ηλεκτροπληξία στο πλοίο της γραμμής

Η Ένωση ζητά άμεση διενέργεια τεχνικών ελέγχων στα δύο σχολεία και ενίσχυση της χρηματοδότησης για τη συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών, ώστε —όπως τονίζει— «να μην κινδυνεύσει ποτέ ξανά κανένα παιδί μέσα στο σχολείο του».
 

