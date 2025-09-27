Αρτέμιδα: 9χρονη έπαθε ηλεκτροπληξία σε παιδική χαρά

Ηλεκτροπληξία έπαθε ένα κοριτσάκι εννέα ετών, που έπαιζε σε παιδική χαρά στην Αρτέμιδα, όταν κατά λάθος ακούμπησε γυμνά καλώδια σε κολόνα φωτισμού.

Το περιστατικό συνέβη στις αρχές Σεπτεμβρίου, όμως έγινε γνωστό τώρα γιατί οι γονείς του κατέθεσαν μήνυση.

Σύμφωνα με το rpn.gr η μητέρα του παιδιού ανησύχησε όταν έπεσε το ρεύμα στην παιδική χαρά και δεν μπορούσε να βρει την κόρη της. Άρχισε να ψάχνει σε κατάσταση πανικού και τελικά την βρήκε πεσμένη στο έδαφος να κλαίει και να είναι μουδιασμένη.

Το κοριτσάκι είπε στη μητέρα του τι έγινε και αμέσως μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και λίγο αργότερα επέστρεψε στο σπίτι της.

Οι γονείς της πριν από λίγες ημέρες έκαναν μήνυση κατ’ αγνώστων, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για την επικίνδυνη αμέλεια που θα μπορούσε να έχει αποβεί μοιραία.

Η απάντηση του Δήμου ήταν πως «βάνδαλοι κλέβουν τα καπάκια από τις κολώνες της ΔΕΗ σε πολλές παιδικές χαρές».

