BMW Σειρά 3: Γιορτάζει 50 χρόνια παραγωγής

Η BMW Σειρά 3 παράγεται σε τέσσερις ηπείρους και, εδώ και 50 χρόνια, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα του διεθνούς δικτύου παραγωγής του BMW Group. Από το 1975, η BMW Σειρά 3 έχει κατασκευαστεί σε περισσότερα από 18 εκατομμύρια αντίτυπα, σε 18 εργοστάσια και 13 χώρες. Οι βασικές αρχές του BMW iFACTORY – αποδοτικότητα, ευελιξία, ψηφιοποίηση και παραγωγή με υπεύθυνη χρήση πόρων – εφαρμόζονται με συνέπεια σε κάθε στάδιο της παραγωγής της BMW Σειράς 3.

Το εργοστάσιο του BMW Group στο Μόναχο είναι συνυφασμένο με την παραγωγή της BMW Σειράς 3 από το 1975. Από τα πρώτα χρόνια, το BMW Group προώθησε την ευέλικτη παραγωγή στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες όπως εναέρια συστήματα μεταφοράς και προγραμματιζόμενους σταθμούς συγκόλλησης.

Το 1982, στο Μόναχο τέθηκε σε λειτουργία ένα πλήρως αυτοματοποιημένο τμήμα παραγωγής αμαξωμάτων για τη δεύτερη γενιά της BMW Σειράς 3. Η χρήση βιομηχανικών ρομπότ επέτρεψε στο εργοστάσιο να φτάσει σε ποσοστό αυτοματοποίησης άνω του 90% για αυτήν την τεχνολογία. Σε συνδυασμό με ευέλικτα συστήματα βαρδιών και προσαρμοσμένα μοντέλα ωραρίου, η παραγωγική ικανότητα αυξήθηκε σημαντικά.

Ο συνεχής εκσυγχρονισμός – από το φινίρισμα με ηλεκτροστατική σκόνη έως την παραγωγή κινητήρων με συστήματα ελέγχου μέσω υπολογιστή – εξασφάλισε ότι οι εγκαταστάσεις παρέμειναν πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας. Σήμερα, το εργοστάσιο αξιοποιεί πλήθος εφαρμογών ψηφιοποίησης και συστήματα ελέγχου ποιότητας υποστηριζόμενα από AI. Με αυτόν τον τρόπο, η BMW Σειρά 3 παραμένει σταθερά μια σημαντική κινητήρια δύναμη για την τεχνολογική εξέλιξη της παραγωγής του BMW Group.

Η BMW Σειρά 3 ως κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και της διεθνούς επέκτασης.

Η αύξηση του όγκου παραγωγής στα εργοστάσια υποστηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό από την BMW Σειρά 3. Το 1980, η παραγωγή της Σειράς 3 επεκτάθηκε από το κύριο εργοστάσιο του Μονάχου στο εργοστάσιο του Dingolfing και, αργότερα, στη μονάδα του Regensburg το 1986. Η BMW Σειρά 3 προώθησε επίσης την εξάπλωση της παραγωγής της BMW σε όλο τον κόσμο. Στη δεκαετία του 1980, δημιουργήθηκαν επιπλέον γραμμές παραγωγής σε άλλες εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Rosslyn της Νότιας Αφρικής (από το 1984) και στο Spartanburg των Ηνωμένων Πολιτειών (από το 1994). Οι τοποθεσίες αυτές επέτρεψαν την τοπική τροφοδοσία των αγορών τους και έθεσαν τα θεμέλια για την παγκόσμια κατανομή της αξίας που παράγει η εταιρεία – βασικό χαρακτηριστικό του δικτύου παραγωγής του BMW Group σήμερα.

BMW Σειρά 3 – καταλύτης για την ανάπτυξη νέων εργοστασίων.

Από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας του Regensburg, η BMW Σειρά 3 αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη των νέων εργοστασίων BMW – με εξαίρεση το Debrecen. Τα εργοστάσια στο Spartanburg, τη Λειψία και το San Luis Potosí, καθώς και η κοινοπραξία BBA στην Κίνα, ξεκίνησαν αρχικά με την παραγωγή της Σειράς 3.

Με την πάροδο των δεκαετιών, διάφορες εκδόσεις – από sedan και cabrio έως Touring και M – έχουν κατασκευαστεί σχεδόν σε όλα τα εργοστάσια του BMW Group, εξασφαλίζοντας μέγιστη ευελιξία. Πολυάριθμες παραλλαγές και διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης – με κινητήρες εσωτερικής καύσης, plug-in υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά – παράγονται όλες στην ίδια γραμμή συναρμολόγησης.

Σήμερα, η έβδομη γενιά της BMW Σειράς 3 παράγεται στο Μόναχο, στο Shenyang (Κίνα) και στο San Luis Potosí (Μεξικό), καθώς και στα περιφερειακά εργοστάσια της εταιρείας σε Chennai (Ινδία), Rayong (Ταϊλάνδη) και Araquari (Βραζιλία), αλλά και σε συνεργαζόμενες εγκαταστάσεις σε άλλες χώρες.

Παράλληλα, προχωρούν οι προετοιμασίες για την όγδοη γενιά της επιτυχημένης σειράς: μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση της BMW Σειράς 3 θα ξεκινήσει να παράγεται στο εργοστάσιο του Μονάχου από το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ως το επόμενο μοντέλο της NEUE KLASSE, και θα ακολουθήσουν η Κίνα και το Μεξικό. Προγραμματίζεται επίσης η επιστροφή της BMW Σειράς 3 στο εργοστάσιο του Dingolfing.