Ιωάννα Τούνη: «Είχα εκατό ώρες πτήσεις, δε θα ήθελα να πω κάτι»

Η Ιωάννα Τούνη εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου βρέθηκε μετά από ένα απαιτητικό ταξίδι.

Η γνωστή influencer, που τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω ενός βίντεο που ανήρτησε στο TikTok, κλήθηκε να σχολιάσει τόσο την προσωπική της ζωή όσο και τη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον από τα μέσα ενημέρωσης και τους διαδικτυακούς της ακολούθους.

Παρά το γεγονός ότι οι ερωτήσεις ήταν επίκαιρες και αφορούσαν ζητήματα που απασχολούν το κοινό, η Ιωάννα Τούνη προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να μην δώσει περισσότερη έκταση στις δηλώσεις της. Απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους, σημείωσε με εμφανή κούραση από τις συνεχείς πτήσεις: «Είχα εκατό ώρες πτήσεις, δε θα ήθελα να πω κάτι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που ήρθατε τέτοια ώρα, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, δεν θέλω να κάνω κάποια δήλωση», πρόσθεσε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Με αυτόν τον τρόπο, η Τούνη περιορίστηκε σε λίγες λέξεις, διατηρώντας την ιδιωτικότητά της παρά το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει γύρω από την προσωπική της ζωή.

Η εμφάνιση αυτή στο αεροδρόμιο έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων δημοσιεύσεών της στα social media, όπου μέσα από ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, θέλησε να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τη συνεπιμέλεια του γιου της με τον πρώην σύντροφό της. Παράλληλα, μοιράστηκε ορισμένες λεπτομέρειες για τη σημερινή τους σχέση, μετά τον χωρισμό τους, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ειλικρίνειά της απέναντι στο κοινό.

«Το ότι βγήκα λοιπόν να κάνω δημόσιες τοποθετήσεις δεν ήταν κάτι που επέλεξα και ξύπνησα και είπα, αχ τι να κάνω σήμερα, ας τοποθετηθώ δημόσια. Όταν ο πρώην σύντροφός μου βγαίνει δημόσια σε μια εκπομπή και μιλάει και πάλι δημόσια για εμένα και για το παιδί μου και αναφέρει πράγματα και λέει ιστορίες οι οποίες δεν ισχύουν, αν δεν βγω εγώ τότε να διαψεύσω ή να πω ή να μιλήσω για αυτό το πράγμα, ποιος θα το κάνει. Και δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά εγώ έτσι νιώθω και έτσι έχω μάθει.

Εγώ έχω μάθει σαν Ιωάννα να προστατεύω την αλήθεια, να λέω μόνο αλήθεια, δεν είμαι άνθρωπος ψεύτης, όποιος με ξέρει μπορεί να το επιβεβαιώσει εκατό φορές. Δεν μου αρέσουν τα ψέματα και αν με ρωτάς, για μένα είναι σημαντικό επίσης στον Πάρη αύριο μεθαύριο να μην δέχεται και να μην επιτρέπει τα ψέματα στη ζωή του. Οπότε για να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή.

Όταν βγαίνει ο πρώην σύντροφός μου, δημόσια ξαναλέω σε μια εκπομπή και λέει ότι έχουμε συνεπιμέλεια στο παιδί μας και λέει συγκεκριμένα ότι δηλαδή το έχουμε 15 και 15 μέρες τον μήνα ο καθένας, εκεί πρέπει να βγω και να πω συγγνώμη, αυτό δεν ισχύει.

Ο Πάρης πηγαίνει για 10 μέρες ακριβώς τον μήνα στον μπαμπά του που είναι ήδη και πάρα πολλές και αυτό θα ισχύει μέχρι να γίνει ο Πάρης 4 ετών που εκεί ξεκινάει η υποχρεωτική εκπαίδευση, οπότε θα μένει και πλέον μόνιμα Θεσσαλονίκη. Οπότε ναι, ο Πάρης αυτή τη στιγμή, αν θες να το πούμε και πιο συγκεκριμένα, βάσει κανονικών συνθηκών, μία του μήνα τον πηγαίνω εγώ προσωπικά στην Αθήνα με δικά μου έξοδα, πετάω μαζί του και τον παραδίδω στον μπαμπά του και 11 του μήνα, μετά από 10 μέρες ακριβώς δηλαδή, τον παραλαμβάνω από το αεροδρόμιο. Οπότε κλείνουμε αυτό το ένα πράγμα που άκουσα το οποίο δεν ισχύει, όπως και πολλά ακόμα. Εγώ θα μιλήσω για αυτά που ειπώθηκαν δημόσια και αφορούν, ξαναλέω, εμένα και το παιδί μου και τίποτα άλλο».

@j.touni Όπως κάνω πάντα λοιπόν, όταν βγαίνει οποιοσδήποτε δημόσια να πει ψέματα που αφορούν εμένα ή το παιδί μου…. Εγώ θα απαντάω με αλήθεια! ♬ original sound - Ioanna Touni

Σε άλλο σημείο, αναφέρεται στο περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει ο γιος της όταν βρίσκεται στην Αθήνα: «Θα χάσω τα λογικά μου με τα ψέματα που ακούω πλέον. Ειπώθηκε επίσης ότι όσον αφορά το παιδί μου και την ανατροφή του στην Αθήνα και το τι συμβαίνει, συγχαρητήρια στον πρώην σύντροφό μου. Επί λέξη του είπαν “συγχαρητήρια που άλλοι στη θέση σου θα είχαν δυο και τρεις Φιλιππινέζες”. Τα δέχτηκε αυτό τα συγχαρητήρια βέβαια. Ο Πάρης στην Αθήνα λοιπόν, μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα, η οποία είναι πάρα πολύ καλή κυρία, πάρα πολύ γλυκιά. Τον προσέχει πάρα πολύ από όσο βλέπω. Δεν θα κρίνω εγώ αν αυτό είναι σωστό ή λάθος, αυτό όμως είναι η αλήθεια. Για εμένα, αν βγαίνουμε να κάνουμε δημόσιες τοποθετήσεις ή να παίρνουμε δημόσια εύσημα για πράγματα, νομίζω το λιγότερο που οφείλουμε αν όχι στον εαυτό μας, στο παιδί μας, να λέμε τουλάχιστον την πραγματικότητα. Κι αν νομίζετε ότι αυτό που λέω θα πληγώσει το παιδί μου μεθαύριο, ο Πάρης γνωρίζει πολύ καλά ποιος του μαγειρεύει, ποιος τον αλλάζει. Ο γιος μου ζει μέσα σε αυτά τα πράγματα που περιγράφω τώρα».



