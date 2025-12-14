Τροχός της Τύχης: Πολύ κοντά στη λύση του γρίφου, αλλά δεν τον βρήκε

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Κυριακής 14/12/2025 στο Star, ο Φίλιππος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Ο παίκτης βρήκε τη δεύτερη λέξη, αλλά δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.

Εσένα πώς σου φαίνεται ο πίνακας, βρήκες τίποτα; Προσπάθησε να βρεις και τις δύο λέξεις.

