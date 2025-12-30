Οι πιο πολυσυζητημένοι χωρισμοί του 2025

Από τον έρωτα στον χωρισμό

Celebrities & Gossip
Χωρισμοί-έκπληξη στη showbiz το 2025
Το 2025 αποδείχθηκε μια χρονιά γεμάτη αλλαγές και ανατροπές, όχι μόνο σε προσωπικό αλλά και σε δημόσιο επίπεδο.

Στον κόσμο των celebrities, αρκετές σχέσεις που απασχόλησαν έντονα τα φώτα της δημοσιότητας έφτασαν στο τέλος τους, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμη και οι πιο προβεβλημένοι δεσμοί δεν είναι άτρωτοι στον χρόνο και στις δυσκολίες.

Ας ρίξουμε μια ματιά στους χωρισμούς που σημάδεψαν τη χρονιά, με την ελπίδα πως για όλους αποτέλεσαν ένα νέο ξεκίνημα.

Mente Fuerte-Μαρία Σολωμού

Μαρία Σολωμού – Mente Fuerte

Μια σχέση που ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα, αλλά δύσκολα πέρασε απαρατήρητη. Οι κοινές εμφανίσεις και η έντονη χημεία τους είχαν δώσει τροφή για συζητήσεις, όμως το 2025 τους βρήκε να ακολουθούν διαφορετικές πορείες. Παρ’ όλα αυτά, ο Mente Fuerte έχει δηλώσει δημόσια ότι η Μαρία Σολωμού παραμένει για εκείνον κάτι παραπάνω από μια απλή πρώην σύντροφος, χαρακτηρίζοντάς τη «οικογένεια».

 

Ιωάννα Τούνη – Δημήτρης Αλεξάνδρου

Ίσως ο πιο πολυσυζητημένος χωρισμός της χρονιάς. Ένα ζευγάρι που είχε μοιραστεί σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς του μέσα από τα social media – από ταξίδια μέχρι στιγμές με τον γιο τους – ένιωσε την ανάγκη να ανακοινώσει και το τέλος της κοινής τους ζωής με τον ίδιο τρόπο. Η δημόσια εικόνα τους έκανε τον χωρισμό ακόμη πιο ηχηρό.

Έλενα Παπαρίζου – Ανδρέας Καψάλης

Έλενα Παπαρίζου – Ανδρέας Καψάλης

Ένας γάμος που είχε κρατηθεί μακριά από υπερβολική προβολή φαίνεται πως ολοκλήρωσε τον κύκλο του. Η αγαπημένη τραγουδίστρια και ο σύζυγός της επέλεξαν να προχωρήσουν χωριστά, κρατώντας χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική τους απόφαση.

Μελίνα Νικολαϊδη – Δημήτρης Φιντιρίκος

Μελίνα Νικολαϊδη – Δημήτρης Φιντιρίκος

Νέοι, δραστήριοι και ερωτευμένοι, είχαν αποδείξει ότι μπορούν να κρατήσουν ζωντανή τη σχέση τους ακόμη και από απόσταση. Παρά τις προσπάθειες και τη διάθεση να παλέψουν για τον δεσμό τους, το 2025 τους βρήκε να επιλέγουν ξεχωριστούς δρόμους.

Κόνι Μεταξά – Μάριος Καπότσης

Κόνι Μεταξά – Μάριος Καπότσης

Τον Φεβρουάριο, μετά από δύο χρόνια γάμου, το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του. Η Κόνι Μεταξά μίλησε ανοιχτά για τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, αποκαλύπτοντας διαφορές στον τρόπο έκφρασης των συναισθημάτων και προσωπικά όρια που, όπως είπε, δεν έγιναν σεβαστά.

 

Δέσποινα Καμπούρη – Βαγγέλης Ταρασιάδης

Ένας χωρισμός που αιφνιδίασε πολλούς. Μετά από 11 χρόνια γάμου, το ζευγάρι αποφάσισε να προχωρήσει χωριστά, δίνοντας όμως απόλυτη προτεραιότητα στα παιδιά τους και στη διατήρηση ενός ήρεμου και υγιούς κλίματος μεταξύ τους. Η ίδια η Δέσποινα επέλεξε να μιλήσει δημόσια, θέλοντας να βάλει τέλος στις φήμες.

Klavdia-Oge

Klavdia – Oge

Μέσα στο 2025, η Klavdia αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια ότι η σχέση της με τον Oge ανήκει στο παρελθόν. Με λόγια γεμάτα σεβασμό και εκτίμηση, ξεκαθάρισε πως η αγάπη και ο θαυμασμός παραμένουν, παρά τον χωρισμό.

Σμαράγδα Καρύδη-Θοδωρής Αθερίδης

Σμαράγδα Καρύδη – Θοδωρής Αθερίδης

Λίγο πριν κλείσει η χρονιά, έγινε γνωστός και ο χωρισμός ενός από τα πιο μακροχρόνια και αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Ύστερα από 23 χρόνια κοινής ζωής, αποφάσισαν να τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους, διατηρώντας ωστόσο άριστες σχέσεις και κοινές κοινωνικές επαφές.

Το 2025 απέδειξε πως οι αλλαγές είναι αναπόφευκτες. Κάποιες φορές, το τέλος μιας σχέσης δε σημαίνει αποτυχία, αλλά μια απαραίτητη στροφή προς κάτι καλύτερο.

