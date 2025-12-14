Nissan: Η επόμενη εποχή στις «έξυπνες» δοκιμές οχημάτων

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην ανάπτυξη οχημάτων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.12.25 , 23:53 IQ 160: Ο Τηλέμαχος μαθαίνει την αλήθεια από την Πηνελόπη
14.12.25 , 23:46 IQ 160: Η Μουρίκη γνωρίζει τους γονείς του Καλατζή!
14.12.25 , 23:27 Προσοχή πριν κάνετε κλικ: Συναγερμός για χριστουγεννιάτικες απάτες
14.12.25 , 23:03 IQ 160: Παγίδα για τον Αργύρη Καλατζή
14.12.25 , 22:31 Nέοι Αγρότες Επενδύουν Στη Γνώση Και Την Τεχνολογία
14.12.25 , 22:23 IQ 160: Μαζεύτηκαν πολλά άτομα στην ανάκριση!
14.12.25 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 14/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.500.000 ευρώ
14.12.25 , 22:03 IQ 160: «Ακίνητος, FBI!»
14.12.25 , 21:40 Ο Έπσταϊν δεν ήταν μόνος: Το δίκτυο εξουσίας που τον κράτησε όρθιο
14.12.25 , 21:40 IQ 160: Η Πηνελόπη Μουρίκη σε κρίση ζήλιας!
14.12.25 , 21:29 Χριστούγεννα 2025: Εντυπωσιακές Εικόνες Από Την Αθήνα
14.12.25 , 21:19 Πειραιάς: Βίντεο από τον ξυλοδαρμό διανομέα από δύο νεαρούς
14.12.25 , 20:28 Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί έπαιρναν... φακελάκι για να μην κόβουν κλήσεις!
14.12.25 , 20:03 Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών
14.12.25 , 20:00 Nissan: Η επόμενη εποχή στις «έξυπνες» δοκιμές οχημάτων
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Xmas Nails: Γαλλικό μανικιούρ με χριστουγεννιάτικη πινελιά!
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
«Επικός τσακωμός Παπανικολάου με Μπαρτζώκα - Αντάλλαξαν κουβέντες»!
Παναθηναϊκός: Διακοπή συμβολαίων σε 3 παίκτες ζήτησε η διοίκηση!
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Πανελλαδική απεργία 16/12: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα σχολεία
Τελεσίγραφο της κυβέρνησης στους αγρότες - Τι σχεδιάζει το Μαξίμου
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Nissan: Η επόμενη εποχή στις «έξυπνες» δοκιμές οχημάτων
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Nissan Technical Centre Europe (NTCE) και η αμερικανική εταιρεία λογισμικού οχημάτων, Sonatus, ανακοίνωσαν τη νέα συνεργασία τους με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας ανάπτυξης οχημάτων. Μέσω της ενσωμάτωσης προηγμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, η συνεργασία στοχεύει στη δημιουργία ταχύτερων, πιο «έξυπνων» και αποδοτικών διαδικασιών ανάπτυξης για τη μελλοντική γκάμα μοντέλων της Nissan.

Με τη χρήση ενός εξειδικευμένου εργαλείου συλλογής δεδομένων, οι μηχανικοί του NTCE στο Cranfield του Ηνωμένου Βασιλείου, θα αξιοποιούν τα Sonatus Collector AI και Sonatus AI Technician, για την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, αλλά και ιστορικών πληροφοριών. Συλλέγοντας στοιχεία από αισθητήρες, ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου και εργαλεία διάγνωσης, το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης θα εντοπίζει αυτόματα ανωμαλίες, πιθανές αστοχίες και λειτουργικές αποκλίσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι μηχανικοί θα λαμβάνουν άμεσα αξιοποιήσιμες τεχνικές πληροφορίες και έγκαιρες ειδοποιήσεις, επιταχύνοντας σημαντικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Nissan: Η επόμενη εποχή στις «έξυπνες» δοκιμές οχημάτων

Παρότι το εργαλείο βρίσκεται ακόμη σε φάση ανάπτυξης, οι πρώτες δοκιμές στο NTCE δείχνουν ότι βελτιώνει σημαντικά την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της διάγνωσης προβλημάτων, μειώνοντας την ανάγκη για φυσικά οχήματα δοκιμών και περιορίζοντας τον χρόνο αξιολόγησης από δύο εβδομάδες σε μόλις δύο ημέρες. Το επίτευγμα αυτό υποστηρίζει το παγκόσμιο σχέδιο ανάκαμψης της Nissan, RE:Nissan, το οποίο δίνει έμφαση στην καινοτομία, αξιοποιώντας ψηφιακές προσομοιώσεις, προηγμένες δοκιμές και «έξυπνα» δεδομένα για τη μείωση του συνολικού χρόνου ανάπτυξης των νέων μοντέλων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
NISSAN
 |
ΔΟΚΙΜΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top