Τροχός της Τύχης: Πολύ κοντά στη λύση του γρίφου, αλλά δεν τον βρήκε

Θες να προσπαθήσεις κι εσύ;

Δες τη λύση του γρίφου
Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Κυριακής 14/12/2025 στο Star, ο Φίλιππος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Πολύ κοντά στη λύση του γρίφου, αλλά δεν τον βρήκε

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.     

Τροχός της Τύχης: Πολύ κοντά στη λύση του γρίφου, αλλά δεν τον βρήκε

Ο παίκτης βρήκε τη δεύτερη λέξη, αλλά δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.

Εσένα πώς σου φαίνεται ο πίνακας, βρήκες τίποτα; Προσπάθησε να βρεις και τις δύο λέξεις.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
