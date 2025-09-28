Τατόι: Μητέρα και το παιδί της έπαθαν ηλεκτροπληξία από γυμνά καλώδια

Το περιστατικό συνέβη σε καφετέρια σε πάρκο της περιοχής

Μετά την 9χρονη που έπαθε ηλεκτροπληξία από γυμνά καλώδια σε παιδική χαρά στην Αρτέμιδα, ένα ακόμα περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Μια μητέρα και το 1,5 έτους κοριτσάκι της υπέστησαν ηλεκτροπληξία από γυμνά καλώδια σε καφετερία σε πάρκο στο Τατόι

Αρτέμιδα: 9χρονη έπαθε ηλεκτροπληξία σε παιδική χαρά

«Υπάρχει ένας πλαισιωμένος χώρος με ξύλα, όπου μέσα έχει άλογα. Ακριβώς κάτω από το ξύλο, έχει ένα σκοινί, σαν κορδέλα, το οποίο έχει ρεύμα. Το παιδί καθώς κοιτούσε τα άλογα ακούμπησε με το χέρι της αυτή την κορδέλα, και τη χτύπησε το ρεύμα. Το παιδί άρχισε να κλαίει, ενώ το ρεύμα διαπέρασε και τη μητέρα του, την αδελφή μου, που της κρατούσε το χέρι», είπε στον ΣΚΑΪ η αδελφή της μητέρας.

Ο σύζυγος μετέφερε τη γυναίκα και την κόρη του στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται. 

Χανιά: Νεκρός 80χρονος από ηλεκτροπληξία μέσα στο σπίτι του

«Έχουν πάει σε νοσοκομείο, και το παιδί αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται. Η αδελφή μου δεν ήθελε με τίποτα να το αφήσει, αλλά επειδή ένιωθε και εκείνη περίεργα, πήγε και εκείνη στο νοσοκομείο. Μόλις τώρα έγιναν οι εξετάσεις, το καρδιογράφημα, και οι γιατροί τής βρήκαν αρρυθμίες και θέλουν να την κρατήσουν», είπε η αδελφή της γυναίκας.

Σύμφωνα με συγγενείς στον χώρο δεν υπήρχε προειδοποιητική ταμπέλα για κίνδυνο από εκτεθειμένα ηλεκτροφόρα καλώδια. 

Εργατικό δυστύχημα στο Πικέρμι: Άνδρας έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, ωστόσο, μετά το συμβάν εργαζόμενοι του χώρου τοποθέτησαν ιδιόχειρες σημειώσεις, που ανέφεραν ότι στο σημείο υπάρχει ρεύμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου και πρόθεση της οικογένειας είναι να κινηθεί δικαστικά κατά της επιχείρησης.

ΤΑΤΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ
