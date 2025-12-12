Ιωάννα Τούνη: «Μεγαλώνει το παιδί μας μια Mπαλινέζα»

Η ένταση ανάμεσα στην Ιωάννα Τούνη και τον πρώην σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου, έχει αναζωπυρωθεί τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τη συνέντευξη του ίδιου στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και τη δημόσια απάντηση της influencer μέσα από ένα εκτενές βίντεο στο TikTok.

Η Ιωάννα Τούνη, φορτισμένη, δήλωσε πως ένιωσε την ανάγκη να αποκαταστήσει την αλήθεια σχετικά με όσα ειπώθηκαν για εκείνη και —κυρίως— για τον γιο τους, Πάρη.

«Όπως κάνω πάντα λοιπόν, όταν βγαίνει οποιοσδήποτε δημόσια να πει ψέματα που αφορούν εμένα ή το παιδί μου…. Εγώ θα απαντάω με αλήθεια!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του βίντεο.

Το βίντεο ξεκίνησε με την Ιωάννα να εξηγεί πως δεν επιδιώκει τις δημόσιες τοποθετήσεις, αλλά νιώθει υποχρεωμένη να το κάνει όταν θίγεται η πραγματικότητα:

«Μπορεί να σκέφτεσαι ότι ξυπνάω κανένα πρωί και λέω τι να κάνω σήμερα, ας καταστρέψω όλη τη μέρα μου, όχι αλήθεια, σε διαβεβαιώ ότι δεν είναι καθόλου έτσι. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω όσο πιο απλά μπορώ. Λοιπόν, άκουσα και τι δεν άκουσα πάλι, δηλαδή και δίκιο να έχω και άδικο να έχω, πάλι τα ίδια ακούω, δεν πειράζει. Θα σου πω τι σκέφτομαι. Θα μου πεις εσύ αν έχω δίκιο ή όχι. Σκέφτομαι ότι, αν κάποιος άνθρωπος σε πάρει τηλέφωνο, ρε παιδί μου, και μιλήσετε οι δυο σας και σου πει στο τηλέφωνο πράγματα τα οποία δεν στέκουν, είναι αλήθειες, είναι ψέματα, θα του πεις τη γνώμη σου, θα του πεις όχι ρε φίλε δεν ισχύει αυτό. Αν κάθεσαι σε ένα τραπέζι με 15 ανθρώπους και ένας άνθρωπος ξεκινήσει να λέει πάλι για σένα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, που δεν στέκουν, που δεν είναι αλήθεια, πάλι θα του πεις δημόσια μπροστά στους 15 ανθρώπους αφού στους 15 τον ακούει, ρε φίλε μου τι είναι αυτά που λες, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα, η πραγματικότητα είναι μια άλλη».

Ένα από τα βασικά σημεία που διόρθωσε αφορά το ζήτημα της συνεπιμέλειας, τονίζοντας πως τα όσα είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα:

«Το ότι βγήκα λοιπόν να κάνω δημόσιες τοποθετήσεις δεν ήταν κάτι που επέλεξα και ξύπνησα και είπα, αχ τι να κάνω σήμερα, ας τοποθετηθώ δημόσια. Όταν ο πρώην σύντροφός μου βγαίνει δημόσια σε μια εκπομπή και μιλάει και πάλι δημόσια για εμένα και για το παιδί μου και αναφέρει πράγματα και λέει ιστορίες οι οποίες δεν ισχύουν, αν δεν βγω εγώ τότε να διαψεύσω ή να πω ή να μιλήσω για αυτό το πράγμα, ποιος θα το κάνει. Και δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά εγώ έτσι νιώθω και έτσι έχω μάθει. Εγώ έχω μάθει σαν Ιωάννα να προστατεύω την αλήθεια, να λέω μόνο αλήθεια, δεν είμαι άνθρωπος ψεύτης, όποιος με ξέρει μπορεί να το επιβεβαιώσει εκατό φορές. Δεν μου αρέσουν τα ψέματα και αν με ρωτάς, για μένα είναι σημαντικό επίσης στον Πάρη αύριο μεθαύριο να μην δέχεται και να μην επιτρέπει τα ψέματα στη ζωή του. Οπότε για να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή.

Όταν βγαίνει ο πρώην σύντροφός μου, δημόσια ξαναλέω σε μια εκπομπή και λέει ότι έχουμε συνεπιμέλεια στο παιδί μας και λέει συγκεκριμένα ότι δηλαδή το έχουμε 15 και 15 μέρες τον μήνα ο καθένας, εκεί πρέπει να βγω και να πω συγγνώμη, αυτό δεν ισχύει.

Ο Πάρης πηγαίνει για 10 μέρες ακριβώς τον μήνα στον μπαμπά του που είναι ήδη και πάρα πολλές και αυτό θα ισχύει μέχρι να γίνει ο Πάρης 4 ετών που εκεί ξεκινάει η υποχρεωτική εκπαίδευση, οπότε θα μένει και πλέον μόνιμα Θεσσαλονίκη. Οπότε ναι, ο Πάρης αυτή τη στιγμή, αν θες να το πούμε και πιο συγκεκριμένα, βάσει κανονικών συνθηκών, μία του μήνα τον πηγαίνω εγώ προσωπικά στην Αθήνα με δικά μου έξοδα, πετάω μαζί του και τον παραδίδω στον μπαμπά του και 11 του μήνα, μετά από 10 μέρες ακριβώς δηλαδή, τον παραλαμβάνω από το αεροδρόμιο. Οπότε κλείνουμε αυτό το ένα πράγμα που άκουσα το οποίο δεν ισχύει, όπως και πολλά ακόμα. Εγώ θα μιλήσω για αυτά που ειπώθηκαν δημόσια και αφορούν, ξαναλέω, εμένα και το παιδί μου και τίποτα άλλο».

Παράλληλα, απάντησε και στον ισχυρισμό ότι διατηρούν «πολύ καλή και καθημερινή επικοινωνία» ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο θέμα της δήθεν «στήριξης» του Αλεξάνδρου στα δικαστήρια:

«Ειπώθηκαν δημόσια λοιπόν σε αυτή την εκπομπή και πάλι ότι μιλάμε καθημερινά και ότι έχουμε μία πάρα πολύ καλή σχέση και έχουμε να μιλήσουμε πάρα πολλούς μήνες. Δεν μιλάμε καθόλου με τον Δημήτρη. Η μοναδική επικοινωνία που έχω είναι με τον Πάρη στις βιντεοκλήσεις και προσπαθώ να μιλήσω φυσικά όσο μπορώ με τον 3χρονο γιο μου για να καταλάβω πώς είναι, τι κάνει, που το παιδί μια χαρά περνάει. Δεν σας λέω προφανώς ότι δεν περνάει όμορφα στην Αθήνα. Μια χαρά είναι το παιδί μου. Απλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν ισχύουν αυτά που άκουσα.

Δεν ισχύουν αυτά που δημόσια ειπώθηκαν. Οπότε δημόσια και εγώ οφείλω να αποκαταστήσω, για εμένα τουλάχιστον στο μυαλό μου, την αλήθεια. Γιατί εγώ έτσι λειτουργώ σαν άνθρωπος και μπορεί πραγματικά πολλές φορές να κάνω παρορμητικά και δύο πράγματα παραπάνω, γιατί με τρώει το άδικο και η αλήθεια και λέω τι ακούν πάλι τα αυτάκια μου. Αλλά ναι, λοιπόν, να συνεχίσουμε λοιπόν. Δημόσια λοιπόν επίσης πήρε τα εύσημα ο πρώην σύντροφός μου για το πόσο μου έχει συμπαρασταθεί στο δικαστήριο. Καλά, περιττό να πω ότι δεν μου έχει συμπαρασταθεί ποτέ σε κανένα δικαστήριο ο Δημήτρης. Ούτε και όταν ήμασταν μαζί.

Αλλά πόσο μάλλον σήμερα, που δεν οφείλει και να μου συμπαρασταθεί ο άνθρωπος, γιατί δεν έχουμε και κάτι. Θεωρώ ότι αν ήθελε να μου συμπαρασταθεί, λοιπόν, όπως το ονομάζετε, θα με έπαιρνε ένα τηλέφωνο ή θα μου έστελνε ένα μήνυμα να μου πει «Είσαι καλά Ιωάννα, πώς το βιώνεις, όλο αυτό χρειάζεσαι κάτι από εμένα;». Και δεν θα έκανε για το θεαθήναι μια δημόσια ανάρτηση, η οποία είχε άλλο σκοπό από τον σκοπό που…»

Σε άλλο σημείο, αναφέρεται στο περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει ο γιος της όταν βρίσκεται στην Αθήνα:

«Θα χάσω τα λογικά μου με τα ψέματα που ακούω πλέον. Ειπώθηκε επίσης ότι όσον αφορά το παιδί μου και την ανατροφή του στην Αθήνα και το τι συμβαίνει, συγχαρητήρια στον πρώην σύντροφό μου. Επί λέξη του είπαν “συγχαρητήρια που άλλοι στη θέση σου θα είχαν δυο και τρεις Φιλιππινέζες”. Τα δέχτηκε αυτό τα συγχαρητήρια βέβαια. Ο Πάρης στην Αθήνα λοιπόν, μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα, η οποία είναι πάρα πολύ καλή κυρία, πάρα πολύ γλυκιά. Τον προσέχει πάρα πολύ από όσο βλέπω. Δεν θα κρίνω εγώ αν αυτό είναι σωστό ή λάθος, αυτό όμως είναι η αλήθεια. Για εμένα, αν βγαίνουμε να κάνουμε δημόσιες τοποθετήσεις ή να παίρνουμε δημόσια εύσημα για πράγματα, νομίζω το λιγότερο που οφείλουμε αν όχι στον εαυτό μας, στο παιδί μας, να λέμε τουλάχιστον την πραγματικότητα. Κι αν νομίζετε ότι αυτό που λέω θα πληγώσει το παιδί μου μεθαύριο, ο Πάρης γνωρίζει πολύ καλά ποιος του μαγειρεύει, ποιος τον αλλάζει. Ο γιος μου ζει μέσα σε αυτά τα πράγματα που περιγράφω τώρα».

Η Ιωάννα Τούνη επανέλαβε πολλές φορές πως κεντρικό της μέλημα είναι ο Πάρης να μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον ειλικρίνειας:

«Ο καημός μου είναι ο Πάρης να μεγαλώσει και να γίνει ένας άνθρωπος που μπορεί να κρίνει την αλήθεια από το ψέμα… Δεν θα δεχτώ να χτίζεται ένας ψεύτικος κόσμος γύρω από το παιδί μου.»

Κλείνοντας, κατέστησε σαφές πως θα συνεχίσει να μιλά δημόσια μόνο όταν χρειάζεται να προστατεύσει την αλήθεια:

«Αν βγει κάποιος και πει ξανά ψέματα για εμένα ή για το παιδί μου, δημόσια, θα βγω κι εγώ δημόσια και θα απαντήσω αυτά τα ψέματα μόνο με την αλήθεια. Εγώ δεν χρειάζομαι τίποτα παραπάνω απ’ την αλήθεια — και είτε με αγαπάς είτε με μισείς, τουλάχιστον εγώ είμαι αληθινή.»

Η δημόσια αυτή αντιπαράθεση έχει προκαλέσει τεράστια συζήτηση στα social media, ανοίγοντας για άλλη μια φορά το θέμα του κατά πόσο οι προσωπικές διαφωνίες ανάμεσα σε δημόσια πρόσωπα πρέπει να εκτίθενται στο κοινό — ειδικά όταν στη μέση βρίσκεται ένα παιδί.