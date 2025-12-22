Ιωάννα Τούνη: «Από αυτή τη χρονιά, κρατάω αυτό»

Εκανε τον απολογισμό για το 2025

Η Ιωάννα Τούνη έχει συνηθίσει το κοινό της σε μια ιδιαίτερα ανοιχτή και ειλικρινή στάση ζωής. Από τα πρώτα της βήματα μέχρι και σήμερα, δεν έχει κρύψει ποτέ σκέψεις, συναισθήματα ή προβληματισμούς, επιλέγοντας να μοιράζεται την καθημερινότητά της μέσα από τα social media με τους χιλιάδες διαδικτυακούς της φίλους.

Ιωάννα Τούνη: «Είχα εκατό ώρες πτήσεις, δε θα ήθελα να πω κάτι»

Οι followers της την ακολουθούν πιστά σε κάθε προσωπική και επαγγελματική της εξέλιξη, βιώνοντας μαζί της τόσο τις χαρές όσο και τις δυσκολίες.

Λίγο πριν αποχαιρετήσει το 2025, η γνωστή influencer ένιωσε την ανάγκη να κάνει έναν πιο προσωπικό και συναισθηματικό απολογισμό της χρονιάς που φτάνει στο τέλος της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό, δημοσίευσε δύο τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο της, τον μικρό Πάρη, θέλοντας να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το τι έχει πραγματική αξία στη ζωή της αυτή την περίοδο.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά: «Από αυτή τη χρονιά, κρατάω αυτό», μια φράση που, χωρίς πολλές λέξεις, αποτυπώνει τη βαθιά αγάπη και τη σημασία που έχει πλέον για εκείνη ο ρόλος της ως μητέρα. Παράλληλα, αρκετοί ήταν εκείνοι που ερμήνευσαν τη συγκεκριμένη ανάρτηση ως μια έμμεση αναφορά στις δυσκολίες και στο ρήγμα που φαίνεται να υπάρχει στη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ένα θέμα που το τελευταίο διάστημα βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Στην αντεπίθεση ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η σπόντα για την Τούνη στο TikTok

Η ανάρτηση δεν άργησε να συγκεντρώσει πλήθος σχολίων, με τους διαδικτυακούς της φίλους να της στέλνουν μηνύματα αγάπης, στήριξης και ενθάρρυνσης, αναγνωρίζοντας τη δύναμη που δείχνει σε μια απαιτητική περίοδο της ζωής της.

Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται εν αναμονή μιας σημαντικής δικαστικής εξέλιξης, καθώς σε περίπου τέσσερις εβδομάδες, στις 23 Ιανουαρίου, έχει οριστεί η νέα δικάσιμος για την υπόθεση του revenge porn βίντεο που τη αφορά. Μια υπόθεση που, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί και η ίδια, την έχει επηρεάσει έντονα σε ψυχολογικό επίπεδο τον τελευταίο καιρό, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την καθημερινότητά της.

